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Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Севилья
0' 14'
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
14
Шульц
Нико
8
Дауд
Махмуд
6
Делани
Томас
22
Беллингхем
Джуд
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
9
Холанн
Эрлинг
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
14
Оскар
Родригес
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Боруссия Д
4-3-2-1
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 8 1.14
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.29
3. Азар Торган 1 0.14
4. Витсель Аксель 1 0.14
5. Пищек Лукаш 1 0.14
6. Геррейро Рафаэль 1 0.14
7. Дауд Махмуд 1 0.14
8. Ройс Марко 0 0
9. Мёнье Тома 0 0
10. Беллингхем Джуд 0 0
11. Джованни Рейна 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.57
2. Ракитич Иван 2 0.29
3. Де Йонг Люк 2 0.29
4. Сусо Хесус 1 0.14
5. Мунир Эль-Хаддади 1 0.14
6. Кунде Жюль 1 0.14
7. Оскар Родригес 0 0
8. Акунья Маркос 0 0
9. Торрес Оливер 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Идрисси Уссама 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 1 0
2. Делани Томас 1 0
3. Холанн Эрлинг 1 0
4. Джованни Рейна 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 3 0
2. Акунья Маркос 2 0
3. Оскар Родригес 2 0
4. Навас Хесус 0 1
5. Гудель Неманья 1 0
6. Серхи Гомес 1 0
7. Рекик Карим 1 0
8. Торрес Оливер 1 0
9. Идрисси Уссама 1 0
10. Кунде Жюль 1 0
11. Эн-Несири Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3)
 Севилья 18.18% (2) 0 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д
Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Севилья Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья
Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья 2:3 Боруссия Д Лига чемпионов Севилья 2:2 Боруссия Д Лига Европы Боруссия Д 0:1 Севилья Лига Европы
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Офсайд
    13'
    Редкая атака "Боруссии", вновь Дауд наносил удар издали, в створ не попал, но уже прозвучал свисток. Офсайд был у Азара в ходе этой атаки хозяев.
  • 12'
    Настоящий навал получается у "Севильи"! Ещё одна передача в штрафную площадь "Боруссии", отбились хозяева. Непросто на первых минутах приходится немецкому коллективу.
  • 11'
    Штрафной заработала "Севилья" на левом фланге. Навесил на дальнюю штангу Акунья, но получилось слишком сильно. Улетел мяч на фланг, так никто до него и не добрался.
  • Угловой
    10'
    И ещё один угловой у ворот "Боруссии". На этот раз разыграли справа гости, пошла подача на Эн-Несири, но Джан сыграл на опережение, первым оказался на мяче и отбил его.
  • Угловой
    9'
    Сусо навесил справа с угла поля, "Боруссия" отбивается. Мяч вернулся на фланг к Хесусу, повторно он навесил, но высокий Хуммельс отбивает!

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  • 9'
    "Севилья" старается вести эту игру, контролируют мяч гости на половине поля соперника. Попытка прострела с правого фланга от Хесуса Наваса, Ройс его накрыл. Угловой будет.
  • Фол, нарушение
    7'
    Хордану досталось в центре поля, это Дауд по лицу зацепил полузащитника "Севильи". Сошлись две восьмёрки.
  • 5'
    Довольно резво матч начинается! "Севилье" надо забивать не меньше двух, при этом не пропускать. В Испании команды сыграли 2:3 в пользу немецкой команды. Задача не из простых у гостей сегодня.
  • 4'
    И вот уже "Боруссия" в атаке. Шульц навесил с левого фланга, защитник мяч отбил. На подборе оказался Дауд, пробил из-за пределов штрафной площади, Буну надёжно мяч в руки поймал.
  • Угловой
    4'
    Угловой заработала "Севилья". Хордан слева навесил на ближнюю штангу, но точно на игрока "Боруссии". Мяч выбит.
  • 3'
    Неудачно играет "Боруссия" на своей половине поля, в итоге Лукас Окампос нанёс удар из-за пределов штрафной площади, Хитц кулаком вынужден мяч отбить. Неплохая проверка вратаря хозяев!
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, "Боруссия" пытается начать атаку со своей половины поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля начала "Севилья". В белых майках и трусах сегодня действуют гости, а "Боруссия" играет в традиционных жёлтых майках и гетрах, чёрных трусах.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.22 3.85 3.25
Бонус: 10 000 ₽ 2.23 3.65 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.75 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.55 3.10
  2.31 3.62 3.20

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.20 1.17 3.85 1.25 2.46 1.56 1.96 1.85 1.61 2.33 1.30 3.45 1.25 4.10 1.10 6.60 1.09 7.40
9.80 1.02 9.10 1.03 4.10 1.22 3.26 1.34 2.22 1.81 1.69 2.17 1.44 2.69 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 7.90 1.05 7.50
13.00 1.01 9.20 1.04 3.85 1.25 3.00 1.39 2.04 1.83 1.82 2.05 1.60 2.41 1.77 2.12 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 1.02 16.50
4.29 1.25 2.48 1.60 2.09 1.82 1.87 2.04 1.64 2.39 1.51 2.71 1.42 3.02 1.16 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.40 1.53 1.60 2.25 1.16 4.90
3.04 1.38 2.11 1.73 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
1.98 1.82 1.44 2.80 1.14 5.70
3.19 1.40 2.62 1.54 2.06 1.85 1.65 2.36 1.47 2.87 1.36 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.04 1.73 1.51 2.45 1.31 3.25
4.45 1.21 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.00 1.35 1.79 1.96 1.35 3.05 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
1.67 2.21
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
2.95 1.36
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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Севилья

Исход игры
Боруссия Д
81.2% (151)
Ничья
11.8% (22)
Севилья
7% (13)
Тотал 2.5
Больше
75.57% (133)
Меньше
24.43% (43)
Обе команды забьют
Да
83.52% (147)
Нет
16.48% (29)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
49.5% (92)
3:1 Боруссия Д
11.8% (22)
2:0 Боруссия Д
10.8% (20)
1:1 Ничья
7.5% (14)
2:2 Ничья
3.8% (7)
1:0 Боруссия Д
3.8% (7)
1:2 Севилья
2.7% (5)
3:2 Боруссия Д
1.6% (3)
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