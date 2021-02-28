Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Порту
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|6
|0.86
|2.
|Роналду Криштиану
|4 (2)
|0.57
|3.
|Кьеза Федерико
|2
|0.29
|4.
|Дибала Пауло
|1
|0.14
|5.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.14
|6.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|7.
|Алекс Сандро
|0
|0
|8.
|Рабио Адриен
|0
|0
|9.
|Кулушевски Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|3 (2)
|0.43
|2.
|Марега Мусса
|2
|0.29
|3.
|Диас Луис
|2
|0.29
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0.14
|5.
|Тареми Мехди
|1
|0.14
|6.
|Виейра Фабиу
|1
|0.14
|7.
|Занузи Зайду
|1
|0.14
|8.
|Отавио Эдмилсон
|1 (1)
|0.14
|9.
|Корона Хесус
|0
|0
|10.
|Манафа Вилсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|3
|1
|2.
|Данило Луис
|3
|0
|3.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|5.
|Ремзи Аарон
|1
|0
|6.
|Алекс Сандро
|1
|0
|7.
|Мората Альваро
|1
|0
|8.
|Рабио Адриен
|1
|0
|9.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|0
|11.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Груйич Марко
|1
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|3.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0
|5.
|Корона Хесус
|1
|0
|6.
|Нану Гомеш
|1
|0
|7.
|Манафа Вилсон
|1
|0
|8.
|Марега Мусса
|1
|0
|9.
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|Порту
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне
Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус
Порту Последние 20 матчей: +12 =6 -2Жил Висенте 0:2 Порту Порту 2:3 Брага Порту 0:0 Спортинг Л Маритиму 1:2 Порту
Порту 2:1 Ювентус Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Порту: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
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— ?
— ?
— ?
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— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Порту
Исход игры
Ювентус
94.6% (53)
Ничья
5.4% (3)
Порту
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
49.09% (27)
Нет
50.91% (28)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
37.5% (21)
2:1 Ювентус
35.7% (20)
1:0 Ювентус
7.1% (4)
1:1 Ничья
5.4% (3)
3:1 Ювентус
5.4% (3)
3:0 Ювентус
5.4% (3)
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