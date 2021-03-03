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Днепр-1
1:1
Итог после пенальти
Александрия
0'
17' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
47' Желтая карточка
Гречишкин Дмитрий
0:1
62' Гол
Третьяков Максим
74' Желтая карточка
Адамюк Владимир
75' Вторая желтая карточка
Гречишкин Дмитрий
1:1
79' Гол
Булеца Сергей
90' Желтая карточка
Ситало Артём
116' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
1:1
121' Не забитый пенальти
Довбик Артём
1:2
121' Пенальти
Мельник Александр
2:2
121' Пенальти
Дуглас Силва
2:3
121' Пенальти
Бабогло Владислав
3:3
121' Пенальти
Пихалёнок Александр
3:4
121' Пенальти
Бондаренко Валерий
4:4
121' Пенальти
Хобленко Алексей
4:5
121' Пенальти
Стецков Тимур
4:5
121' Не забитый пенальти
Булеца Сергей
3:4
Пен' Пенальти
 120'
Днепр-1
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 2 1
2. Когут Игорь 1 0.5
3. Булеца Сергей 1 0.5
4. Сафронов Александр 1 0.5
5. Довбик Артём 1 (1) 0.5
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довгий Алексей 1 0.5
2. Третьяков Максим 1 0.5
3. Вантух Роман 1 0.5
4. Бондаренко Валерий 1 (1) 0.5

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Адамюк Владимир 2 0
2. Логинов Сергей 1 0
3. Ди Франко Франсиско 1 0
4. Пихалёнок Александр 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Гречишкин Дмитрий 1 1
2. Ситало Артём 1 0
3. Шастал Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Александрия 25% (1) 0 0 0 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1
Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Александрия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Александрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Александрия 4:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 2:0 Днепр-1 Премьер-лига
1/8 финала
1 Верес
0 Мариуполь
0 Десна
1 Заря
?
?
?
?
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
1 Агробизнес
0 Ворскла
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1/4 финала
1 Верес
2 Заря
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4 Днепр-1
5 Александрия
1/2 финала
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Лучкевич Валерий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 148
Днепр-1 41.9% (62)
X 17.6% (26)
Александрия 40.5% (60)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.46 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 3.80 1.40
  2.28 3.52 3.10

Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.30 1.02 8.20 1.04 3.42 1.28 2.68 1.46 1.92 1.95 1.48 2.61 1.32 3.20 1.12 5.35 1.09 6.00 1.01 10.75
2.63 1.48 1.72 2.08 1.85 1.95 1.23 4.05 2.14 1.71 1.13 5.80 1.72 2.12 1.04 10.00 1.03 12.00 1.05 7.72 1.04 8.37 1.02 10.50 0.00 17.00
2.93 1.39 2.83 1.41 2.24 1.65 1.94 1.89 1.71 2.14 1.48 2.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.39 1.95 1.83 1.43 2.78
1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00 1.11 5.80 1.09 6.24
3.02 1.37 2.51 1.53 1.97 1.87 1.58 2.38 1.40 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.64 1.47 1.68 2.16 1.27 3.68
3.90 1.25 2.63 1.45 1.66 2.14 1.27 3.58 1.16 4.53
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
1.35 3.15 1.02 13.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Где смотреть матч Днепр-1 1:1 Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 1:1 Александрия

Исход игры
Днепр-1
41.9% (62)
Ничья
17.6% (26)
Александрия
40.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
47.59% (69)
Меньше
52.41% (76)
Обе команды забьют
Да
62.07% (90)
Нет
37.93% (55)
Популярный счёт
1:2 Александрия
24.3% (36)
1:0 Днепр-1
19.6% (29)
2:1 Днепр-1
19.6% (29)
1:1 Ничья
14.2% (21)
0:1 Александрия
13.5% (20)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Днепр-1
1.4% (2)
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