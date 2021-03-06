Твенте
Позже
Стадион: Гролс Весте
Виллем II
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan Rots
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|13 (4)
|0.54
|2.
|Мениг Квинси
|8
|0.33
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.25
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.13
|5.
|Илич Лука
|2
|0.08
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.04
|7.
|Брама Вут
|1
|0.04
|8.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.04
|9.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.04
|10.
|Думич Дарио
|1
|0.04
|11.
|Еремеефф Александер
|1
|0.04
|12.
|Бош Йессе
|1
|0.04
|13.
|Смал Гийс
|0
|0
|14.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|15.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|7
|0.29
|2.
|Нуннели Че
|5
|0.21
|3.
|Вридт Квази
|5
|0.21
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.17
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.08
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.08
|7.
|Замора Джон
|1
|0.04
|8.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|10.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|4
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Перейра Данило II
|3
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|6.
|Бош Йессе
|3
|0
|7.
|Илич Лука
|1
|1
|8.
|Мениг Квинси
|2
|0
|9.
|Черны Вацлав
|2
|0
|10.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|11.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|12.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|13.
|Абасс Исса
|1
|0
|14.
|Румерату Годфрид
|1
|0
|15.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|16.
|Daan Rots
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|3.
|Кён Деррик
|3
|1
|4.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|7.
|Нелом Микел
|2
|0
|8.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|9.
|Овюсу Лерой
|2
|0
|10.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|11.
|Селахи Линдон
|2
|0
|12.
|Вридт Квази
|0
|1
|13.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|14.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|23.08% (9)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|Виллем II
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте
Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =3 -13Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II
Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс
Последние игры между собой
Твенте: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Виллем II 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Твенте Эредивизие Виллем II 2:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Виллем II Эредивизие Твенте 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Виллем II 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|73 - 18
|57
|2.
|ПСВ
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 26
|51
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|56 - 35
|49
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|5.
|Витесс
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 25
|45
|6.
|Гронинген
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|31 - 24
|42
|7.
|Твенте
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|39 - 32
|35
|8.
|Утрехт
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 29
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|35 - 42
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|32 - 35
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 37
|29
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 38
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 35
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|37 - 66
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|27 - 54
|17
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|20 - 50
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|22 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|2.
|Витесс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|23
|7.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
|18.
|Виллем II
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 26
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров