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Ювентус
 
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Стадион:
Порту

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 6 0.86
2. Роналду Криштиану 4 (2) 0.57
3. Кьеза Федерико 2 0.29
4. Дибала Пауло 1 0.14
5. Маккенни Уэстон 1 0.14
6. Куадрадо Хуан 0 0
7. Алекс Сандро 0 0
8. Рабио Адриен 0 0
9. Кулушевски Деян 0 0
Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 3 (2) 0.43
2. Марега Мусса 2 0.29
3. Диас Луис 2 0.29
4. Урибе Матеус 1 0.14
5. Тареми Мехди 1 0.14
6. Виейра Фабиу 1 0.14
7. Занузи Зайду 1 0.14
8. Отавио Эдмилсон 1 (1) 0.14
9. Корона Хесус 0 0
10. Манафа Вилсон 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 3 1
2. Данило Луис 3 0
3. Куадрадо Хуан 2 0
4. Бентанкур Родриго 2 0
5. Ремзи Аарон 1 0
6. Алекс Сандро 1 0
7. Мората Альваро 1 0
8. Рабио Адриен 1 0
9. Де Лихт Маттайс 1 0
10. Кьеза Федерико 1 0
11. Кулушевски Деян 1 0
Порту
# Игрок      
1. Груйич Марко 1 1
2. Оливейра Сержиу 2 0
3. Пепе Кеплер 1 0
4. Урибе Матеус 1 0
5. Корона Хесус 1 0
6. Нану Гомеш 1 0
7. Манафа Вилсон 1 0
8. Марега Мусса 1 0
9. Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Порту 41.67% (5) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне
Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус
Порту Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Жил Висенте 0:2 Порту Порту 2:3 Брага Порту 0:0 Спортинг Л Маритиму 1:2 Порту
Порту 2:1 Ювентус Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Порту: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Порту 2:1 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 1:0 Порту Лига чемпионов Порту 0:2 Ювентус Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Ювентус 94.6% (53)
    X 5.4% (3)
    Порту 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Порту
    1.50
    4.71
    7.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.50 4.58 7.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.60 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.30 7.60
      1.45 4.71 7.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.02 5.40 1.14 3.54 1.29 2.42 1.56 1.91 2.03 1.50 2.59 1.30 3.46 1.14 5.55
    10.75 1.00 9.70 1.02 3.78 1.25 3.12 1.36 2.11 1.81 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
    13.00 1.01 9.20 1.04 3.85 1.27 3.00 1.39 2.04 1.83 1.82 2.05 1.60 2.44 1.38 3.05 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.00
    4.06 1.26 3.14 1.40 2.42 1.61 2.06 1.84 1.82 2.07 1.59 2.47 1.38 3.16 1.15 6.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.71 2.14 1.34 3.26 1.13 5.65
    3.30 1.33 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
    2.05 1.77 1.47 2.70 1.15 5.40
    3.27 1.37 2.68 1.51 2.10 1.81 1.66 2.31 1.47 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.62 1.28 2.12 1.72 1.56 2.43 1.27 3.76
    4.20 1.23 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.21 4.40
    2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.77
    1.94 1.83
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.64 1.28
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Ювентус - Порту онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Порту

    Исход игры
    Ювентус
    94.6% (53)
    Ничья
    5.4% (3)
    Порту
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    49.09% (27)
    Нет
    50.91% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    37.5% (21)
    2:1 Ювентус
    35.7% (20)
    1:0 Ювентус
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    3:1 Ювентус
    5.4% (3)
    3:0 Ювентус
    5.4% (3)
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