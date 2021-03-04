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Люнгбю
1:0
Перерыв

Стадион:
Митьюлланд
0'
1:0
34' Гол
Нильсен Эмиль
35' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
42' Желтая карточка
Исаксен Густав
1
Миккельсен
Томас
4
Кроне
Свенн
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
23
Грегор
Паскаль
25
Корнвиг
Эмиль
30
Ромер
Марсель
8
Хебо
Матиас
7
Нильсен
Эмиль
16
Якобсен
Кристиан
II
11
Коструп
Магнус
1
Хансен
Йеспер
14
Шольц
Александр
28
Святченко
Эрик
5
Хег
Даниэль
17
Аилтон
Сильва
38
Ониика
Фрэнк
10
Феррейра
Эвандер
45
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
11
Мабиль
Авер
33
Пфайффер
Лука
Люнгбю
4-3-3
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

34'
Нильсен Эмиль
(Коструп Магнус)
1:0
35'
 
Феррейра Эвандер
42'
 
Исаксен Густав

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0.21
2. Торп Виктор 3 0.16
3. Хебо Матиас 2 0.11
4. Якобсен Кристиан II 2 0.11
5. Варминг Магнус 2 0.11
6. Нильсен Эмиль 2 0.11
7. Фосгаард Лассе 1 0.05
8. Геертсен Николай 1 0.05
9. Коструп Магнус 1 0.05
10. Йоргенсен Каспер 1 0.05
11. Теллуфсен Расмус 0 0
12. Хамалайнен Брайан 0 0
13. Риель Андре 0 0
14. Гюткьяер Фредерик 0 0
15. Энгхардт Каспер 0 0
16. Корнвиг Эмиль 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каба Сори 6 0.32
2. Дрейер Андерс 5 0.26
3. Систо Пионе 5 0.26
4. Феррейра Эвандер 2 0.11
5. Святченко Эрик 2 0.11
6. Шольц Александр 2 (1) 0.11
7. Коолс Дион 1 0.05
8. Ониика Фрэнк 1 0.05
9. Мабиль Авер 1 0.05
10. Краев Божидар 1 0.05
11. Пфайффер Лука 1 0.05
12. Брумадо Жуниор 1 0.05
13. Исаксен Густав 1 0.05
14. Паулиньо VI 0 0
15. Андерсон Микаэль 0 0
16. Дюр Николас 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Хебо Матиас 5 0
2. Ромер Марсель 3 1
3. Хамалайнен Брайан 4 0
4. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0
5. Фосгаард Лассе 3 0
6. Торп Виктор 3 0
7. Корнвиг Эмиль 3 0
8. Геертсен Николай 2 0
9. Грегор Паскаль 2 0
10. Гюткьяер Фредерик 2 0
11. Шиембе Кевин 2 0
12. Винтер Фредерик 2 0
13. Риель Андре 0 1
14. Миккельсен Томас 1 0
15. Якобсен Кристиан II 1 0
16. Нильсен Эмиль 1 0
17. Теллуфсен Расмус 1 0
18. Варминг Магнус 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Паулиньо VI 4 1
2. Коолс Дион 4 0
3. Феррейра Эвандер 3 0
4. Каюсте Йенс 3 0
5. Ониика Фрэнк 3 0
6. Святченко Эрик 2 0
7. Каба Сори 2 0
8. Брумадо Жуниор 2 0
9. Исаксен Густав 2 0
10. Шольц Александр 1 0
11. Краев Божидар 1 0
12. Андерсон Микаэль 1 0
13. Мадсен Николас 1 0
14. Манджрекар Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 11.11% (2) 0 33.33% (6) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Митьюлланд 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6) 3.45% (1) 37.93% (11) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю
Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд
Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Митьюлланд 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:3 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Люнгбю САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 4:4 Люнгбю САС Лигаен Митьюлланд 1:2 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Люнгбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:1 Заявка 19 12 3 4 30 - 18 39
2. Брондбю Заявка 18 12 1 5 34 - 22 37
3. Копенгаген Заявка 19 10 4 5 37 - 31 34
4. Орхус Заявка 19 9 6 4 32 - 20 33
5. Раннерс Заявка 18 8 3 7 27 - 17 27
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 28 25
7. Оденсе 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 22 25
8. Нордшелланн Заявка 19 5 7 7 28 - 27 22
9. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
10. Вайле Заявка 19 5 6 8 23 - 30 21
11. Люнгбю 1:0 Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
12. Хорсенс Заявка 19 2 5 12 12 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:1 Заявка 9 7 1 1 15 - 4 22
2. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе 0:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
7. Сённерйюск 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю 1:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
3. Митьюлланд 0:1 Заявка 10 5 2 3 15 - 14 17
4. Раннерс Заявка 9 5 1 3 13 - 5 16
5. Орхус Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Оденсе 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
10. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
11. Люнгбю 1:0 Заявка 9 2 0 7 13 - 21 6
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Митьюлланд
7.20
4.33
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  6.90 4.32 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.33 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.15 3.90
  2.25 3.14 3.54

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.02 5.75 1.14 3.70 1.28 2.52 1.52 1.96 1.96 1.56 2.43 1.35 3.19 1.18 4.78
9.90 1.01 9.50 1.03 4.10 1.22 3.30 1.33 2.15 1.78 1.67 2.21 1.45 2.67 1.20 4.20 1.14 4.65 1.04 8.20
5.80 1.11 4.50 1.18 4.50 1.18 1.72 2.05 1.87 1.87 1.92 1.88 1.38 2.90 1.23 3.90 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 14.50
4.38 1.24 2.54 1.55 2.16 1.75 2.98 1.42 2.31 1.65 2.01 1.87 1.69 2.24 1.51 2.64 1.43 2.95 1.16 5.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.65 1.48 1.73 2.11 1.36 3.15 1.16 5.35
3.15 1.36 2.15 1.70 1.53 2.50 1.19 4.75 1.12 6.15
1.47 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00
2.03 1.83 1.67 2.26 1.30 3.56 1.72 2.21 1.28 3.73 1.15 5.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.84 1.26 2.22 1.66 1.64 2.26 1.32 3.38
4.30 1.22 3.12 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05
3.15 1.35 1.80 1.94 1.36 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.78
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
4.64 1.20
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.44 1.31
3.30 1.25
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