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Фейеноорд
 
Позже

Стадион:
ВВВ-Венло
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
17
Синистерра
Луис
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
5
Шефер
Штеффен
6
Пост
Данни
37
Шабани
Меритан
18
Донис
Христос
27
Torino
Hunte
25
Ариас
Яфар
12
Джон
Джошуа
Фейеноорд
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 13 (8) 0.54
2. Линссен Брайан 6 0.25
3. Тоорнстра Йенс 5 0.21
4. Гертрейда Лютсхарел 4 0.17
5. Димерс Марк 3 (1) 0.13
6. Сенеси Маркос 3 0.13
7. Хапс Ридгесиано 3 0.13
8. Йоргенсен Николай 3 0.13
9. Синистерра Луис 3 0.13
10. Нарсинг Лусиано 1 0.04
11. Кекджу Оркун 1 0.04
12. Баннис Науфаль 1 0.04
13. Тейшейра Жоау 0 0
14. Маласиа Тирелл 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 23 (8) 1
2. Ариас Яфар 4 0.17
3. Ван Крой Вито 2 0.09
4. Линторст Эверт 2 0.09
5. Torino Hunte 2 0.09
6. Джон Джошуа 1 0.04
7. Хуппертс Гуус 1 0.04
8. Донис Христос 1 0.04
9. Машаш Зинедин 0 0
10. Пахоник Тобиас 0 0
11. Пост Данни 0 0
12. Кум Кристиан 0 0
13. Шефер Штеффен 0 0
14. Румер Якюро 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 4 0
2. Тоорнстра Йенс 3 0
3. Бергёйс Стивен 3 0
4. Кекджу Оркун 1 1
5. Фер Лерой 2 0
6. Линссен Брайан 2 0
7. Сенеси Маркос 2 0
8. Боттегин Эрик 1 0
9. Марсман Ник 1 0
10. Димерс Марк 1 0
11. Хапс Ридгесиано 1 0
12. Ниукоп Барт 1 0
13. Синистерра Луис 1 0
14. Верманн Йорди 1 0
15. Маласиа Тирелл 1 0
16. Баннис Науфаль 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 6 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 2
5. Якумакис Георгиос 2 0
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Джон Джошуа 1 0
12. Киршбаум Торстен 1 0
13. Шмиц Лукаш 1 0
14. Хуппертс Гуус 1 0
15. Деккер Тристан 1 0
16. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 8.7% (4) 13.04% (6) 17.39% (8) 19.57% (9) 19.57% (9) 21.74% (10)
 ВВВ-Венло 8.33% (3) 16.67% (6) 8.33% (3) 11.11% (4) 16.67% (6) 38.89% (14)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +7 =5 -8
АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд Гронинген 0:0 Фейеноорд Твенте 2:2 Фейеноорд Херенвен 4:3 Фейеноорд
Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло
Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:0 Фейеноорд Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 23 18 3 2 73 - 18 57
2. ПСВ Заявка 24 15 6 3 55 - 26 51
3. АЗ Алкмаар Заявка 24 14 7 3 56 - 35 49
4. Витесс Заявка 24 14 3 7 39 - 25 45
5. Фейеноорд Заявка 24 12 7 5 46 - 26 43
6. Гронинген Заявка 24 12 6 6 31 - 24 42
7. Твенте Заявка 24 9 8 7 39 - 32 35
8. Утрехт Заявка 23 8 10 5 36 - 29 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 24 9 4 11 35 - 42 31
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 32 - 35 30
11. Хераклес Заявка 24 8 5 11 26 - 37 29
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 24 6 6 12 33 - 41 24
14. Ваалвейк Заявка 24 5 8 11 22 - 35 23
15. ВВВ-Венло Заявка 23 6 4 13 37 - 60 22
16. Виллем II Заявка 24 4 5 15 27 - 54 17
17. АДО Ден Хааг Заявка 24 2 9 13 20 - 50 15
18. Эммен Заявка 25 2 7 16 22 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
2. Витесс Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
4. Гронинген Заявка 13 7 4 2 15 - 8 25
5. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 2 3 25 - 17 23
6. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
7. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
13. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
4. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 12 3 1 8 21 - 28 10
15. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
18. Виллем II Заявка 12 1 3 8 11 - 26 6
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - ВВВ-Венло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ВВВ-Венло
1.22
7.70
13.11
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.22 7.10 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 7.20 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.20 12.00
  1.22 7.49 12.62

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.20 1.10 4.06 1.24 2.92 1.41 2.20 1.67 1.76 2.17 1.49 2.62 1.32 3.36 1.18 4.78
6.25 1.08 5.50 1.12 3.20 1.33 2.62 1.53 2.00 1.90 1.53 2.50 1.41 2.82 1.17 4.20 1.13 4.95 1.04 7.70
12.50 0.00 6.80 1.08 5.90 1.11 3.20 1.32 2.60 1.48 2.10 1.73 1.91 1.89 1.73 2.08 1.55 2.44 1.40 2.80 1.21 4.20 1.15 4.80 1.06 7.80 1.05 8.30 0.00 12.50
7.98 1.10 3.47 1.33 2.74 1.50 2.24 1.70 1.96 1.92 1.76 2.14 1.57 2.52 1.39 3.12 1.16 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.94 1.25 2.28 1.63 1.65 2.24 1.32 3.38
4.70 1.19 3.32 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
3.10 1.35 1.87 1.93 1.37 2.95
3.40 1.35 2.31 1.66 1.90 1.99 1.64 2.36 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
6.55 1.11 3.10 1.37 2.10 1.73 1.59 2.36 1.33 3.30
5.70 1.14 4.90 1.18 2.40 1.57 1.74 2.09 1.47 2.68 1.18 4.60
2.35 1.52 1.75 2.01 1.44 2.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.96
1.86 1.88
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.75 1.30
Букмекер Да Нет
3.12 1.36
2.85 1.39
Где смотреть матч Фейеноорд - ВВВ-Венло онлайн

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