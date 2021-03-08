  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Ольборг
 
Позже

Стадион:
Сённерйюск
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
26
Теландер
Расмус
4
Росс
Матиас
3
Альманн
Якоб
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
17
Куск
Каспер
8
Фоссум
Ивер
18
Самуэльсен
Мартин
9
Ван
Веерт
Том
1
Лоуренс
Томас
21
Симонсен
Йеппе
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
5
Хенде
Марк-Даль
7
Эскесен
Юлиус
24
Виндерслев
Расмус
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
10
Anders
Jacobsen
II
20
Кристиансен
Петер
Ольборг
4-2-3-1
Сённерйюск
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 6 (1) 0.32
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.16
3. Куск Каспер 2 0.11
4. Борстинг Фредерик 2 0.11
5. Marcus Hannesbo 2 0.11
6. Альманн Якоб 1 0.05
7. Прица Тим 1 0.05
8. Окоре Жорес 1 0.05
9. Теландер Расмус 1 0.05
10. Хильемарк Оскар 1 0.05
11. Росс Матиас 1 0.05
12. Паллесен Кристоффер 0 0
13. Феррейра Педру 0 0
14. Андерсен Лукас 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.37
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.32
3. Бах Александр 4 0.21
4. Хенде Марк-Даль 2 (1) 0.11
5. Альбек Мадс 2 0.11
6. Anders Jacobsen II 2 (1) 0.11
7. Симонсен Йеппе 1 0.05
8. Гартенманн Стефан 1 0.05
9. Экани Виктор 1 0.05
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.05

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Феррейра Педру 7 0
2. Альманн Якоб 4 0
3. Теландер Расмус 3 0
4. Хёйхольт Мальте 3 0
5. Гранли Даниэль 1 1
6. Паллесен Кристоффер 2 0
7. Окоре Жорес 2 0
8. Хильемарк Оскар 2 0
9. Какито Роберт 2 0
10. Прица Тим 0 1
11. Ринне Якоб 1 0
12. Ван Веерт Том 1 0
13. Самуэльсен Мартин 1 0
14. Клиттен Лукас 1 0
15. Росс Матиас 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 5 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Гартенманн Стефан 3 1
4. Бах Александр 4 0
5. Альбек Мадс 3 0
6. Якобсен Андерс 3 0
7. Лоуренс Томас 3 0
8. Бангор Патрик 3 0
9. Симонсен Йеппе 2 0
10. Виндерслев Расмус 2 0
11. Эскесен Юлиус 2 0
12. Абсалонсен Йохан 1 0
13. Канструп Пьер 1 0
14. Хассан Рилван 1 0
15. Хенде Марк-Даль 1 0
16. Финне Бор 1 0
17. Шмидль Филипп 1 0
18. Фредериксен Эмиль 1 0
19. Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5)
 Сённерйюск 3.7% (1) 7.41% (2) 25.93% (7) 22.22% (6) 11.11% (3) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс
Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск
Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сённерйюск 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Ольборг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 20 13 2 5 36 - 23 41
2. Митьюлланд Заявка 20 12 3 5 30 - 20 39
3. Орхус Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген Заявка 20 10 4 6 38 - 33 34
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Сённерйюск Заявка 19 7 4 8 27 - 29 25
7. Оденсе Заявка 20 6 7 7 23 - 25 25
8. Вайле Заявка 20 6 6 8 25 - 30 24
9. Нордшелланн Заявка 20 5 8 7 30 - 29 23
10. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
11. Люнгбю Заявка 20 4 5 11 23 - 39 17
12. Хорсенс Заявка 20 2 6 12 14 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
7. Сённерйюск Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Вайле Заявка 10 3 4 3 13 - 14 13
9. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 10 1 5 4 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
3. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4. Митьюлланд Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
10. Оденсе Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
11. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
12. Хорсенс Заявка 10 0 3 7 4 - 16 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Сённерйюск
2.19
3.40
3.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.28 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.40 3.65
  2.15 3.38 3.73

Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.85 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.70 1.00 11.75
9.70 1.03 7.10 1.08 3.05 1.35 2.39 1.57 1.97 1.83 1.74 2.10 1.69 2.17 1.37 2.95 1.25 3.65 1.10 6.30 1.08 7.10 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
3.38 1.35 2.95 1.44 2.50 1.58 2.02 1.88 1.75 2.16 1.58 2.50 1.45 2.87 1.28 3.86 1.10 8.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.81 2.00 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.78 2.07 1.36 3.05 1.10 6.50
2.82 1.47 2.32 1.66 1.83 2.07 1.53 2.62 1.39 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Ольборг - Сённерйюск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 