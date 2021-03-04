  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Сённерйюск
1:1
Конец матча

Стадион:
Оденсе
0'
30' Желтая карточка
Виндерслев Расмус
1:0
53' Гол
Хенде Марк-Даль
1:1
78' Гол
Джейбали Иссам
89' Желтая карточка
Лоуренс Томас
90' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
90'+6
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Гартенманн
Стефан
5
Хенде
Марк-Даль
21
Симонсен
Йеппе
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
7
Эскесен
Юлиус
24
Виндерслев
Расмус
11
Финне
Бор
10
Anders
Jacobsen
II
27
Кристенсен
Оливер
43
Эстрём
Робин
3
Андерсен
Александр
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
25
Опондо
Мозес
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
11
Сабби
Эммануэль
9
Лидер
Март
7
Джейбали
Иссам
Сённерйюск
3-5-2
Оденсе
4-3-3

Ход матча

30'
Виндерслев Расмус
 
46'
 
Джанус Драчманн
Клеве Троэльс
46'
 
Трандарсон Арон-Элис
Сабби Эммануэль
53'
Хенде Марк-Даль
(Альбек Мадс)
1:0
61'
Хассан Рилван
Финне Бор
 
70'
Канструп Пьер
Виндерслев Расмус
 
73'
 
Кадри Башким
Лидер Март
73'
 
Окосун Айо
Опондо Мозес
78'
Шмидль Филипп
Симонсен Йеппе
 
78'
Кристиансен Петер
Anders Jacobsen II
 
78'
1:1
Джейбали Иссам
(Тверсков Йеппе)
89'
Лоуренс Томас
 
90'
Эскесен Юлиус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.37
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.32
3. Бах Александр 4 0.21
4. Хенде Марк-Даль 2 (1) 0.11
5. Альбек Мадс 2 0.11
6. Anders Jacobsen II 2 (1) 0.11
7. Симонсен Йеппе 1 0.05
8. Гартенманн Стефан 1 0.05
9. Экани Виктор 1 0.05
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.05
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 5 0.26
2. Сабби Эммануэль 4 0.21
3. Тверсков Йеппе 3 0.16
4. Томасен Йенс 2 0.11
5. Хюллегор Миккель 2 0.11
6. Лунд Оливер 1 0.05
7. Лидер Март 1 0.05
8. Клеве Троэльс 1 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 1 0.05
10. Опондо Мозес 1 0.05
11. Фенгер Макс 1 0.05
12. Окосун Айо 1 0.05
13. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
14. Шельвик Йорген 0 0
15. Джанус Драчманн 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 5 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Гартенманн Стефан 3 1
4. Бах Александр 4 0
5. Альбек Мадс 3 0
6. Якобсен Андерс 3 0
7. Лоуренс Томас 3 0
8. Бангор Патрик 3 0
9. Симонсен Йеппе 2 0
10. Виндерслев Расмус 2 0
11. Эскесен Юлиус 2 0
12. Абсалонсен Йохан 1 0
13. Канструп Пьер 1 0
14. Хассан Рилван 1 0
15. Хенде Марк-Даль 1 0
16. Финне Бор 1 0
17. Шмидль Филипп 1 0
18. Фредериксен Эмиль 1 0
19. Кристиансен Петер 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лаурсен Райан 4 0
3. Тверсков Йеппе 3 0
4. Лунд Оливер 3 0
5. Лунд Марко 3 0
6. Окосун Айо 3 0
7. Томасен Йенс 2 0
8. Клеве Троэльс 2 0
9. Гудьонсен Свейнн 2 0
10. Джейбали Иссам 0 1
11. Джанус Драчманн 1 0
12. Андерсен Александр 1 0
13. Лидер Март 1 0
14. Ларсен Каспер 1 0
15. Шельвик Йорген 1 0
16. Трандарсон Арон-Элис 1 0
17. Кристенсен Оливер 1 0
18. Опондо Мозес 1 0
19. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 3.7% (1) 7.41% (2) 25.93% (7) 22.22% (6) 11.11% (3) 29.63% (8)
 Оденсе 26.09% (6) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск
Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд
Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск 1:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 19 12 3 4 30 - 19 39
2. Брондбю Заявка 19 12 2 5 34 - 22 38
3. Копенгаген Заявка 19 10 4 5 37 - 31 34
4. Орхус Заявка 19 9 6 4 32 - 20 33
5. Раннерс Заявка 19 8 4 7 27 - 17 28
6. Сённерйюск Заявка 19 7 4 8 27 - 29 25
7. Оденсе Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
8. Нордшелланн Заявка 19 5 7 7 28 - 27 22
9. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
10. Вайле Заявка 19 5 6 8 23 - 30 21
11. Люнгбю Заявка 19 3 5 11 21 - 38 14
12. Хорсенс Заявка 19 2 5 12 12 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 9 7 1 1 15 - 4 22
2. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
3. Брондбю Заявка 9 6 2 1 19 - 11 20
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
7. Сённерйюск Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 10 1 5 4 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
3. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
4. Митьюлланд Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Оденсе Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
10. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
11. Люнгбю Заявка 9 2 0 7 13 - 21 6
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.42 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 3.80 16.00

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.45 1.07 6.70 1.01 10.75
3.50 1.27 2.42 1.52 1.80 1.95 1.20 4.20 1.97 1.83 1.11 5.80 1.69 2.17 1.11 5.80 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.33 3.15 1.02 11.00 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.40 1.53 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Сённерйюск 1:1 Оденсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 