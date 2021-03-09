Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Севилья
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
14
Шульц
Нико
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
-
37 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Брандт ЮлианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
36 Ромеро ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|8
|1.14
|2.
|Санчо Джедон
|2 (1)
|0.29
|3.
|Азар Торган
|1
|0.14
|4.
|Витсель Аксель
|1
|0.14
|5.
|Пищек Лукаш
|1
|0.14
|6.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.14
|7.
|Дауд Махмуд
|1
|0.14
|8.
|Ройс Марко
|0
|0
|9.
|Мёнье Тома
|0
|0
|10.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|11.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.57
|2.
|Ракитич Иван
|2
|0.29
|3.
|Де Йонг Люк
|2
|0.29
|4.
|Сусо Хесус
|1
|0.14
|5.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.14
|6.
|Кунде Жюль
|1
|0.14
|7.
|Оскар Родригес
|0
|0
|8.
|Акунья Маркос
|0
|0
|9.
|Торрес Оливер
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
|11.
|Идрисси Уссама
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|2.
|Делани Томас
|1
|0
|3.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|4.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|3
|0
|2.
|Акунья Маркос
|2
|0
|3.
|Оскар Родригес
|2
|0
|4.
|Навас Хесус
|0
|1
|5.
|Гудель Неманья
|1
|0
|6.
|Серхи Гомес
|1
|0
|7.
|Рекик Карим
|1
|0
|8.
|Торрес Оливер
|1
|0
|9.
|Идрисси Уссама
|1
|0
|10.
|Кунде Жюль
|1
|0
|11.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Севилья
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д
Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Севилья Последние 20 матчей: +14 =1 -5Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья
Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Севилья
Исход игры
Боруссия Д
81.2% (151)
Ничья
11.8% (22)
Севилья
7% (13)
Тотал 2.5
Больше
75.57% (133)
Меньше
24.43% (43)
Обе команды забьют
Да
83.52% (147)
Нет
16.48% (29)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
49.5% (92)
3:1 Боруссия Д
11.8% (22)
2:0 Боруссия Д
10.8% (20)
1:1 Ничья
7.5% (14)
2:2 Ничья
3.8% (7)
1:0 Боруссия Д
3.8% (7)
1:2 Севилья
2.7% (5)
3:2 Боруссия Д
1.6% (3)
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