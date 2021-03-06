21
Марсман
Ник
23
Кекджу
Оркун
27
Torino
Hunte
25
Ариас
Яфар
12
Джон
Джошуа
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Троос ТейнВратарь
- Вратарь
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteНападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Янссен СимонНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|13 (8)
|0.54
|2.
|Линссен Брайан
|6
|0.25
|3.
|Тоорнстра Йенс
|5
|0.21
|4.
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.17
|5.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.13
|6.
|Сенеси Маркос
|3
|0.13
|7.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.13
|8.
|Йоргенсен Николай
|3
|0.13
|9.
|Синистерра Луис
|3
|0.13
|10.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.04
|11.
|Кекджу Оркун
|1
|0.04
|12.
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|13.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|14.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|23 (8)
|1
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.17
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.09
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.09
|5.
|Torino Hunte
|2
|0.09
|6.
|Джон Джошуа
|1
|0.04
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.04
|8.
|Донис Христос
|1
|0.04
|9.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|10.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|11.
|Пост Данни
|0
|0
|12.
|Кум Кристиан
|0
|0
|13.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|14.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|4
|0
|2.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|3.
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|4.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|5.
|Фер Лерой
|2
|0
|6.
|Линссен Брайан
|2
|0
|7.
|Сенеси Маркос
|2
|0
|8.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|9.
|Марсман Ник
|1
|0
|10.
|Димерс Марк
|1
|0
|11.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|12.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|13.
|Синистерра Луис
|1
|0
|14.
|Верманн Йорди
|1
|0
|15.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|16.
|Баннис Науфаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|6
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|2
|5.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|6.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Джон Джошуа
|1
|0
|12.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|14.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|15.
|Деккер Тристан
|1
|0
|16.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|8.7% (4)
|13.04% (6)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
|21.74% (10)
|ВВВ-Венло
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|38.89% (14)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +7 =5 -8АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд Гронинген 0:0 Фейеноорд Твенте 2:2 Фейеноорд Херенвен 4:3 Фейеноорд
Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =2 -10Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло
Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
ВВВ-Венло 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:0 Фейеноорд Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|73 - 18
|57
|2.
|ПСВ
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 26
|51
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|56 - 35
|49
|4.
|Витесс
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 25
|45
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 26
|43
|6.
|Гронинген
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|31 - 24
|42
|7.
|Твенте
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|39 - 32
|35
|8.
|Утрехт
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 29
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|35 - 42
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|32 - 35
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 37
|29
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 38
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 35
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|37 - 60
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|27 - 54
|17
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|20 - 50
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|22 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|2.
|Витесс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|4.
|Гронинген
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|7.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|21 - 28
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
|18.
|Виллем II
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 26
|6
Победитель
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