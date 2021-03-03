  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 19'
Колос Ковалёвка
0' 19'
Динамо Киев
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ореховский Павел 2 1
2. Stanislav Koval 1 0.5
3. Костишин Денис 1 (1) 0.5

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Черноморец Александр 1 0
2. Мораренко Станислав 1 0
3. Stanislav Koval 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 0 0 0 0 0
 Колос Ковалёвка 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге
Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
1/8 финала
1 Верес
0 Мариуполь
0 Десна
1 Заря
?
?
?
?
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
1 Агробизнес
0 Ворскла
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1/4 финала
1 Верес
2 Заря
?
?
?
?
0 Днепр-1
0 Александрия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 148
Динамо Киев 98% (145)
X 2% (3)
Колос Ковалёвка 0% (0)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Колос Ковалёвка
1.53
4.73
8.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.20 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 4.50 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.05 6.50
  1.40 4.73 8.00

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 9.00 1.03 3.54 1.27 2.90 1.40 2.01 1.87 1.55 2.42 1.34 3.10 1.14 4.85 1.11 5.45 1.02 9.70 1.04 8.20
7.53 1.05 6.80 1.10 2.90 1.40 2.22 1.65 1.66 2.20 1.76 2.06 1.33 3.25 1.23 4.05 1.07 6.78 1.07 8.40 1.02 9.90 1.02 9.80 0.00 16.00
2.91 1.39 2.30 1.62 1.99 1.85 1.75 2.08 1.52 2.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
3.08 1.36 2.06 1.75 1.45 2.71
2.22 1.65 1.44 2.75 1.22 4.20 1.03 9.32
3.15 1.35 2.62 1.49 2.06 1.79 1.62 2.29 1.43 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.82 1.42 1.73 2.08 1.31 3.38
4.05 1.23 2.75 1.42 1.71 2.08 1.29 3.29 1.19 4.21

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.27
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Динамо Киев
98% (145)
Ничья
2% (3)
Колос Ковалёвка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
27.08% (39)
Нет
72.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
56.1% (83)
2:1 Динамо Киев
19.6% (29)
1:0 Динамо Киев
8.8% (13)
3:1 Динамо Киев
5.4% (8)
3:0 Динамо Киев
4.7% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 