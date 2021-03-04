Сённерйюск
0:0
Перерыв
Стадион: Сидбанк Парк
Оденсе
30' Желтая карточкаВиндерслев Расмус
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
11
Финне
Бор
43
Эстрём
Робин
25
Опондо
Мозес
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Окосун АйоНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.37
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.32
|3.
|Бах Александр
|4
|0.21
|4.
|Альбек Мадс
|2
|0.11
|5.
|Anders Jacobsen II
|2 (1)
|0.11
|6.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.05
|7.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.05
|8.
|Хенде Марк-Даль
|1 (1)
|0.05
|9.
|Экани Виктор
|1
|0.05
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.21
|2.
|Сабби Эммануэль
|4
|0.21
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0.16
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0.11
|5.
|Хюллегор Миккель
|2
|0.11
|6.
|Лунд Оливер
|1
|0.05
|7.
|Лидер Март
|1
|0.05
|8.
|Клеве Троэльс
|1
|0.05
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.05
|10.
|Опондо Мозес
|1
|0.05
|11.
|Фенгер Макс
|1
|0.05
|12.
|Окосун Айо
|1
|0.05
|13.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|14.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|15.
|Джанус Драчманн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Экани Виктор
|5
|2
|2.
|Райт Хаджи
|4
|1
|3.
|Гартенманн Стефан
|3
|1
|4.
|Бах Александр
|4
|0
|5.
|Альбек Мадс
|3
|0
|6.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|7.
|Бангор Патрик
|3
|0
|8.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|9.
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|10.
|Виндерслев Расмус
|2
|0
|11.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|12.
|Канструп Пьер
|1
|0
|13.
|Хассан Рилван
|1
|0
|14.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|15.
|Финне Бор
|1
|0
|16.
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|17.
|Шмидль Филипп
|1
|0
|18.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|19.
|Кристиансен Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Лаурсен Райан
|4
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|4.
|Лунд Оливер
|3
|0
|5.
|Лунд Марко
|3
|0
|6.
|Окосун Айо
|3
|0
|7.
|Томасен Йенс
|2
|0
|8.
|Клеве Троэльс
|2
|0
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|10.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|11.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|12.
|Андерсен Александр
|1
|0
|13.
|Лидер Март
|1
|0
|14.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|15.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|16.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|17.
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|18.
|Опондо Мозес
|1
|0
|19.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|3.85% (1)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Оденсе
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск
Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд
Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 18
|39
|2.
|Брондбю
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|34 - 22
|37
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 31
|34
|4.
|Орхус
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|32 - 20
|33
|5.
|Раннерс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 17
|27
|6.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 28
|25
|7.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 27
|22
|9.
|Ольборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 28
|22
|10.
|Вайле
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 30
|21
|11.
|Люнгбю
|1:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|2.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|7.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|1:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|3.
|Митьюлланд
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|4.
|Раннерс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|5.
|Орхус
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Люнгбю
|1:0 Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 21
|6
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров