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Ред Булл Зальцбург
4:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
12' Гол
Taylor Booth
15' Желтая карточка
Покорны Петер
1:1
18' Гол
Дака Пэтсон
22' Желтая карточка
Рамальо Андре
2:1
33' Гол
Мвепу Энок
48' Желтая карточка
Дака Пэтсон
54' Желтая карточка
Любичич Роберт
3:1
69' Гол
Ааронсон Бренден
4:1
90' Пенальти
Бериша Мергим
90'+5
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
28
Бернед
Антуан
16
Юнузович
Златко
11
Ааронсон
Бренден
20
Дака
Пэтсон
8
Бериша
Мергим
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Штайнвендер
Михаэль
26
Lukas
Tursch
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
9
Шмидт
Александер
99
Тетте
Самуэл
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Санкт-Пёльтен
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дака Пэтсон 18 (1) 0.9
2. Койта Секу 14 (2) 0.7
3. Бериша Мергим 9 (1) 0.45
4. Собослаи Доминик 4 (3) 0.2
5. Окафор Ноа 4 (1) 0.2
6. Мвепу Энок 3 0.15
7. Адейеми Карим 2 0.1
8. Ааронсон Бренден 2 0.1
9. Кристенсен Расмус 2 0.1
10. Фалльци Альберт 1 0.05
11. Шушич Лука 1 0.05
12. Онгене Жером 1 0.05
13. Юнузович Златко 0 0
14. Ашимеру Маджид 0 0
15. Ульмер Андреас 0 0
16. Окугава Масая 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 10 0.5
2. Хуги Дор 7 (1) 0.35
3. Шульц Кофи 2 0.1
4. Мухамедбегович Ахмет 2 0.1
5. Майстер Николас 2 (1) 0.1
6. Любичич Роберт 1 0.05
7. Taylor Booth 1 0.05
8. Гальпер Кристоф 1 0.05
9. Танзмар Марсель 1 0.05
10. Грозурек Лукас 1 0.05
11. Лейте Луан 1 0.05
12. Тетте Самуэл 1 0.05
13. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
14. Дейвис Джордж 0 0
15. Покорны Петер 0 0
16. Луксбахер Даниэль 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 7 0
2. Фалльци Альберт 5 0
3. Рамальо Андре 2 1
4. Койта Секу 3 0
5. Окафор Ноа 3 0
6. Фаркаш Патрик 2 0
7. Дака Пэтсон 2 0
8. Ашимеру Маджид 2 0
9. Ульмер Андреас 1 0
10. Мвепу Энок 1 0
11. Кристенсен Расмус 1 0
12. Адейеми Карим 1 0
13. Зайвальд Николас 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 7 0
2. Луксбахер Даниэль 4 0
3. Шуц Даниэль 3 0
4. Мухамедбегович Ахмет 3 0
5. Любичич Роберт 3 0
6. Taylor Booth 3 0
7. Риглер Кристоф 2 0
8. Шульц Кофи 2 0
9. Маранда Мануэль 2 0
10. Шмидт Александер 2 0
11. Штайнвендер Михаэль 2 0
12. Дрешер Даниэль 1 0
13. Дейвис Джордж 1 0
14. Тетте Самуэл 1 0
15. Майстер Николас 1 0
16. Гальпер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 9.84% (6) 13.11% (8) 13.11% (8) 9.84% (6) 22.95% (14) 31.15% (19)
 Санкт-Пёльтен 20% (6) 23.33% (7) 20% (6) 10% (3) 16.67% (5) 10% (3)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Штурм 0:4 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Ред Булл Зальцбург Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 0
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 15
Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 20 15 1 4 63 - 23 46
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 20 12 5 3 38 - 24 41
3. ЛАСК Заявка 20 12 3 5 39 - 20 39
4. Штурм Заявка 20 10 5 5 32 - 19 35
5. Вольфсбергер Заявка 20 9 3 8 32 - 31 30
6. Хартберг Заявка 20 7 7 6 22 - 31 28
7. Сваровски Тироль Заявка 20 7 5 8 31 - 30 26
8. Аустрия Вена 0:0 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
9. Санкт-Пёльтен Заявка 20 5 5 10 30 - 39 20
10. Рид Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
11. Альтах Заявка 20 4 3 13 17 - 42 15
12. Адмира Заявка 20 3 4 13 21 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 8 0 2 36 - 13 24
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
3. Штурм Заявка 10 7 1 2 19 - 8 22
4. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
5. Хартберг Заявка 10 4 3 3 10 - 13 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
7. Рид Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
8. Аустрия Вена 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 15 11
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
11. Альтах Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 27 - 10 22
2. Вольфсбергер Заявка 10 7 0 3 20 - 12 21
3. ЛАСК Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5. Аустрия Вена 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
6. Санкт-Пёльтен Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
7. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Штурм Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
9. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
10. Альтах Заявка 10 2 0 8 10 - 27 6
11. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
12. Адмира Заявка 10 0 3 7 9 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Мвепу Энок бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Покорны Петер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Taylor Booth бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 13.25 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 13.00 38.00

Самый высокий коэффициент на матч «Ред Булл Зальцбург» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ред Булл Зальцбург» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.50 1.02 9.60 1.03 4.85 1.14 4.20 1.20 2.64 1.44 2.20 1.67 1.85 2.05 1.51 2.53 1.37 2.99 1.19 4.35 1.14 4.75 1.05 7.50
8.80 1.03 9.40 1.03 4.50 1.15 3.75 1.20 7.50 1.07 2.03 1.79 5.80 1.11 2.00 1.83 1.15 5.00 2.20 1.62 1.50 2.48 1.25 3.75 1.18 4.50 1.07 17.00 1.02 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.00 1.13 4.90 1.18 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.18 4.95
5.00 1.15 3.75 1.25 2.05 1.57 1.52 2.42 2.20 1.62 1.44 2.65 1.22 4.00 1.05 10.50 1.04 12.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.70 1.11 3.20 1.35 2.43 1.56 1.77 2.05 1.39 3.00 1.28 3.68
2.95 1.37 2.35 1.61 1.67 2.03 1.35 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.40 1.30
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