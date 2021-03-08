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  2. Матчи
  3. Дания
Ольборг
1:0
Конец матча

Стадион:
Сённерйюск
0'
15' Желтая карточка
Альманн Якоб
32' Желтая карточка
Виндерслев Расмус
32' Желтая карточка
Теландер Расмус
75' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
90' Желтая карточка
Симонсен Йеппе
1:0
90' Пенальти
Фоссум Ивер
90' Желтая карточка
Frederik Boersting
90'+8
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
17
Куск
Каспер
8
Фоссум
Ивер
18
Самуэльсен
Мартин
9
Ван
Веерт
Том
1
Лоуренс
Томас
21
Симонсен
Йеппе
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
5
Хенде
Марк-Даль
29
Экани
Виктор
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
20
Кристиансен
Петер
7
Эскесен
Юлиус
10
Anders
Jacobsen
II
Ольборг
4-2-3-1
Сённерйюск
4-1-4-1

Ход матча

15'
Альманн Якоб
 
32'
 
Виндерслев Расмус
32'
Теландер Расмус
 
46'
 
Фредериксен Эмиль
Виндерслев Расмус
61'
 
Райт Хаджи
Кристиансен Петер
73'
Frederik Boersting
Самуэльсен Мартин
 
75'
 
Anders Jacobsen II
78'
Прица Тим
Ван Веерт Том
 
78'
Эррайс Руфо
Хёйхольт Мальте
 
80'
 
Финне Бор
Эскесен Юлиус
90'
 
Симонсен Йеппе
90'
Фоссум Ивер
1:0
90'
 
Канструп Пьер
Фредериксен Эмиль
90'
 
Шмидль Филипп
Бангор Патрик
90'
Гранли Даниэль
Куск Каспер
 
90'
Frederik Boersting
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 7 (2) 0.35
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.15
3. Куск Каспер 2 0.1
4. Борстинг Фредерик 2 0.1
5. Marcus Hannesbo 2 0.1
6. Альманн Якоб 1 0.05
7. Прица Тим 1 0.05
8. Окоре Жорес 1 0.05
9. Теландер Расмус 1 0.05
10. Хильемарк Оскар 1 0.05
11. Росс Матиас 1 0.05
12. Паллесен Кристоффер 0 0
13. Феррейра Педру 0 0
14. Андерсен Лукас 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.35
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.3
3. Бах Александр 4 0.2
4. Хенде Марк-Даль 2 (1) 0.1
5. Альбек Мадс 2 0.1
6. Anders Jacobsen II 2 (1) 0.1
7. Симонсен Йеппе 1 0.05
8. Гартенманн Стефан 1 0.05
9. Экани Виктор 1 0.05
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.05

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Феррейра Педру 7 0
2. Альманн Якоб 5 0
3. Теландер Расмус 4 0
4. Хёйхольт Мальте 3 0
5. Гранли Даниэль 1 1
6. Паллесен Кристоффер 2 0
7. Окоре Жорес 2 0
8. Хильемарк Оскар 2 0
9. Какито Роберт 2 0
10. Прица Тим 0 1
11. Ринне Якоб 1 0
12. Ван Веерт Том 1 0
13. Frederik Boersting 1 0
14. Самуэльсен Мартин 1 0
15. Клиттен Лукас 1 0
16. Росс Матиас 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 5 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Гартенманн Стефан 3 1
4. Бах Александр 4 0
5. Альбек Мадс 3 0
6. Якобсен Андерс 3 0
7. Лоуренс Томас 3 0
8. Бангор Патрик 3 0
9. Симонсен Йеппе 3 0
10. Виндерслев Расмус 3 0
11. Эскесен Юлиус 2 0
12. Абсалонсен Йохан 1 0
13. Канструп Пьер 1 0
14. Хассан Рилван 1 0
15. Хенде Марк-Даль 1 0
16. Финне Бор 1 0
17. Anders Jacobsen II 1 0
18. Шмидль Филипп 1 0
19. Фредериксен Эмиль 1 0
20. Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6)
 Сённерйюск 3.7% (1) 7.41% (2) 25.93% (7) 22.22% (6) 11.11% (3) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс
Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск
Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сённерйюск 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Ольборг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 20 13 2 5 36 - 23 41
2. Митьюлланд Заявка 20 12 3 5 30 - 20 39
3. Орхус Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген Заявка 20 10 4 6 38 - 33 34
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Сённерйюск Заявка 20 7 4 9 27 - 30 25
7. Оденсе Заявка 20 6 7 7 23 - 25 25
8. Ольборг Заявка 20 6 7 7 22 - 28 25
9. Вайле Заявка 20 6 6 8 25 - 30 24
10. Нордшелланн Заявка 20 5 8 7 30 - 29 23
11. Люнгбю Заявка 20 4 5 11 23 - 39 17
12. Хорсенс Заявка 20 2 6 12 14 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
7. Ольборг Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Сённерйюск Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
9. Вайле Заявка 10 3 4 3 13 - 14 13
10. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 10 1 5 4 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
3. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4. Митьюлланд Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Сённерйюск Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
7. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
10. Оденсе Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
11. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
12. Хорсенс Заявка 10 0 3 7 4 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.28 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.50 5.70
  4.85 1.45 6.45

Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.85 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.70 1.00 11.75
1.62 2.20 1.15 5.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.98 1.83 1.05 10.50 1.69 2.17 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
1.53 2.60 1.31 3.62 1.46 2.81 1.31 3.60 1.49 2.72 1.55 2.53 1.33 3.48 1.60 2.42 1.47 2.79 1.58 2.50 1.45 2.87 1.28 3.86 1.10 8.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.81 2.00 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.42 2.75 1.07 7.50 1.04 12.00 1.04 12.00 1.03 14.00
1.25 3.99 1.13 6.19 1.25 4.04 1.51 2.67 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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