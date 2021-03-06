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Ваалвейк
0:1
Перерыв

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
12' Гол
Махи Мимаун
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
21
Данеелс
Леннерд
25
Остинг
Тейс
11
Джон
Ола
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
2
Ван
дер
Марел
Марк
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
19
Махи
Мимаун
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
7
Керк
Гирано
Ваалвейк
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Махи Мимаун

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.2
2. Ван дер Венне Рихард 3 0.12
3. Тоуба Ахмед 3 0.12
4. Джон Ола 2 0.08
5. Данеелс Леннерд 2 0.08
6. Нгонж Сириль 2 0.08
7. Домашкан Виталий 2 0.08
8. Тахири Анас 1 (1) 0.04
9. Бакари Саид 1 0.04
10. Мин Давид 1 0.04
11. Анита Вурнон 0 0
12. Мёленстен Мелле 0 0
13. Со Силла 0 0
14. Остинг Тейс 0 0
15. Ольсак Николас 0 0
16. Азхиль Айман 0 0
17. Лутонда Тьерри 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 7 0.29
2. Махи Мимаун 7 0.29
3. Керк Гирано 4 0.17
4. Рамселар Барт 4 0.17
5. Далмау Адриан 3 0.13
6. Ван дер Марел Марк 2 0.08
7. Тер Авест Хидде 2 0.08
8. Элия Эльеро 2 0.08
9. Махер Адам 1 (1) 0.04
10. Хоогма Джастин 1 0.04
11. Бауссайд Отман 1 0.04
12. Ван Оверем Йорис 1 0.04
13. Клейбер Шон 1 0.04
14. Густафссон Симон 1 (1) 0.04
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 5 0
2. Ван дер Венне Рихард 3 0
3. Тоуба Ахмед 3 0
4. Со Силла 2 0
5. Бакари Саид 2 0
6. Мёленстен Мелле 2 0
7. Нгонж Сириль 2 0
8. Ваутерс Луук 0 1
9. Лампру Костантинос 1 0
10. Тахири Анас 1 0
11. Вассен Этьенн 1 0
12. Домашкан Виталий 1 0
13. Гаари Жюрьен 1 0
14. Азхиль Айман 1 0
15. Лутонда Тьерри 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 4 0
2. Керк Гирано 3 0
3. Густафссон Симон 3 0
4. Далмау Адриан 1 1
5. Янссен Виллем 2 0
6. Элия Эльеро 2 0
7. Махер Адам 2 0
8. Ван де Стрек Сандер 2 0
9. Ван Оверем Йорис 2 0
10. Рамселар Барт 2 0
11. Хоогма Джастин 2 0
12. Бауссайд Отман 2 0
13. Сент Джейго Томми 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 13.64% (3) 22.73% (5) 4.55% (1) 13.64% (3) 13.64% (3) 31.82% (7)
 Утрехт 8.33% (3) 8.33% (3) 13.89% (5) 25% (9) 22.22% (8) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +4 =7 -9
АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк
Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд
Утрехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Утрехт: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Утрехт 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Ваалвейк Эредивизие Утрехт 4:0 Ваалвейк Товарищеские матчи
Ваалвейк 5:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Ваалвейк Эредивизие Утрехт 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:0 Утрехт Эредивизие Ваалвейк 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Ваалвейк Эредивизие Утрехт 2:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 23 18 3 2 73 - 18 57
2. ПСВ Заявка 24 15 6 3 55 - 26 51
3. АЗ Алкмаар Заявка 24 14 7 3 56 - 35 49
4. Фейеноорд Заявка 25 13 7 5 52 - 26 46
5. Витесс Заявка 24 14 3 7 39 - 25 45
6. Гронинген Заявка 24 12 6 6 31 - 24 42
7. Утрехт 1:0 Заявка 24 9 10 5 37 - 29 37
8. Твенте Заявка 25 9 9 7 40 - 33 36
9. Херенвен Заявка 25 8 9 8 35 - 35 33
10. Фортуна Ситтард Заявка 24 9 4 11 35 - 42 31
11. Хераклес Заявка 24 8 5 11 26 - 37 29
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 24 6 6 12 33 - 41 24
14. Ваалвейк 0:1 Заявка 25 5 8 12 22 - 36 23
15. ВВВ-Венло Заявка 24 6 4 14 37 - 66 22
16. Виллем II Заявка 25 4 6 15 28 - 55 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 25 2 9 14 20 - 53 15
18. Эммен Заявка 25 2 7 16 22 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
2. Витесс Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
4. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
5. Гронинген Заявка 13 7 4 2 15 - 8 25
6. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 2 3 25 - 17 23
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт 1:0 Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
9. Хераклес Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
13. Ваалвейк 0:1 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
4. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
8. Утрехт 1:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
9. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
10. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 13 - 16 15
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. Ваалвейк 0:1 Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
15. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Утрехт
6.10
8.39
1.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  6.05 4.54 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.55 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 7.50 1.12
  18.75 8.39 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.11 4.20 1.23 2.71 1.46 2.08 1.83 1.62 2.30 1.38 3.02 1.22 4.34 1.12 6.25
13.00 1.01 11.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.82 1.99 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.35 1.05 7.20
16.50 0.00 11.00 1.02 6.80 1.08 5.20 1.14 2.55 1.48 2.08 1.75 1.87 1.87 1.82 1.92 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 10.50 1.10 10.50 1.01 12.00
4.94 1.20 2.79 1.48 2.63 1.52 2.29 1.67 1.95 1.93 1.68 2.27 1.52 2.62 1.63 2.37 1.44 2.89 1.20 4.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.39 1.82 1.99 1.41 2.91 1.17 4.98
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.30 1.62 1.48 2.55 1.08 7.00 1.05 10.50 1.05 10.50 1.05 10.50
3.01 1.42 2.38 1.63 1.82 2.09 1.32 3.44 1.17 5.14 1.40 3.00 1.27 3.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.18 1.23 2.34 1.60 1.67 2.21 1.34 3.30
4.85 1.19 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68
3.35 1.33 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.00
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.26 1.34
3.20 1.33
Где смотреть матч Ваалвейк 0:1 Утрехт онлайн

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