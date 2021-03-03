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Агробизнес
0:0
Первый тайм: 44'
Шахтёр Донецк
0'
24' Желтая карточка
Черненко Руслан
35' Желтая карточка
Судаков Георгий
44'
Агробизнес
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Агробизнес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Черненко Руслан 1 0.5
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Агробизнес
# Игрок      
1. Черненко Руслан 2 0
2. Мозиль Олег 1 0
3. Bogdan Semenets 1 0
4. Dmytro Yukhymovych 1 0
5. Mykola Kogut 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Судаков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Агробизнес 0 100% (1) 0 0 0 0
 Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Агробизнес Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Агробизнес 1:0 Ворскла Полесье 1:3 Агробизнес Николаев 0:2 Агробизнес Агробизнес 4:0 Нива Тернополь
ВПК-Агро 2:3 Агробизнес Агробизнес 5:1 Кремень Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Прикарпатье Верес 2:0 Агробизнес Оболонь-Бровар 1:0 Агробизнес Горняк-Спорт 0:0 Агробизнес Агробизнес 1:0 Авангард Краматорск Волынь 2:1 Агробизнес Агробизнес 2:1 Альянс Металлист-1925 1:0 Агробизнес Агробизнес 4:2 Кристалл Херсон Агробизнес 2:0 Оболонь-Бровар Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 2:2 Николаев Прикарпатье 0:1 Агробизнес
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк
1/8 финала
1 Верес
0 Мариуполь
0 Десна
1 Заря
?
?
?
?
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
1 Агробизнес
0 Ворскла
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1/4 финала
1 Верес
2 Заря
?
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0 Днепр-1
0 Александрия
1/2 финала
?
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Финал
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Прогнозы 149
Агробизнес 0.7% (1)
X 0% (0)
Шахтёр Донецк 99.3% (148)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Агробизнес
Ничья
Шахтёр Донецк
14.00
6.52
1.37
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 4.50 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 12.75 5.75 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.40 1.37
  12.18 6.52 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Агробизнес» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Агробизнес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Агробизнес» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.25 1.01 4.05 1.19 3.20 1.30 2.13 1.67 1.70 2.13 1.48 2.79 1.22 4.20 1.16 4.80 1.04 8.20 1.03 8.60 1.01 11.00
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.95 1.85 1.53 2.50 1.89 1.91 1.24 4.00 1.87 1.93 1.17 4.90 1.04 8.35 1.03 8.99 1.04 8.10 1.04 8.65 1.02 14.00 1.01 10.50
2.61 1.45 2.16 1.67 1.92 1.88 1.63 2.23 1.47 2.57 1.48 2.56 1.50 2.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.38 1.31 2.25 1.63 1.53 2.47 1.22 4.20
1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.06 7.34 1.04 8.42
2.95 1.38 2.35 1.59 1.80 2.05 1.54 2.47 1.35 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.14 1.35 1.84 1.94 1.38 2.99
4.30 1.18 3.11 1.37 1.85 1.92 1.33 3.00 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
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Прогнозы на матч Агробизнес 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Агробизнес
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Шахтёр Донецк
99.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (81)
Меньше
44.14% (64)
Обе команды забьют
Да
25.52% (37)
Нет
74.48% (108)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
37.6% (56)
0:3 Шахтёр Донецк
19.5% (29)
1:2 Шахтёр Донецк
10.7% (16)
1:3 Шахтёр Донецк
9.4% (14)
0:4 Шахтёр Донецк
8.7% (13)
0:1 Шахтёр Донецк
4.7% (7)
1:4 Шахтёр Донецк
3.4% (5)
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