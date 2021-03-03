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Динамо Киев
0:0
Итог после пенальти
Колос Ковалёвка
0'
55' Желтая карточка
Золотов Николай
63' Желтая карточка
Де Пена Карлос
72' Желтая карточка
Костишин Денис
75' Желтая карточка
Родригес Жерсон
90' Желтая карточка
Богданов Андрей
100' Желтая карточка
Черноморец Александр
1:0
121' Пенальти
Шапаренко Николай
1:1
121' Пенальти
Ореховский Павел
2:1
121' Пенальти
Супряга Владислав
2:2
121' Пенальти
Петров Кирилл
3:2
121' Пенальти
Родригес Жерсон
3:3
121' Пенальти
Милько Вадим
3:3
121' Не забитый пенальти
Леднёв Богдан
3:3
121' Не забитый пенальти
Задоя Евгений
3:3
121' Не забитый пенальти
Караваев Александр
3:3
121' Не забитый пенальти
Гавриш Виталий
4:3
122' Пенальти
Андриевский Александр
4:3
122' Не забитый пенальти
Ильин Олег
4:3
Пен' Пенальти
 120'
Динамо Киев
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ореховский Павел 2 1
2. Stanislav Koval 1 0.5
3. Костишин Денис 1 (1) 0.5

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Де Пена Карлос 1 0
2. Родригес Жерсон 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Черноморец Александр 2 0
2. Богданов Андрей 1 0
3. Золотов Николай 1 0
4. Костишин Денис 1 0
5. Мораренко Станислав 1 0
6. Stanislav Koval 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 0 0 0 0 0
 Колос Ковалёвка 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге
Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
1/8 финала
1 Верес
0 Мариуполь
0 Десна
1 Заря
?
?
?
?
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
1 Агробизнес
0 Ворскла
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1/4 финала
1 Верес
2 Заря
?
?
?
?
0 Днепр-1
0 Александрия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 25'
    Цыганков Виктор уходит с поля. Родригес Жерсон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 148
Динамо Киев 98% (145)
X 2% (3)
Колос Ковалёвка 0% (0)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 4.50 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 1.65 9.00
  1.40 4.73 8.00

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 9.00 1.03 3.54 1.27 2.90 1.40 2.01 1.87 1.55 2.42 1.34 3.10 1.14 4.85 1.11 5.45 1.02 9.70 1.04 8.20
1.75 2.05 1.18 4.75 1.10 6.80 1.13 5.80 1.09 7.20 1.76 2.06 1.04 10.00 1.03 12.00 1.07 6.78 1.07 8.40 1.02 9.90 1.02 9.80 0.00 16.00
2.91 1.39 2.30 1.62 1.99 1.85 1.75 2.08 1.52 2.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
3.08 1.36 2.06 1.75 1.45 2.71
1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 9.32
3.15 1.35 2.62 1.49 2.06 1.79 1.62 2.29 1.43 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.82 1.42 1.73 2.08 1.31 3.38
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.26 3.45 1.17 4.39

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.27
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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Динамо Киев
98% (145)
Ничья
2% (3)
Колос Ковалёвка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
27.08% (39)
Нет
72.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
56.1% (83)
2:1 Динамо Киев
19.6% (29)
1:0 Динамо Киев
8.8% (13)
3:1 Динамо Киев
5.4% (8)
3:0 Динамо Киев
4.7% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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