  1. Футбол
  2. Матчи
Ювентус
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Порту
0' 16'
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
28
Демирал
Мерих
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
8
Ремзи
Аарон
25
Рабио
Адриен
5
Мело
Артур
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
27
Оливейра
Сержиу
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
11
Марега
Мусса
9
Тареми
Мехди
Ювентус
4-4-2
Порту
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 6 0.86
2. Роналду Криштиану 4 (2) 0.57
3. Кьеза Федерико 2 0.29
4. Дибала Пауло 1 0.14
5. Маккенни Уэстон 1 0.14
6. Куадрадо Хуан 0 0
7. Алекс Сандро 0 0
8. Рабио Адриен 0 0
9. Кулушевски Деян 0 0
Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 3 (2) 0.43
2. Марега Мусса 2 0.29
3. Диас Луис 2 0.29
4. Урибе Матеус 1 0.14
5. Тареми Мехди 1 0.14
6. Виейра Фабиу 1 0.14
7. Занузи Зайду 1 0.14
8. Отавио Эдмилсон 1 (1) 0.14
9. Корона Хесус 0 0
10. Манафа Вилсон 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 3 1
2. Данило Луис 3 0
3. Куадрадо Хуан 2 0
4. Бентанкур Родриго 2 0
5. Ремзи Аарон 1 0
6. Алекс Сандро 1 0
7. Мората Альваро 1 0
8. Рабио Адриен 1 0
9. Де Лихт Маттайс 1 0
10. Кьеза Федерико 1 0
11. Кулушевски Деян 1 0
Порту
# Игрок      
1. Груйич Марко 1 1
2. Оливейра Сержиу 2 0
3. Пепе Кеплер 1 0
4. Урибе Матеус 1 0
5. Корона Хесус 1 0
6. Нану Гомеш 1 0
7. Манафа Вилсон 1 0
8. Марега Мусса 1 0
9. Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Порту 41.67% (5) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне
Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус
Порту Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Жил Висенте 0:2 Порту Порту 2:3 Брага Порту 0:0 Спортинг Л Маритиму 1:2 Порту
Порту 2:1 Ювентус Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Порту: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Порту 2:1 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 1:0 Порту Лига чемпионов Порту 0:2 Ювентус Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
?
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 17'
    Следует заброс на Роналду от Куадрадо, но португальца эффективно блокируют. Подключение Рэмси не принесло дивидендов
  • 16'
    Мечется по технической зоне наставник "Порту" Консейсау, а "Ювентус" продолжает владеть мячом на половине поля "драконов"
  • 15'
    Очень глубоко отходит Марега - сейчас африканец на фланге пытался выцарапать мяч у Роналду
  • 14'
    Оборона "Порту" пока отлично справляется с нейтрализацией Роналду. Но Криштиану хочет огорчить клуб из родной страны
  • Фол, нарушение
    13'
    Куадрадо на фланге приземлился после фола Отавио. Без злого умысла действовал бразилец

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  • 11'
    "Порту" провёл атаку с подключением Занузи - нигериец заработал только вбрасывание из-за боковой линии
  • Опасный момент
    10'
    Куадрадо закрутил на Рэмси, который выпрыгнул выше всех и пробил головой - мяч пролетел над перекладиной ворот Маркесина
  • Фол, нарушение
    10'
    Завалили на газон Криштиану Роналду. Перестарался 8-й номер "Порту" Урибе. Обошлось без жёлтой, но штрафной удар всё-таки назначен
  • 9'
    У "Ювентуса" на жёлтых карточках висят Демирал и Куадрадо - если они сегодня нарвутся на "горчичник", то пропустят следующий матч (при условии, что "чёрно-белые" пройдут дальше)
  • Опасный момент
    8'
    Щесны! Как же здорово поляк выручил! Занузи обокрал Куадрадо возле лицевой, отдал в район 11-ти метров, и игрок "Порту" пробивал - Войцех справился!
  • 7'
    Щесны своевременно выскочил из ворот, помешав Мареге прицельно пробить. Странно, что защита "Юве" подпустила рослого африканца к "рамке"
  • 6'
    Не прошла передача в сторону Роналду - в очередной раз Пепе подстраховал "Порту"
  • 5'
    "Ювентус" строит атаку через Рэмси - забросил валлиец мяч в район штрафной, но Пепе вновь на высоте
  • Опасный момент
    4'
    Опасно! Мората пробивал по воротам - мяч угодил в перекладину! "Юве" сразу обозначил свои намерения
  • 4'
    Ветеран португальского футбола Пепе головой прервал полёт мяча на неудобной для себя дистанции
  • Опасный момент
    3'
    "Порту" добрался до штрафной площади "Ювентуса", Урибе нанёс выстрел с дальней дистанции - всё контролировал Щесны, мяч пролетел в нескольких метрах от штанги
  • 3'
    Последовал наброс на Кьезу, но итальянец не успел на фланге укротить мяч
  • 2'
    Сразу напомню, что в первом матче отличились Кьеза, Тареми и Марега - все эти футболисты сегодня появились в стартовой обойме
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток в Турине, и начинается у нас противостояние "Ювентуса" и "Порту"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.43 4.94 7.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.48 4.50 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.90 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.80 7.90
  1.46 4.76 7.73

Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 1.01 6.20 1.12 3.88 1.26 2.65 1.48 2.05 1.90 1.59 2.36 1.37 3.09 1.20 4.48 1.11 6.60
4.30 1.23 3.15 1.35 2.16 1.70 1.70 2.16 1.46 2.75 1.20 4.40 1.18 5.00 1.06 8.50 1.06 9.40
12.50 1.00 11.25 1.01 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.21 4.05 1.15 4.50 1.04 7.80
15.50 1.01 10.50 1.04 4.40 1.27 3.45 1.37 2.23 1.72 1.97 1.88 1.75 2.17 1.47 2.80 1.23 4.40 1.17 4.70 1.06 8.20 1.05 8.60 0.00 15.00
4.58 1.23 3.17 1.39 2.70 1.52 2.25 1.71 2.00 1.91 1.73 2.22 1.57 2.55 1.46 2.86 1.18 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.78 2.04 1.39 3.04 1.17 5.10
3.20 1.32 2.15 1.65 1.50 2.48 1.12 5.60
3.52 1.30 2.34 1.60 1.56 2.43 1.19 4.60 1.14 5.70
2.07 1.74 1.47 2.70 1.15 4.90
3.46 1.35 2.85 1.47 2.22 1.72 1.74 2.22 1.52 2.70 1.35 3.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.94 1.25 2.28 1.63 1.65 2.24 1.32 3.38
4.50 1.18 1.85 1.89 1.24 3.75
4.65 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
3.35 1.30 1.87 1.87 1.42 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.85
1.85 1.88
1.91 1.94
Букмекер Да Нет
4.64 1.20
4.50 1.18
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.35 1.30
3.20 1.32
Где смотреть матч Ювентус 0:0 Порту онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Порту

Исход игры
Ювентус
96% (193)
Ничья
3% (6)
Порту
1% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.47% (94)
Меньше
50.53% (96)
Обе команды забьют
Да
48.95% (93)
Нет
51.05% (97)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
37.8% (76)
2:1 Ювентус
25.4% (51)
3:1 Ювентус
17.4% (35)
1:0 Ювентус
7% (14)
3:0 Ювентус
3% (6)
1:1 Ничья
2.5% (5)
3:2 Ювентус
1% (2)
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