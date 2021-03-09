Куадрадо на фланге приземлился после фола Отавио. Без злого умысла действовал бразилец

Оборона "Порту" пока отлично справляется с нейтрализацией Роналду. Но Криштиану хочет огорчить клуб из родной страны

Очень глубоко отходит Марега - сейчас африканец на фланге пытался выцарапать мяч у Роналду

Мечется по технической зоне наставник "Порту" Консейсау, а "Ювентус" продолжает владеть мячом на половине поля "драконов"

Следует заброс на Роналду от Куадрадо, но португальца эффективно блокируют. Подключение Рэмси не принесло дивидендов

11' "Порту" провёл атаку с подключением Занузи - нигериец заработал только вбрасывание из-за боковой линии

10' Куадрадо закрутил на Рэмси, который выпрыгнул выше всех и пробил головой - мяч пролетел над перекладиной ворот Маркесина

10' Завалили на газон Криштиану Роналду. Перестарался 8-й номер "Порту" Урибе. Обошлось без жёлтой, но штрафной удар всё-таки назначен

9' У "Ювентуса" на жёлтых карточках висят Демирал и Куадрадо - если они сегодня нарвутся на "горчичник", то пропустят следующий матч (при условии, что "чёрно-белые" пройдут дальше)

8' Щесны! Как же здорово поляк выручил! Занузи обокрал Куадрадо возле лицевой, отдал в район 11-ти метров, и игрок "Порту" пробивал - Войцех справился!

7' Щесны своевременно выскочил из ворот, помешав Мареге прицельно пробить. Странно, что защита "Юве" подпустила рослого африканца к "рамке"

6' Не прошла передача в сторону Роналду - в очередной раз Пепе подстраховал "Порту"

5' "Ювентус" строит атаку через Рэмси - забросил валлиец мяч в район штрафной, но Пепе вновь на высоте

4' Опасно! Мората пробивал по воротам - мяч угодил в перекладину! "Юве" сразу обозначил свои намерения

4' Ветеран португальского футбола Пепе головой прервал полёт мяча на неудобной для себя дистанции

3' "Порту" добрался до штрафной площади "Ювентуса", Урибе нанёс выстрел с дальней дистанции - всё контролировал Щесны, мяч пролетел в нескольких метрах от штанги

3' Последовал наброс на Кьезу, но итальянец не успел на фланге укротить мяч

2' Сразу напомню, что в первом матче отличились Кьеза, Тареми и Марега - все эти футболисты сегодня появились в стартовой обойме