Твенте
1:1
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
Виллем II
40' Желтая карточкаРумерату Годфрид
1:0
64' ГолБош Йессе
1:1
81' ГолПавлидис Вангелис
89' Желтая карточкаБош Йессе
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan Rots
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
64'
1:0
81'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 6
-
6 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|13 (4)
|0.52
|2.
|Мениг Квинси
|8
|0.32
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.24
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.12
|5.
|Илич Лука
|2
|0.08
|6.
|Бош Йессе
|2
|0.08
|7.
|Остерволде Джейден
|1
|0.04
|8.
|Брама Вут
|1
|0.04
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.04
|10.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.04
|11.
|Думич Дарио
|1
|0.04
|12.
|Еремеефф Александер
|1
|0.04
|13.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|14.
|Смал Гийс
|0
|0
|15.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|8
|0.32
|2.
|Нуннели Че
|5
|0.2
|3.
|Вридт Квази
|5
|0.2
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.16
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.08
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.08
|7.
|Замора Джон
|1
|0.04
|8.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|10.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|4
|1
|2.
|Бош Йессе
|4
|0
|3.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|4.
|Пири Кик
|3
|0
|5.
|Перейра Данило II
|3
|0
|6.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|7.
|Илич Лука
|1
|1
|8.
|Мениг Квинси
|2
|0
|9.
|Черны Вацлав
|2
|0
|10.
|Румерату Годфрид
|2
|0
|11.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|12.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|13.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|14.
|Абасс Исса
|1
|0
|15.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|16.
|Daan Rots
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|3.
|Кён Деррик
|3
|1
|4.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|7.
|Нелом Микел
|2
|0
|8.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|9.
|Овюсу Лерой
|2
|0
|10.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|11.
|Селахи Линдон
|2
|0
|12.
|Вридт Квази
|0
|1
|13.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|14.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|22.5% (9)
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|15% (6)
|15% (6)
|17.5% (7)
|Виллем II
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|29.63% (8)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте
Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =3 -13Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II
Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс
Последние игры между собой
Твенте: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Виллем II 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Твенте Эредивизие Виллем II 2:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Виллем II Эредивизие Твенте 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Виллем II 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|73 - 18
|57
|2.
|ПСВ
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 26
|51
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|56 - 35
|49
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|5.
|Витесс
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 25
|45
|6.
|Гронинген
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|31 - 24
|42
|7.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|24
|9
|10
|5
|37 - 29
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 33
|36
|9.
|Херенвен
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|35 - 35
|33
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|35 - 42
|31
|11.
|Хераклес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 37
|29
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 38
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|14.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|25
|5
|8
|12
|22 - 36
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|37 - 66
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 55
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 53
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|22 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|2.
|Витесс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|23
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров