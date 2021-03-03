Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 19'
Колос Ковалёвка
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ореховский Павел
|2
|1
|2.
|Stanislav Koval
|1
|0.5
|3.
|Костишин Денис
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Александр
|1
|0
|2.
|Мораренко Станислав
|1
|0
|3.
|Stanislav Koval
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге
Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =7 -5Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
1/8 финала
1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Динамо Киев
98% (145)
Ничья
2% (3)
Колос Ковалёвка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
27.08% (39)
Нет
72.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
56.1% (83)
2:1 Динамо Киев
19.6% (29)
1:0 Динамо Киев
8.8% (13)
3:1 Динамо Киев
5.4% (8)
3:0 Динамо Киев
4.7% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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