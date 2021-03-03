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Агробизнес
1:0
Итог доп. времени
Шахтёр Донецк
0'
25' Желтая карточка
Черненко Руслан
35' Желтая карточка
Судаков Георгий
51' Желтая карточка
Мозиль Олег
0:0
51' Не забитый пенальти
Патрик Алан
67' Желтая карточка
Шаповал Владислав
87' Желтая карточка
Roman Didyk
90' Желтая карточка
Хочолава Давид
92' Желтая карточка
Думанюк Артур
1:0
96' Гол
Bogdan Semenets
109' Вторая желтая карточка
Хочолава Давид
120'
Агробизнес
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Агробизнес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Черненко Руслан 1 0.5
2. Bogdan Semenets 1 0.5
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Агробизнес
# Игрок      
1. Черненко Руслан 2 0
2. Мозиль Олег 2 0
3. Шаповал Владислав 1 0
4. Думанюк Артур 1 0
5. Bogdan Semenets 1 0
6. Roman Didyk 1 0
7. Dmytro Yukhymovych 1 0
8. Mykola Kogut 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Хочолава Давид 1 1
2. Судаков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
Агробизнес 0 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Агробизнес Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Агробизнес 1:0 Ворскла Полесье 1:3 Агробизнес Николаев 0:2 Агробизнес Агробизнес 4:0 Нива Тернополь
ВПК-Агро 2:3 Агробизнес Агробизнес 5:1 Кремень Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Прикарпатье Верес 2:0 Агробизнес Оболонь-Бровар 1:0 Агробизнес Горняк-Спорт 0:0 Агробизнес Агробизнес 1:0 Авангард Краматорск Волынь 2:1 Агробизнес Агробизнес 2:1 Альянс Металлист-1925 1:0 Агробизнес Агробизнес 4:2 Кристалл Херсон Агробизнес 2:0 Оболонь-Бровар Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 2:2 Николаев Прикарпатье 0:1 Агробизнес
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк
1/8 финала
1 Верес
0 Мариуполь
0 Десна
1 Заря
?
?
?
?
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
1 Агробизнес
0 Ворскла
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1/4 финала
1 Верес
2 Заря
?
?
?
?
4 Днепр-1
5 Александрия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Новости матча
  • Дополнительное время
  • Свисток
    122'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 109'
    Хочолава Давид получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    96'
    ГОООООЛ - Bogdan Semenets забивает
  • 94'
    Mykola Kogut уходит с поля. Немтинов Евгений выходит вместо него
  • Желтая карточка
    92'
    Artur Dumanyuk получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Манор Соломон уходит с поля. Тайсон Фреда выходит вместо него
  • 91'
    Судаков Георгий уходит с поля. Марлос Ромеро выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Судаков Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Черненко Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 149
Агробизнес 0.7% (1)
X 0% (0)
Шахтёр Донецк 99.3% (148)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 12.75 5.75 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 1.80 2.45
  12.18 6.52 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Агробизнес» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Агробизнес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Агробизнес» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.25 1.01 4.05 1.19 3.20 1.30 2.13 1.67 1.70 2.13 1.48 2.79 1.22 4.20 1.16 4.80 1.04 8.20 1.03 8.60 1.01 11.00
1.90 1.90 1.27 3.70 1.14 5.55 1.18 4.75 1.13 5.80 1.89 1.91 1.02 13.00 1.87 1.93 1.06 8.80 1.04 8.35 1.03 8.99 1.04 8.10 1.04 8.65 1.02 14.00 1.01 10.50
2.61 1.45 2.16 1.67 1.92 1.88 1.63 2.23 1.47 2.57 1.48 2.56 1.50 2.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.38 1.31 2.25 1.63 1.53 2.47 1.22 4.20
1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.06 7.34 1.04 8.42
2.95 1.38 2.35 1.59 1.80 2.05 1.54 2.47 1.35 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.14 1.35 1.84 1.94 1.38 2.99
4.30 1.18 3.11 1.37 1.85 1.92 1.33 3.00 1.25 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5
2.50 1.53 1.87 1.92 1.14 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
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Прогнозы на матч Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Агробизнес
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Шахтёр Донецк
99.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (81)
Меньше
44.14% (64)
Обе команды забьют
Да
25.52% (37)
Нет
74.48% (108)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
37.6% (56)
0:3 Шахтёр Донецк
19.5% (29)
1:2 Шахтёр Донецк
10.7% (16)
1:3 Шахтёр Донецк
9.4% (14)
0:4 Шахтёр Донецк
8.7% (13)
0:1 Шахтёр Донецк
4.7% (7)
1:4 Шахтёр Донецк
3.4% (5)
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