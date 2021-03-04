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  3. Дания
Сённерйюск
0:0
Перерыв

Стадион:
Оденсе
0'
30' Желтая карточка
Виндерслев Расмус
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Гартенманн
Стефан
5
Хенде
Марк-Даль
21
Симонсен
Йеппе
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
7
Эскесен
Юлиус
24
Виндерслев
Расмус
11
Финне
Бор
10
Anders
Jacobsen
II
27
Кристенсен
Оливер
43
Эстрём
Робин
3
Андерсен
Александр
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
25
Опондо
Мозес
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
11
Сабби
Эммануэль
9
Лидер
Март
7
Джейбали
Иссам
Сённерйюск
3-5-2
Оденсе
4-3-3

Ход матча

30'
Виндерслев Расмус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.37
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.32
3. Бах Александр 4 0.21
4. Альбек Мадс 2 0.11
5. Anders Jacobsen II 2 (1) 0.11
6. Симонсен Йеппе 1 0.05
7. Гартенманн Стефан 1 0.05
8. Хенде Марк-Даль 1 (1) 0.05
9. Экани Виктор 1 0.05
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.05
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.21
2. Сабби Эммануэль 4 0.21
3. Тверсков Йеппе 3 0.16
4. Томасен Йенс 2 0.11
5. Хюллегор Миккель 2 0.11
6. Лунд Оливер 1 0.05
7. Лидер Март 1 0.05
8. Клеве Троэльс 1 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 1 0.05
10. Опондо Мозес 1 0.05
11. Фенгер Макс 1 0.05
12. Окосун Айо 1 0.05
13. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
14. Шельвик Йорген 0 0
15. Джанус Драчманн 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 5 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Гартенманн Стефан 3 1
4. Бах Александр 4 0
5. Альбек Мадс 3 0
6. Якобсен Андерс 3 0
7. Бангор Патрик 3 0
8. Лоуренс Томас 2 0
9. Симонсен Йеппе 2 0
10. Виндерслев Расмус 2 0
11. Абсалонсен Йохан 1 0
12. Канструп Пьер 1 0
13. Хассан Рилван 1 0
14. Хенде Марк-Даль 1 0
15. Финне Бор 1 0
16. Эскесен Юлиус 1 0
17. Шмидль Филипп 1 0
18. Фредериксен Эмиль 1 0
19. Кристиансен Петер 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лаурсен Райан 4 0
3. Тверсков Йеппе 3 0
4. Лунд Оливер 3 0
5. Лунд Марко 3 0
6. Окосун Айо 3 0
7. Томасен Йенс 2 0
8. Клеве Троэльс 2 0
9. Гудьонсен Свейнн 2 0
10. Джейбали Иссам 0 1
11. Джанус Драчманн 1 0
12. Андерсен Александр 1 0
13. Лидер Март 1 0
14. Ларсен Каспер 1 0
15. Шельвик Йорген 1 0
16. Трандарсон Арон-Элис 1 0
17. Кристенсен Оливер 1 0
18. Опондо Мозес 1 0
19. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 3.85% (1) 7.69% (2) 26.92% (7) 19.23% (5) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Оденсе 27.27% (6) 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск
Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд
Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск 1:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:1 Заявка 19 12 3 4 30 - 18 39
2. Брондбю Заявка 18 12 1 5 34 - 22 37
3. Копенгаген Заявка 19 10 4 5 37 - 31 34
4. Орхус Заявка 19 9 6 4 32 - 20 33
5. Раннерс Заявка 18 8 3 7 27 - 17 27
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 28 25
7. Оденсе 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 22 25
8. Нордшелланн Заявка 19 5 7 7 28 - 27 22
9. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
10. Вайле Заявка 19 5 6 8 23 - 30 21
11. Люнгбю 1:0 Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
12. Хорсенс Заявка 19 2 5 12 12 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:1 Заявка 9 7 1 1 15 - 4 22
2. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе 0:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
7. Сённерйюск 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю 1:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
3. Митьюлланд 0:1 Заявка 10 5 2 3 15 - 14 17
4. Раннерс Заявка 9 5 1 3 13 - 5 16
5. Орхус Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Оденсе 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
10. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
11. Люнгбю 1:0 Заявка 9 2 0 7 13 - 21 6
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Оденсе
3.55
3.42
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.42 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 2.35 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.45 1.07 6.70 1.01 10.75
3.50 1.27 2.42 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90 1.97 1.83 1.15 5.00 1.69 2.17 1.03 10.00 1.02 11.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.33 3.15 1.02 11.00 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.40 1.53 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Сённерйюск 0:0 Оденсе онлайн

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