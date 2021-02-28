Боруссия Д
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|8
|1.14
|2.
|Санчо Джедон
|2 (1)
|0.29
|3.
|Азар Торган
|1
|0.14
|4.
|Витсель Аксель
|1
|0.14
|5.
|Пищек Лукаш
|1
|0.14
|6.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.14
|7.
|Дауд Махмуд
|1
|0.14
|8.
|Ройс Марко
|0
|0
|9.
|Мёнье Тома
|0
|0
|10.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|11.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.57
|2.
|Ракитич Иван
|2
|0.29
|3.
|Де Йонг Люк
|2
|0.29
|4.
|Сусо Хесус
|1
|0.14
|5.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.14
|6.
|Кунде Жюль
|1
|0.14
|7.
|Оскар Родригес
|0
|0
|8.
|Акунья Маркос
|0
|0
|9.
|Торрес Оливер
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
|11.
|Идрисси Уссама
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|2.
|Делани Томас
|1
|0
|3.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|4.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|3
|0
|2.
|Акунья Маркос
|2
|0
|3.
|Оскар Родригес
|2
|0
|4.
|Навас Хесус
|0
|1
|5.
|Гудель Неманья
|1
|0
|6.
|Серхи Гомес
|1
|0
|7.
|Рекик Карим
|1
|0
|8.
|Торрес Оливер
|1
|0
|9.
|Идрисси Уссама
|1
|0
|10.
|Кунде Жюль
|1
|0
|11.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Севилья
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д
Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Севилья Последние 20 матчей: +14 =1 -5Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья
Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Севилья
Исход игры
Боруссия Д
85.7% (48)
Ничья
8.9% (5)
Севилья
5.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (42)
Меньше
23.64% (13)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
55.4% (31)
2:0 Боруссия Д
10.7% (6)
3:1 Боруссия Д
10.7% (6)
1:1 Ничья
7.1% (4)
1:0 Боруссия Д
5.4% (3)
1:2 Севилья
3.6% (2)
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