Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Дженерали Арена
Рапид Вена
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
22
Мартель
Эрик
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
48
Демир
Юсуф
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Зека АгимНападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|6
|0.3
|2.
|Моншайн Кристоф
|5 (3)
|0.25
|3.
|Саркария Манприт
|3
|0.15
|4.
|Хандль Йоханнес
|3
|0.15
|5.
|Тейгль Георг
|2
|0.1
|6.
|Виммер Патрик
|2
|0.1
|7.
|Фитц Доминик
|2
|0.1
|8.
|Джукич Александар
|1
|0.05
|9.
|Мартель Эрик
|1
|0.05
|10.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.05
|11.
|Тургеман Алон
|1
|0.05
|12.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|13.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|14.
|Поульсен Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|10 (2)
|0.5
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|7
|0.35
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.2
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.15
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.15
|6.
|Демир Юсуф
|3
|0.15
|7.
|Мург Томас
|2
|0.1
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.1
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.05
|10.
|Граховац Срджан
|1
|0.05
|11.
|Шустер Лион
|1
|0.05
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Любичич Деян
|0
|0
|14.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|15.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|16.
|Барац Матео
|0
|0
|17.
|Граймль Лео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Мартель Эрик
|3
|1
|3.
|Тейгль Георг
|4
|0
|4.
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|5.
|Зуттнер Маркус
|2
|1
|6.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|7.
|Хан Нильс
|2
|0
|8.
|Фитц Доминик
|0
|1
|9.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0
|10.
|Эбнер Томас
|1
|0
|11.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|12.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|13.
|Джукич Александар
|1
|0
|14.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|4
|1
|2.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|3.
|Граймль Лео
|4
|0
|4.
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|5.
|Петрович Деян
|3
|0
|6.
|Кара Эркан
|3
|0
|7.
|Шик Торстен
|2
|0
|8.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|9.
|Шустер Лион
|2
|0
|10.
|Мург Томас
|1
|0
|11.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|12.
|Китагава Коя
|1
|0
|13.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|14.
|Барац Матео
|1
|0
|15.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|Рапид Вена
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|8.11% (3)
|29.73% (11)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рапид Вена 1:0 Рид Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер
ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|20
|15
|1
|4
|63 - 23
|46
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 24
|41
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|32 - 19
|35
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|32 - 31
|30
|6.
|Хартберг
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 30
|26
|8.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|30 - 39
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|36 - 13
|24
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|7.
|Рид
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|8.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|6.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|9.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
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