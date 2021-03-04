Люнгбю
2:0
Конец матча
Стадион: Люнгбю
Митьюлланд
1:0
34' ГолНильсен Эмиль
35' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
42' Желтая карточкаИсаксен Густав
51' Вторая желтая карточкаИсаксен Густав
65' Желтая карточкаМабиль Авер
90' Красная карточкаМадсен Николас
2:0
90' ГолВарминг Магнус
90' Желтая карточкаВарминг Магнус
18
Шиембе
Кевин
38
Ониика
Фрэнк
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
34'
1:0
35'
42'
51'
65'
90'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0.21
|2.
|Торп Виктор
|3
|0.16
|3.
|Варминг Магнус
|3
|0.16
|4.
|Хебо Матиас
|2
|0.11
|5.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.11
|6.
|Нильсен Эмиль
|2
|0.11
|7.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.05
|8.
|Геертсен Николай
|1
|0.05
|9.
|Коструп Магнус
|1
|0.05
|10.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.05
|11.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|12.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|13.
|Риель Андре
|0
|0
|14.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|15.
|Энгхардт Каспер
|0
|0
|16.
|Корнвиг Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каба Сори
|6
|0.32
|2.
|Дрейер Андерс
|5
|0.26
|3.
|Систо Пионе
|5
|0.26
|4.
|Феррейра Эвандер
|2
|0.11
|5.
|Святченко Эрик
|2
|0.11
|6.
|Шольц Александр
|2 (1)
|0.11
|7.
|Коолс Дион
|1
|0.05
|8.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.05
|9.
|Мабиль Авер
|1
|0.05
|10.
|Краев Божидар
|1
|0.05
|11.
|Пфайффер Лука
|1
|0.05
|12.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.05
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0.05
|14.
|Паулиньо VI
|0
|0
|15.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|16.
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хебо Матиас
|5
|0
|2.
|Ромер Марсель
|3
|1
|3.
|Хамалайнен Брайан
|4
|0
|4.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0
|5.
|Фосгаард Лассе
|3
|0
|6.
|Торп Виктор
|3
|0
|7.
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|8.
|Геертсен Николай
|2
|0
|9.
|Грегор Паскаль
|2
|0
|10.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|11.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|12.
|Варминг Магнус
|2
|0
|13.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|14.
|Риель Андре
|0
|1
|15.
|Миккельсен Томас
|1
|0
|16.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0
|17.
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|18.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паулиньо VI
|4
|1
|2.
|Коолс Дион
|4
|0
|3.
|Исаксен Густав
|2
|1
|4.
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|5.
|Каюсте Йенс
|3
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|7.
|Мадсен Николас
|1
|1
|8.
|Святченко Эрик
|2
|0
|9.
|Каба Сори
|2
|0
|10.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|11.
|Шольц Александр
|1
|0
|12.
|Мабиль Авер
|1
|0
|13.
|Краев Божидар
|1
|0
|14.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|15.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|10% (2)
|0
|35% (7)
|20% (4)
|10% (2)
|25% (5)
|Митьюлланд
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|3.45% (1)
|37.93% (11)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю
Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =4 -2Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд
Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Митьюлланд 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:3 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Люнгбю САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 4:4 Люнгбю САС Лигаен Митьюлланд 1:2 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 19
|39
|2.
|Брондбю
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|34 - 22
|38
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 31
|34
|4.
|Орхус
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|32 - 20
|33
|5.
|Раннерс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 17
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 29
|25
|7.
|Оденсе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 27
|22
|9.
|Ольборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 28
|22
|10.
|Вайле
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 30
|21
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|21 - 38
|14
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|2.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|3.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|3.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 21
|6
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров