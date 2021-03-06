Ваалвейк
0:1
Перерыв
Стадион: Мандемейкерс
Утрехт
0:1
12' ГолМахи Мимаун
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
25
Остинг
Тейс
11
Джон
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
-
27 Мин ДавидНападающий
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.2
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.12
|3.
|Тоуба Ахмед
|3
|0.12
|4.
|Джон Ола
|2
|0.08
|5.
|Данеелс Леннерд
|2
|0.08
|6.
|Нгонж Сириль
|2
|0.08
|7.
|Домашкан Виталий
|2
|0.08
|8.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.04
|9.
|Бакари Саид
|1
|0.04
|10.
|Мин Давид
|1
|0.04
|11.
|Анита Вурнон
|0
|0
|12.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|13.
|Со Силла
|0
|0
|14.
|Остинг Тейс
|0
|0
|15.
|Ольсак Николас
|0
|0
|16.
|Азхиль Айман
|0
|0
|17.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|7
|0.29
|2.
|Махи Мимаун
|7
|0.29
|3.
|Керк Гирано
|4
|0.17
|4.
|Рамселар Барт
|4
|0.17
|5.
|Далмау Адриан
|3
|0.13
|6.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0.08
|7.
|Тер Авест Хидде
|2
|0.08
|8.
|Элия Эльеро
|2
|0.08
|9.
|Махер Адам
|1 (1)
|0.04
|10.
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|11.
|Бауссайд Отман
|1
|0.04
|12.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|13.
|Клейбер Шон
|1
|0.04
|14.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.04
|15.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|16.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|17.
|Силла Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|5
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0
|3.
|Тоуба Ахмед
|3
|0
|4.
|Со Силла
|2
|0
|5.
|Бакари Саид
|2
|0
|6.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|7.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|8.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|9.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|10.
|Тахири Анас
|1
|0
|11.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|12.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|13.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|14.
|Азхиль Айман
|1
|0
|15.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Марел Марк
|4
|0
|2.
|Керк Гирано
|3
|0
|3.
|Густафссон Симон
|3
|0
|4.
|Далмау Адриан
|1
|1
|5.
|Янссен Виллем
|2
|0
|6.
|Элия Эльеро
|2
|0
|7.
|Махер Адам
|2
|0
|8.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|9.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|10.
|Рамселар Барт
|2
|0
|11.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|12.
|Бауссайд Отман
|2
|0
|13.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|Утрехт
|8.33% (3)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|25% (9)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +4 =7 -9АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк
Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд
Утрехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Утрехт: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|73 - 18
|57
|2.
|ПСВ
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 26
|51
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|56 - 35
|49
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|5.
|Витесс
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 25
|45
|6.
|Гронинген
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|31 - 24
|42
|7.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|24
|9
|10
|5
|37 - 29
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 33
|36
|9.
|Херенвен
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|35 - 35
|33
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|35 - 42
|31
|11.
|Хераклес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 37
|29
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 38
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|14.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|25
|5
|8
|12
|22 - 36
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|37 - 66
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 55
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 53
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|22 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|2.
|Витесс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|23
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
Победитель
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