Рид
0:2
Второй тайм: 55'
Стадион: Josko Arena
Вольфсбергер
0:1
9' ГолВизингер Дарио
0:2
13' ПенальтиЛиндль Михаэль
18' Желтая карточкаНутц Штефан
43' Желтая карточкаШтрацниг Кай
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
25
Мёшль
Патрик
17
Грюлль
Марко
23
Шефль
Лукас
17
Штрацниг
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
25 Мёшль ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
Ход матча
9'
0:1
13'
0:2
18'
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|6 (4)
|0.3
|2.
|Нутц Штефан
|2
|0.1
|3.
|Байич Анте
|2
|0.1
|4.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.1
|5.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.1
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.05
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.05
|8.
|Шмидт Патрик
|1
|0.05
|9.
|Райнер Константин
|1
|0.05
|10.
|Цигль Марсель
|0
|0
|11.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|8
|0.4
|2.
|Линдль Михаэль
|5 (4)
|0.25
|3.
|Визингер Дарио
|5
|0.25
|4.
|Перец Элиэль
|4
|0.2
|5.
|Баумгартнер Доминик
|3
|0.15
|6.
|Дьенг Шейку
|1
|0.05
|7.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.05
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.05
|9.
|Хенрикссон Густав
|1
|0.05
|10.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|11.
|Новак Михаэль
|0
|0
|12.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|13.
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Райнер Константин
|2
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|3
|0
|5.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|6.
|Боатенг Кеннеди
|1
|1
|7.
|Нутц Штефан
|2
|0
|8.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|9.
|Салли Садам
|2
|0
|10.
|Байич Анте
|2
|0
|11.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|12.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|13.
|Майзль Лука
|1
|0
|14.
|Сатин Мурат
|1
|0
|15.
|Грюлль Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Йовелич Деян
|4
|0
|4.
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|5.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|6.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|7.
|Шпранглер Свен
|3
|0
|8.
|Рёчер Торстен
|2
|0
|9.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|10.
|Визингер Дарио
|2
|0
|11.
|Перец Элиэль
|2
|0
|12.
|Штрацниг Кай
|2
|0
|13.
|Рнич Неманья
|1
|0
|14.
|Кофлер Александр
|1
|0
|15.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|16.
|Новак Михаэль
|1
|0
|17.
|Перич Штефан
|1
|0
|18.
|Хенрикссон Густав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|Вольфсбергер
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +5 =6 -9Рапид Вена 1:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Рид
Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вольфсбергер 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид
Последние игры между собой
Рид: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:0 Вольфсбергер Кубок Рид 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Кубок Австрии Вольфсбергер 4:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Рид Бундеслига Рид 1:3 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1 Заявка
|20
|15
|1
|4
|61 - 23
|46
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|32 - 19
|35
|5.
|Вольфсбергер
|2:0 Заявка
|20
|9
|3
|8
|30 - 31
|30
|6.
|Хартберг
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 30
|26
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Санкт-Пёльтен
|1:2 Заявка
|20
|5
|5
|10
|30 - 37
|20
|10.
|Рид
|0:2 Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 39
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1 Заявка
|10
|8
|0
|2
|34 - 13
|24
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|7.
|Рид
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|2:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|1:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|2:0 Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|5.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|6.
|Санкт-Пёльтен
|1:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|9.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|0:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров