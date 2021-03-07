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Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Рапид Вена
0' 12'
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
2
Шёссвендтер
Кристоф
4
Палмер-Браун
Эрик
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
22
Мартель
Эрик
70
Саркария
Манприт
9
Виммер
Патрик
92
Джуричин
Марко
14
Моншайн
Кристоф
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
9
Фунтас
Таксиархис
48
Демир
Юсуф
29
Кара
Эркан
Аустрия Вена
4-4-2
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пихлер Бенедикт 6 0.3
2. Моншайн Кристоф 5 (3) 0.25
3. Саркария Манприт 3 0.15
4. Хандль Йоханнес 3 0.15
5. Тейгль Георг 2 0.1
6. Виммер Патрик 2 0.1
7. Фитц Доминик 2 0.1
8. Джукич Александар 1 0.05
9. Мартель Эрик 1 0.05
10. Шёссвендтер Кристоф 1 0.05
11. Тургеман Алон 1 0.05
12. Зуттнер Маркус 0 0
13. Мадль Михаэль 0 0
14. Поульсен Андреас 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 10 (2) 0.5
2. Кнасмюлльнер Кристоф 7 0.35
3. Фунтас Таксиархис 4 0.2
4. Шик Торстен 3 0.15
5. Китагава Коя 3 0.15
6. Демир Юсуф 3 0.15
7. Мург Томас 2 0.1
8. Аразе Кельвин 2 0.1
9. Рицмайер Марсель 1 0.05
10. Граховац Срджан 1 0.05
11. Шустер Лион 1 0.05
12. Стойкович Филип 0 0
13. Любичич Деян 0 0
14. Ульманн Максимилиан 0 0
15. Хофманн Максимилиан 0 0
16. Барац Матео 0 0
17. Граймль Лео 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 2 2
2. Мартель Эрик 3 1
3. Тейгль Георг 4 0
4. Палмер-Браун Эрик 4 0
5. Зуттнер Маркус 2 1
6. Цвиршиц Штефан 2 0
7. Хан Нильс 2 0
8. Фитц Доминик 0 1
9. Шёссвендтер Кристоф 1 0
10. Эбнер Томас 1 0
11. Сакс Максимилиан 1 0
12. Марчинко Кристоф 1 0
13. Джукич Александар 1 0
14. Хандль Йоханнес 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Стойкович Филип 4 1
2. Хофманн Максимилиан 5 0
3. Граймль Лео 4 0
4. Фунтас Таксиархис 3 0
5. Петрович Деян 3 0
6. Кара Эркан 3 0
7. Шик Торстен 2 0
8. Ульманн Максимилиан 2 0
9. Шустер Лион 2 0
10. Мург Томас 1 0
11. Штребингер Ричард 1 0
12. Китагава Коя 1 0
13. Аразе Кельвин 1 0
14. Барац Матео 1 0
15. Ибрахимоглу Мелих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 22.22% (6) 7.41% (2) 7.41% (2) 22.22% (6) 25.93% (7) 14.81% (4)
 Рапид Вена 18.92% (7) 21.62% (8) 13.51% (5) 8.11% (3) 8.11% (3) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рапид Вена 1:0 Рид Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер
ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 20 15 1 4 63 - 23 46
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 20 12 5 3 38 - 24 41
3. ЛАСК Заявка 20 12 3 5 39 - 20 39
4. Штурм Заявка 20 10 5 5 32 - 19 35
5. Вольфсбергер Заявка 20 9 3 8 32 - 31 30
6. Хартберг Заявка 20 7 7 6 22 - 31 28
7. Сваровски Тироль Заявка 20 7 5 8 31 - 30 26
8. Аустрия Вена 0:0 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
9. Санкт-Пёльтен Заявка 20 5 5 10 30 - 39 20
10. Рид Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
11. Альтах Заявка 20 4 3 13 17 - 42 15
12. Адмира Заявка 20 3 4 13 21 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 8 0 2 36 - 13 24
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
3. Штурм Заявка 10 7 1 2 19 - 8 22
4. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
5. Хартберг Заявка 10 4 3 3 10 - 13 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
7. Рид Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
8. Аустрия Вена 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 15 11
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
11. Альтах Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 27 - 10 22
2. Вольфсбергер Заявка 10 7 0 3 20 - 12 21
3. ЛАСК Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5. Аустрия Вена 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
6. Санкт-Пёльтен Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
7. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Штурм Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
9. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
10. Альтах Заявка 10 2 0 8 10 - 27 6
11. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
12. Адмира Заявка 10 0 3 7 9 - 26 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Рапид Вена
4.50
4.20
1.73
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.32 4.20 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 4.20 1.71
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 4.20 1.70

Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
4.64 1.19 2.90 1.41 2.15 1.70 1.74 2.20 1.44 2.71 1.28 3.78 1.16 5.20 1.08 8.40
4.80 1.15 4.05 1.21 2.43 1.53 1.94 1.86 1.63 2.41 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.70 1.05 7.00
11.50 1.01 4.80 1.16 4.00 1.21 2.40 1.51 1.95 1.87 1.73 2.11 1.61 2.35 1.30 3.30 1.22 3.95 1.09 6.50 1.07 7.10 1.01 11.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.91 1.89 1.45 2.79 1.20 4.60
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.26 3.85 1.16 5.10
2.45 1.50 1.63 2.28 1.22 3.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.44 1.21 2.48 1.54 1.77 2.05 1.38 3.00
5.15 1.17 3.76 1.27 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.31
1.57 2.33
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.83 1.43
2.75 1.41
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена онлайн

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