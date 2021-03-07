Ред Булл Зальцбург
4:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Санкт-Пёльтен
0:1
12' ГолTaylor Booth
15' Желтая карточкаПокорны Петер
1:1
18' ГолДака Пэтсон
22' Желтая карточкаРамальо Андре
2:1
33' ГолМвепу Энок
48' Желтая карточкаДака Пэтсон
54' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
3:1
69' ГолАаронсон Бренден
4:1
90' ПенальтиБериша Мергим
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Nico Mantl
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
-
30 Taylor BoothПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
12'
0:1
15'
18'
1:1
22'
33'
2:1
48'
54'
69'
90'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дака Пэтсон
|18 (1)
|0.9
|2.
|Койта Секу
|14 (2)
|0.7
|3.
|Бериша Мергим
|9 (1)
|0.45
|4.
|Собослаи Доминик
|4 (3)
|0.2
|5.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.2
|6.
|Мвепу Энок
|3
|0.15
|7.
|Адейеми Карим
|2
|0.1
|8.
|Ааронсон Бренден
|2
|0.1
|9.
|Кристенсен Расмус
|2
|0.1
|10.
|Фалльци Альберт
|1
|0.05
|11.
|Шушич Лука
|1
|0.05
|12.
|Онгене Жером
|1
|0.05
|13.
|Юнузович Златко
|0
|0
|14.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|15.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|16.
|Окугава Масая
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|10
|0.5
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.35
|3.
|Шульц Кофи
|2
|0.1
|4.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0.1
|5.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.1
|6.
|Любичич Роберт
|1
|0.05
|7.
|Taylor Booth
|1
|0.05
|8.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.05
|9.
|Танзмар Марсель
|1
|0.05
|10.
|Грозурек Лукас
|1
|0.05
|11.
|Лейте Луан
|1
|0.05
|12.
|Тетте Самуэл
|1
|0.05
|13.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|14.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|15.
|Покорны Петер
|0
|0
|16.
|Луксбахер Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|7
|0
|2.
|Фалльци Альберт
|5
|0
|3.
|Рамальо Андре
|2
|1
|4.
|Койта Секу
|3
|0
|5.
|Окафор Ноа
|3
|0
|6.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|7.
|Дака Пэтсон
|2
|0
|8.
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|9.
|Ульмер Андреас
|1
|0
|10.
|Мвепу Энок
|1
|0
|11.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|12.
|Адейеми Карим
|1
|0
|13.
|Зайвальд Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|7
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|3
|0
|4.
|Мухамедбегович Ахмет
|3
|0
|5.
|Любичич Роберт
|3
|0
|6.
|Taylor Booth
|3
|0
|7.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|8.
|Шульц Кофи
|2
|0
|9.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|10.
|Шмидт Александер
|2
|0
|11.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|12.
|Дрешер Даниэль
|1
|0
|13.
|Дейвис Джордж
|1
|0
|14.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|15.
|Майстер Николас
|1
|0
|16.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|9.84% (6)
|13.11% (8)
|13.11% (8)
|9.84% (6)
|22.95% (14)
|31.15% (19)
|Санкт-Пёльтен
|20% (6)
|23.33% (7)
|20% (6)
|10% (3)
|16.67% (5)
|10% (3)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =0 -7Штурм 0:4 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Ред Булл Зальцбург Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =4 -11Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 0
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 15
Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|20
|15
|1
|4
|63 - 23
|46
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 24
|41
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|32 - 19
|35
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|32 - 31
|30
|6.
|Хартберг
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 30
|26
|8.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|30 - 39
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|36 - 13
|24
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|7.
|Рид
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|8.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|6.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|9.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
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