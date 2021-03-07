Аустрия Вена
0:0
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Рапид Вена
47' Желтая карточкаФитц Доминик
57' Желтая карточкаМартель Эрик
59' Желтая карточкаБарац Матео
69' Желтая карточкаЭбнер Томас
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
22
Мартель
Эрик
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
48
Демир
Юсуф
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Зека АгимНападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
47'
57'
59'
69'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|6
|0.3
|2.
|Моншайн Кристоф
|5 (3)
|0.25
|3.
|Саркария Манприт
|3
|0.15
|4.
|Хандль Йоханнес
|3
|0.15
|5.
|Тейгль Георг
|2
|0.1
|6.
|Виммер Патрик
|2
|0.1
|7.
|Фитц Доминик
|2
|0.1
|8.
|Джукич Александар
|1
|0.05
|9.
|Мартель Эрик
|1
|0.05
|10.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.05
|11.
|Тургеман Алон
|1
|0.05
|12.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|13.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|14.
|Поульсен Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|10 (2)
|0.5
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|7
|0.35
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.2
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.15
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.15
|6.
|Демир Юсуф
|3
|0.15
|7.
|Мург Томас
|2
|0.1
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.1
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.05
|10.
|Граховац Срджан
|1
|0.05
|11.
|Шустер Лион
|1
|0.05
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Любичич Деян
|0
|0
|14.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|15.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|16.
|Барац Матео
|0
|0
|17.
|Граймль Лео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартель Эрик
|4
|1
|2.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|3.
|Тейгль Георг
|4
|0
|4.
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|5.
|Зуттнер Маркус
|2
|1
|6.
|Фитц Доминик
|1
|1
|7.
|Эбнер Томас
|2
|0
|8.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|9.
|Хан Нильс
|2
|0
|10.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0
|11.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|12.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|13.
|Джукич Александар
|1
|0
|14.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|4
|1
|2.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|3.
|Граймль Лео
|4
|0
|4.
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|5.
|Петрович Деян
|3
|0
|6.
|Кара Эркан
|3
|0
|7.
|Шик Торстен
|2
|0
|8.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|9.
|Барац Матео
|2
|0
|10.
|Шустер Лион
|2
|0
|11.
|Мург Томас
|1
|0
|12.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|13.
|Китагава Коя
|1
|0
|14.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|15.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|Рапид Вена
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|8.11% (3)
|29.73% (11)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рапид Вена 1:0 Рид Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер
ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|20
|15
|1
|4
|63 - 23
|46
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 24
|41
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|32 - 19
|35
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|32 - 31
|30
|6.
|Хартберг
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 30
|26
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|30 - 39
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|36 - 13
|24
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|7.
|Рид
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|6.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|9.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
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