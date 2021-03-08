Ольборг
1:0
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park
Сённерйюск
15' Желтая карточкаАльманн Якоб
32' Желтая карточкаВиндерслев Расмус
32' Желтая карточкаТеландер Расмус
75' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
90' Желтая карточкаСимонсен Йеппе
1:0
90' ПенальтиФоссум Ивер
90' Желтая карточкаFrederik Boersting
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
Ход матча
15'
32'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|7 (2)
|0.35
|2.
|Ван Веерт Том
|3 (1)
|0.15
|3.
|Куск Каспер
|2
|0.1
|4.
|Борстинг Фредерик
|2
|0.1
|5.
|Marcus Hannesbo
|2
|0.1
|6.
|Альманн Якоб
|1
|0.05
|7.
|Прица Тим
|1
|0.05
|8.
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|9.
|Теландер Расмус
|1
|0.05
|10.
|Хильемарк Оскар
|1
|0.05
|11.
|Росс Матиас
|1
|0.05
|12.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|13.
|Феррейра Педру
|0
|0
|14.
|Андерсен Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.35
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.3
|3.
|Бах Александр
|4
|0.2
|4.
|Хенде Марк-Даль
|2 (1)
|0.1
|5.
|Альбек Мадс
|2
|0.1
|6.
|Anders Jacobsen II
|2 (1)
|0.1
|7.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.05
|8.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.05
|9.
|Экани Виктор
|1
|0.05
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Феррейра Педру
|7
|0
|2.
|Альманн Якоб
|5
|0
|3.
|Теландер Расмус
|4
|0
|4.
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|5.
|Гранли Даниэль
|1
|1
|6.
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|7.
|Окоре Жорес
|2
|0
|8.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|9.
|Какито Роберт
|2
|0
|10.
|Прица Тим
|0
|1
|11.
|Ринне Якоб
|1
|0
|12.
|Ван Веерт Том
|1
|0
|13.
|Frederik Boersting
|1
|0
|14.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|15.
|Клиттен Лукас
|1
|0
|16.
|Росс Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Экани Виктор
|5
|2
|2.
|Райт Хаджи
|4
|1
|3.
|Гартенманн Стефан
|3
|1
|4.
|Бах Александр
|4
|0
|5.
|Альбек Мадс
|3
|0
|6.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|7.
|Лоуренс Томас
|3
|0
|8.
|Бангор Патрик
|3
|0
|9.
|Симонсен Йеппе
|3
|0
|10.
|Виндерслев Расмус
|3
|0
|11.
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|12.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|13.
|Канструп Пьер
|1
|0
|14.
|Хассан Рилван
|1
|0
|15.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|16.
|Финне Бор
|1
|0
|17.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|18.
|Шмидль Филипп
|1
|0
|19.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|20.
|Кристиансен Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|Сённерйюск
|3.7% (1)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс
Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск
Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ольборг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|36 - 23
|41
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|30 - 20
|39
|3.
|Орхус
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|33 - 20
|36
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|38 - 33
|34
|5.
|Раннерс
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 19
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 30
|25
|7.
|Оденсе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|23 - 25
|25
|8.
|Ольборг
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|22 - 28
|25
|9.
|Вайле
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|30 - 29
|23
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|23 - 39
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|14 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|22
|3.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|9.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|10.
|Оденсе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров