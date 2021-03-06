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Твенте
 
Позже

Стадион:
Виллем II
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
40
Старинг
Каспер
17
Остерволде
Джейден
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
19
Зерруки
Рамиз
25
Нарсинг
Лусиано
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
43
Спиерингс
Уэсли
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
10
Павлидис
Вангелис
Твенте
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 13 (4) 0.54
2. Мениг Квинси 8 0.33
3. Черны Вацлав 6 0.25
4. Ван Леувен Тейс 3 0.13
5. Илич Лука 2 0.08
6. Остерволде Джейден 1 0.04
7. Брама Вут 1 0.04
8. Эбюэхи Тайронн 1 0.04
9. Плегесуэло Хулио 1 0.04
10. Думич Дарио 1 0.04
11. Еремеефф Александер 1 0.04
12. Бош Йессе 1 0.04
13. Смал Гийс 0 0
14. Нарсинг Лусиано 0 0
15. Зерруки Рамиз 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 7 0.29
2. Нуннели Че 5 0.21
3. Вридт Квази 5 0.21
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.17
5. Саглам Геркем 2 0.08
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.08
7. Замора Джон 1 0.04
8. Кёлерт Матс 0 0
9. Хееркенс Фреек 0 0
10. Хольмен Себастьян 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 4 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Перейра Данило II 3 0
5. Зерруки Рамиз 3 0
6. Бош Йессе 3 0
7. Илич Лука 1 1
8. Мениг Квинси 2 0
9. Черны Вацлав 2 0
10. Эбюэхи Тайронн 1 0
11. Лампру Лазарос 1 0
12. Дроммел Йоэл 1 0
13. Абасс Исса 1 0
14. Румерату Годфрид 1 0
15. Ван Леувен Тейс 1 0
16. Daan Rots 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Питерс Йорденс 3 1
3. Кён Деррик 3 1
4. Хольмен Себастьян 4 0
5. Саглам Геркем 4 0
6. Ндайишимий Майк 3 0
7. Нелом Микел 2 0
8. Хееркенс Фреек 2 0
9. Овюсу Лерой 2 0
10. Павлидис Вангелис 2 0
11. Селахи Линдон 2 0
12. Вридт Квази 0 1
13. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
14. Кёлерт Матс 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 23.08% (9) 17.95% (7) 12.82% (5) 15.38% (6) 12.82% (5) 17.95% (7)
 Виллем II 19.23% (5) 7.69% (2) 7.69% (2) 30.77% (8) 11.54% (3) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте
Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II
Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс

Последние игры между собой

Твенте: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Виллем II 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Виллем II Эредивизие Твенте 2:3 Виллем II Кубок Твенте 2:2 Виллем II Эредивизие
Виллем II 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Твенте Эредивизие Виллем II 2:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Виллем II Эредивизие Твенте 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Виллем II 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 23 18 3 2 73 - 18 57
2. ПСВ Заявка 24 15 6 3 55 - 26 51
3. АЗ Алкмаар Заявка 24 14 7 3 56 - 35 49
4. Фейеноорд Заявка 25 13 7 5 52 - 26 46
5. Витесс Заявка 24 14 3 7 39 - 25 45
6. Гронинген Заявка 24 12 6 6 31 - 24 42
7. Твенте Заявка 24 9 8 7 39 - 32 35
8. Утрехт Заявка 23 8 10 5 36 - 29 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 24 9 4 11 35 - 42 31
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 32 - 35 30
11. Хераклес Заявка 24 8 5 11 26 - 37 29
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 24 6 6 12 33 - 41 24
14. Ваалвейк Заявка 24 5 8 11 22 - 35 23
15. ВВВ-Венло Заявка 24 6 4 14 37 - 66 22
16. Виллем II Заявка 24 4 5 15 27 - 54 17
17. АДО Ден Хааг Заявка 24 2 9 13 20 - 50 15
18. Эммен Заявка 25 2 7 16 22 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
2. Витесс Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
4. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
5. Гронинген Заявка 13 7 4 2 15 - 8 25
6. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 2 3 25 - 17 23
7. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
13. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
4. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
15. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
18. Виллем II Заявка 12 1 3 8 11 - 26 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Твенте - Виллем II от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Виллем II
1.92
4.05
4.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.72 4.04 4.58
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 4.05 3.98
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.90 4.00
  1.71 4.06 4.96

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.02 5.95 1.13 3.70 1.28 2.52 1.52 1.97 1.93 1.54 2.48 1.34 3.24 1.18 4.74 1.10 6.95
12.50 1.01 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.50
16.00 0.00 10.00 1.04 4.30 1.19 3.45 1.28 2.23 1.65 2.00 1.81 1.76 2.06 1.47 2.55 1.23 3.85 1.18 4.50 1.04 7.70 1.03 8.30 0.00 13.00
4.58 1.22 2.68 1.51 2.23 1.71 1.99 1.90 1.72 2.20 1.57 2.53 1.46 2.83 1.17 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.79 1.44 1.76 2.06 1.36 3.15 1.16 5.35
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.20 1.69 1.49 2.50 1.15 4.70
3.38 1.35 2.84 1.47 2.23 1.71 1.75 2.19 1.52 2.65 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.84 1.26 2.20 1.67 1.61 2.31 1.30 3.52
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.08
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
2.85 1.40
Где смотреть матч Твенте - Виллем II онлайн

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