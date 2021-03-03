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Днепр-1
0:0
Первый тайм: 45'
Александрия
0'
18' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
45'
Днепр-1
Александрия

Ход матча

18'
Ди Франко Франсиско
 

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 2 1
2. Когут Игорь 1 0.5
3. Сафронов Александр 1 0.5
4. Довбик Артём 1 (1) 0.5
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довгий Алексей 1 0.5
2. Вантух Роман 1 0.5
3. Бондаренко Валерий 1 (1) 0.5

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Логинов Сергей 1 0
2. Ди Франко Франсиско 1 0
3. Адамюк Владимир 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Шастал Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Александрия 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1
Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Александрия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Александрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Александрия 4:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 2:0 Днепр-1 Премьер-лига
1/8 финала
1 Верес
0 Мариуполь
0 Десна
1 Заря
?
?
?
?
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
1 Агробизнес
0 Ворскла
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1/4 финала
1 Верес
2 Заря
?
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?
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0 Днепр-1
0 Александрия
1/2 финала
?
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Финал
?
?
Прогнозы 148
Днепр-1 41.9% (62)
X 17.6% (26)
Александрия 40.5% (60)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Александрия
2.70
3.52
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 2.90 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.46 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.85 3.05
  2.28 3.52 3.10

Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.30 1.02 8.20 1.04 3.42 1.28 2.68 1.46 1.92 1.95 1.48 2.61 1.32 3.20 1.12 5.35 1.09 6.00 1.01 10.75
5.30 1.15 4.00 1.24 2.08 1.72 1.55 2.45 2.14 1.71 1.33 3.25 1.72 2.12 1.12 6.10 1.10 6.80 1.05 7.72 1.04 8.37 1.02 10.50 0.00 17.00
2.93 1.39 2.83 1.41 2.24 1.65 1.94 1.89 1.71 2.14 1.48 2.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.39 1.95 1.83 1.43 2.78
1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00 1.11 5.80 1.09 6.24
3.02 1.37 2.51 1.53 1.97 1.87 1.58 2.38 1.40 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.64 1.47 1.68 2.16 1.27 3.68
3.90 1.25 2.63 1.45 1.66 2.14 1.27 3.58 1.16 4.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Днепр-1 0:0 Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Александрия

Исход игры
Днепр-1
41.9% (62)
Ничья
17.6% (26)
Александрия
40.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
47.59% (69)
Меньше
52.41% (76)
Обе команды забьют
Да
62.07% (90)
Нет
37.93% (55)
Популярный счёт
1:2 Александрия
24.3% (36)
2:1 Днепр-1
19.6% (29)
1:0 Днепр-1
19.6% (29)
1:1 Ничья
14.2% (21)
0:1 Александрия
13.5% (20)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Днепр-1
1.4% (2)
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