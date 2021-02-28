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Боруссия Д
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 8 1.14
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.29
3. Азар Торган 1 0.14
4. Витсель Аксель 1 0.14
5. Пищек Лукаш 1 0.14
6. Геррейро Рафаэль 1 0.14
7. Дауд Махмуд 1 0.14
8. Ройс Марко 0 0
9. Мёнье Тома 0 0
10. Беллингхем Джуд 0 0
11. Джованни Рейна 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.57
2. Ракитич Иван 2 0.29
3. Де Йонг Люк 2 0.29
4. Сусо Хесус 1 0.14
5. Мунир Эль-Хаддади 1 0.14
6. Кунде Жюль 1 0.14
7. Оскар Родригес 0 0
8. Акунья Маркос 0 0
9. Торрес Оливер 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Идрисси Уссама 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 1 0
2. Делани Томас 1 0
3. Холанн Эрлинг 1 0
4. Джованни Рейна 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 3 0
2. Акунья Маркос 2 0
3. Оскар Родригес 2 0
4. Навас Хесус 0 1
5. Гудель Неманья 1 0
6. Серхи Гомес 1 0
7. Рекик Карим 1 0
8. Торрес Оливер 1 0
9. Идрисси Уссама 1 0
10. Кунде Жюль 1 0
11. Эн-Несири Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3)
 Севилья 18.18% (2) 0 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д
Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Севилья Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья
Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья 2:3 Боруссия Д Лига чемпионов Севилья 2:2 Боруссия Д Лига Европы Боруссия Д 0:1 Севилья Лига Европы
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Боруссия Д 85.7% (48)
    X 8.9% (5)
    Севилья 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Севилья
    2.23
    3.90
    3.38
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.20 3.88 3.32
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.88 3.38
    Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.90 3.10
      2.16 3.82 3.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.90 1.10 4.32 1.22 2.81 1.43 2.22 1.77 1.70 2.15 1.44 2.77 1.26 3.80 1.14 5.55
    12.50 1.00 11.50 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.52 1.65 1.89 1.91 1.56 2.36 1.28 3.40 1.20 3.98 1.07 6.55 1.05 7.50
    17.50 0.00 12.00 1.02 4.80 1.16 4.10 1.27 2.44 1.61 2.12 1.78 1.96 1.98 1.74 2.17 1.60 2.45 1.31 3.65 1.23 4.30 1.07 6.60 1.06 7.20 1.01 12.50
    5.35 1.18 2.51 1.57 2.24 1.70 1.97 1.92 1.74 2.18 1.60 2.44 1.22 4.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.95 1.40 1.87 1.93 1.43 2.83 1.19 4.68
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
    2.37 1.57 1.60 2.39 1.23 4.30
    3.15 1.40 2.49 1.58 1.88 2.01 1.61 2.43 1.42 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.28 1.22 2.43 1.56 1.75 2.08 1.38 3.04
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45
    3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.38
    1.55 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.52 1.30
    3.70 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.72 1.46
    2.60 1.47
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Севилья

    Исход игры
    Боруссия Д
    85.7% (48)
    Ничья
    8.9% (5)
    Севилья
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (42)
    Меньше
    23.64% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    55.4% (31)
    2:0 Боруссия Д
    10.7% (6)
    3:1 Боруссия Д
    10.7% (6)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    1:0 Боруссия Д
    5.4% (3)
    1:2 Севилья
    3.6% (2)
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