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Верес
1:2
Конец матча
Заря
0'
8' Желтая карточка
Панасенко Сергей
1:0
18' Пенальти
Mykhaylo Shestakov
20' Желтая карточка
Руфати Агрон
1:1
25' Гол
Иванисеня Дмитрий
31' Желтая карточка
Vitaliy Dakhnovskyi
1:2
59' Гол
Кочергин Владислав
76' Вторая желтая карточка
Панасенко Сергей
80' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
90' Желтая карточка
Захеди Шахаб
90'+8
Верес
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гегедош Роберт 1 0.5
2. Mykhaylo Shestakov 1 (1) 0.5
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.5
2. Кочергин Владислав 1 0.5
3. Юрченко Владлен 1 (1) 0.5

Карточки

Верес
# Игрок      
1. Мирошник Роман 1 1
2. Панасенко Сергей 1 1
3. Петько Сергей 1 0
4. Пасич Геннадий 1 0
5. Vitaliy Dakhnovskyi 1 0
Заря
# Игрок      
1. Абу-Ханна Джоэл 2 0
2. Юрченко Владлен 0 1
3. Шевченко Никита 1 0
4. Захеди Шахаб 1 0
5. Руфати Агрон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верес 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Заря 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Верес Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Верес 1:0 Мариуполь Верес 1:0 Оболонь-Бровар Верес 3:0 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:2 Верес
Верес 2:0 Волынь Альянс 2:1 Верес Верес 0:0 Металлист-1925 Кристалл Херсон 2:3 Верес Верес 2:0 Агробизнес Николаев 0:0 Верес Верес 3:1 Нива Тернополь Верес 2:1 Кремень Черноморец Од 1:0 Верес Верес 3:0 Прикарпатье Полесье 0:0 Верес Волынь 0:0 Верес Динамо Киев 3:0 Верес Шахтёр Донецк 2:0 Верес Верес 1:1 Минай Верес 1:4 Динамо Киев
Заря Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря
Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Верес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Заря: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Верес 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Верес Премьер-лига Верес 0:1 Заря Премьер-лига
1/8 финала
1 Верес
0 Мариуполь
0 Десна
1 Заря
?
?
?
?
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
1 Агробизнес
0 Ворскла
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1/4 финала
1 Верес
2 Заря
?
?
?
?
0 Днепр-1
0 Александрия
1/2 финала
?
?
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Финал
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 145
Верес 8.3% (12)
X 5.5% (8)
Заря 86.2% (125)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 6.85 3.92 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 7.00 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Верес» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верес» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 7.10 1.06 3.20 1.32 2.50 1.52 1.83 2.05 1.43 2.78 1.28 3.42 1.10 5.70 1.08 6.10 1.00 11.25
7.20 1.09 5.80 1.13 2.65 1.47 2.00 1.80 2.06 1.76 2.90 1.40 1.75 2.08 1.92 1.87 1.06 8.80 1.27 3.70 1.14 5.55 1.13 12.00 1.03 12.00 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.44 1.84 1.94 1.40 2.90
2.15 1.70 1.38 3.00 1.20 4.44 1.10 6.00 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.52 1.51 1.65 2.21 1.26 3.78
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.22 3.73 1.15 4.71

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Верес 1:2 Заря онлайн

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Прогнозы на матч Верес 1:2 Заря

Исход игры
Верес
8.3% (12)
Ничья
5.5% (8)
Заря
86.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (67)
Меньше
53.15% (76)
Обе команды забьют
Да
49.65% (71)
Нет
50.35% (72)
Популярный счёт
1:2 Заря
34.5% (50)
0:1 Заря
24.1% (35)
0:2 Заря
20.7% (30)
2:1 Верес
4.8% (7)
1:3 Заря
4.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (6)
1:0 Верес
2.8% (4)
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