Агробизнес
0:0
Первый тайм: 44'
Шахтёр Донецк
24' Желтая карточкаЧерненко Руслан
35' Желтая карточкаСудаков Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Чижевский Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Ход матча
24'
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Черненко Руслан
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Черненко Руслан
|2
|0
|2.
|Мозиль Олег
|1
|0
|3.
|Bogdan Semenets
|1
|0
|4.
|Dmytro Yukhymovych
|1
|0
|5.
|Mykola Kogut
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Судаков Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Агробизнес
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Агробизнес Последние 20 матчей: +14 =2 -4Агробизнес 1:0 Ворскла Полесье 1:3 Агробизнес Николаев 0:2 Агробизнес Агробизнес 4:0 Нива Тернополь
ВПК-Агро 2:3 Агробизнес Агробизнес 5:1 Кремень Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Прикарпатье Верес 2:0 Агробизнес Оболонь-Бровар 1:0 Агробизнес Горняк-Спорт 0:0 Агробизнес Агробизнес 1:0 Авангард Краматорск Волынь 2:1 Агробизнес Агробизнес 2:1 Альянс Металлист-1925 1:0 Агробизнес Агробизнес 4:2 Кристалл Херсон Агробизнес 2:0 Оболонь-Бровар Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 2:2 Николаев Прикарпатье 0:1 Агробизнес
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =6 -3Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Агробизнес» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Агробизнес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Агробизнес» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Агробизнес 0:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Агробизнес
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Шахтёр Донецк
99.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (81)
Меньше
44.14% (64)
Обе команды забьют
Да
25.52% (37)
Нет
74.48% (108)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
37.6% (56)
0:3 Шахтёр Донецк
19.5% (29)
1:2 Шахтёр Донецк
10.7% (16)
1:3 Шахтёр Донецк
9.4% (14)
0:4 Шахтёр Донецк
8.7% (13)
0:1 Шахтёр Донецк
4.7% (7)
1:4 Шахтёр Донецк
3.4% (5)
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