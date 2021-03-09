Сусо навесил справа с угла поля, "Боруссия" отбивается. Мяч вернулся на фланг к Хесусу, повторно он навесил, но высокий Хуммельс отбивает!

И ещё один угловой у ворот "Боруссии". На этот раз разыграли справа гости, пошла подача на Эн-Несири, но Джан сыграл на опережение, первым оказался на мяче и отбил его.

Штрафной заработала "Севилья" на левом фланге. Навесил на дальнюю штангу Акунья, но получилось слишком сильно. Улетел мяч на фланг, так никто до него и не добрался.

Настоящий навал получается у "Севильи"! Ещё одна передача в штрафную площадь "Боруссии", отбились хозяева. Непросто на первых минутах приходится немецкому коллективу.

Редкая атака "Боруссии", вновь Дауд наносил удар издали, в створ не попал, но уже прозвучал свисток. Офсайд был у Азара в ходе этой атаки хозяев.

9' "Севилья" старается вести эту игру, контролируют мяч гости на половине поля соперника. Попытка прострела с правого фланга от Хесуса Наваса, Ройс его накрыл. Угловой будет.

7' Хордану досталось в центре поля, это Дауд по лицу зацепил полузащитника "Севильи". Сошлись две восьмёрки.

5' Довольно резво матч начинается! "Севилье" надо забивать не меньше двух, при этом не пропускать. В Испании команды сыграли 2:3 в пользу немецкой команды. Задача не из простых у гостей сегодня.

4' И вот уже "Боруссия" в атаке. Шульц навесил с левого фланга, защитник мяч отбил. На подборе оказался Дауд, пробил из-за пределов штрафной площади, Буну надёжно мяч в руки поймал.

4' Угловой заработала "Севилья". Хордан слева навесил на ближнюю штангу, но точно на игрока "Боруссии". Мяч выбит.

3' Неудачно играет "Боруссия" на своей половине поля, в итоге Лукас Окампос нанёс удар из-за пределов штрафной площади, Хитц кулаком вынужден мяч отбить. Неплохая проверка вратаря хозяев!

2' Спокойно начинается наша игра, "Боруссия" пытается начать атаку со своей половины поля.