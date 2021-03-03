Днепр-1
0:0
Первый тайм: 45'
Александрия
18' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Чуже Марио
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|2
|1
|2.
|Когут Игорь
|1
|0.5
|3.
|Сафронов Александр
|1
|0.5
|4.
|Довбик Артём
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довгий Алексей
|1
|0.5
|2.
|Вантух Роман
|1
|0.5
|3.
|Бондаренко Валерий
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Логинов Сергей
|1
|0
|2.
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|3.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Александрия
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1
Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Александрия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Александрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/2 финала
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— ?
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Александрия
Исход игры
Днепр-1
41.9% (62)
Ничья
17.6% (26)
Александрия
40.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
47.59% (69)
Меньше
52.41% (76)
Обе команды забьют
Да
62.07% (90)
Нет
37.93% (55)
Популярный счёт
1:2 Александрия
24.3% (36)
2:1 Днепр-1
19.6% (29)
1:0 Днепр-1
19.6% (29)
1:1 Ничья
14.2% (21)
0:1 Александрия
13.5% (20)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Днепр-1
1.4% (2)
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