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  2. Матчи
  3. Австрия
Рид
0:4
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
0:1
9' Гол
Визингер Дарио
0:2
13' Пенальти
Линдль Михаэль
18' Желтая карточка
Нутц Штефан
43' Желтая карточка
Штрацниг Кай
0:3
56' Гол
Йовелич Деян
61' Желтая карточка
Визингер Дарио
0:4
90' Гол
Рёчер Торстен
90'+5
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
28
Райфельтсхаммер
Томас
6
Райнер
Константин
5
Лергер
Михель
12
Байич
Анте
4
Цигль
Марсель
22
Нутц
Штефан
25
Мёшль
Патрик
10
Висмейер
Юлиан
17
Грюлль
Марко
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
3
Хенрикссон
Густав
4
Шерцер
Йонатан
23
Шефль
Лукас
17
Штрацниг
Кай
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
11
Визингер
Дарио
9
Йовелич
Деян
Рид
4-4-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 6 (4) 0.3
2. Нутц Штефан 2 0.1
3. Байич Анте 2 0.1
4. Гшвайдль Бернд 2 0.1
5. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.1
6. Грубек Валентин 1 0.05
7. Пэйнтсил Сет 1 0.05
8. Шмидт Патрик 1 0.05
9. Райнер Константин 1 0.05
10. Цигль Марсель 0 0
11. Райфельтсхаммер Томас 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 9 0.45
2. Линдль Михаэль 5 (4) 0.25
3. Визингер Дарио 5 0.25
4. Перец Элиэль 4 0.2
5. Баумгартнер Доминик 3 0.15
6. Шерцер Йонатан 1 0.05
7. Дьенг Шейку 1 0.05
8. Рёчер Торстен 1 0.05
9. Тафернер Маттойс 1 0.05
10. Хенрикссон Густав 1 0.05
11. Верницниг Кристофер 0 0
12. Новак Михаэль 0 0
13. Шпранглер Свен 0 0
14. Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Райнер Константин 2 1
4. Райфельтсхаммер Томас 3 0
5. Лакнер Маркус 1 1
6. Боатенг Кеннеди 1 1
7. Нутц Штефан 2 0
8. Такугнади Балакием 2 0
9. Салли Садам 2 0
10. Байич Анте 2 0
11. Радлингер Самуэль 1 0
12. Гшвайдль Бернд 1 0
13. Майзль Лука 1 0
14. Сатин Мурат 1 0
15. Грюлль Марко 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Йовелич Деян 4 0
4. Тафернер Маттойс 4 0
5. Линдль Михаэль 3 0
6. Ляйтгеб Марио 3 0
7. Шпранглер Свен 3 0
8. Визингер Дарио 3 0
9. Рёчер Торстен 2 0
10. Баумгартнер Доминик 2 0
11. Перец Элиэль 2 0
12. Штрацниг Кай 2 0
13. Рнич Неманья 1 0
14. Кофлер Александр 1 0
15. Верницниг Кристофер 1 0
16. Новак Михаэль 1 0
17. Перич Штефан 1 0
18. Хенрикссон Густав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 27.78% (5)
 Вольфсбергер 12.9% (4) 16.13% (5) 3.23% (1) 25.81% (8) 19.35% (6) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Рапид Вена 1:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Рид
Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вольфсбергер 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид

Последние игры между собой

Рид: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рид Кубок Вольфсбергер 0:1 Рид Товарищеские матчи Рид 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:0 Вольфсбергер Кубок Рид 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Кубок Австрии Вольфсбергер 4:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Рид Бундеслига Рид 1:3 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 20 15 1 4 63 - 23 46
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 20 12 5 3 38 - 24 41
3. ЛАСК Заявка 20 12 3 5 39 - 20 39
4. Штурм Заявка 20 10 5 5 32 - 19 35
5. Вольфсбергер Заявка 20 9 3 8 32 - 31 30
6. Хартберг Заявка 20 7 7 6 22 - 31 28
7. Сваровски Тироль Заявка 20 7 5 8 31 - 30 26
8. Аустрия Вена 0:0 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
9. Санкт-Пёльтен Заявка 20 5 5 10 30 - 39 20
10. Рид Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
11. Альтах Заявка 20 4 3 13 17 - 42 15
12. Адмира Заявка 20 3 4 13 21 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 8 0 2 36 - 13 24
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
3. Штурм Заявка 10 7 1 2 19 - 8 22
4. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
5. Хартберг Заявка 10 4 3 3 10 - 13 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
7. Рид Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
8. Аустрия Вена 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 15 11
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
11. Альтах Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 27 - 10 22
2. Вольфсбергер Заявка 10 7 0 3 20 - 12 21
3. ЛАСК Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5. Аустрия Вена 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
6. Санкт-Пёльтен Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
7. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Штурм Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
9. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
10. Альтах Заявка 10 2 0 8 10 - 27 6
11. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
12. Адмира Заявка 10 0 3 7 9 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.20 3.80 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.80 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 13.00 1.04
  44.56 12.28 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.02 5.20 1.15 3.32 1.33 2.34 1.60 1.81 2.06 1.45 2.74 1.28 3.66 1.14 5.75 1.10 6.75
10.25 1.01 9.10 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.05 1.85 1.58 2.38 1.36 3.04 1.15 4.75 1.10 5.50 1.02 9.40
10.50 1.05 7.50 1.07 3.45 1.28 2.65 1.44 3.90 1.23 1.78 2.08 2.65 1.44 1.13 5.40 1.45 2.62 1.23 3.90 1.18 10.50 1.13 12.00 1.04 12.00 1.04 12.00
4.05 1.26 3.10 1.40 2.37 1.63 2.02 1.87 3.20 1.37 2.54 1.55 1.90 1.98 2.22 1.70 1.82 2.06 1.41 3.04 1.28 3.89 1.15 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.65 1.49 1.66 2.22 1.32 3.36 1.13 5.95
3.12 1.36 2.09 1.74 1.47 2.68 1.15 5.25 1.11 6.50
2.90 1.38 1.90 1.85 1.38 2.90 1.11 5.80 1.67 2.12 1.15 5.00 1.08 7.00
3.22 1.38 2.67 1.51 2.12 1.79 1.69 2.26 2.79 1.46 2.29 1.65 1.78 2.09 1.49 2.68 1.46 2.79 1.25 3.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.44 1.31 2.06 1.76 1.54 2.48 1.25 3.94
4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.31 3.45 1.21 4.40
2.80 1.40 1.70 2.05 1.30 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.96
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.32 1.33
3.35 1.30
Где смотреть матч Рид 0:4 Вольфсбергер онлайн

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