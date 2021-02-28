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ПСЖ
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 6 (1) 0.86
2. Мбаппе Килиан 5 (1) 0.71
3. Кин Мойзе 3 0.43
4. Ди Мария Анхель 1 0.14
5. Маркиньос Маркос 1 0.14
6. Верратти Марко 0 0
7. Дракслер Юлиан 0 0
8. Рафинья Алькантара 0 0
9. Паредес Леандро 0 0
10. Диалло Абду 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 4 (4) 0.57
2. Дембеле Усман 3 (1) 0.43
3. Брайтвайт Мартин 3 (1) 0.43
4. Гризманн Антуан 2 0.29
5. Фати Ансу 1 0.14
6. Пике Херард 1 0.14
7. Коутиньо Филиппе 1 0.14
8. Дест Серджино 1 0.14
9. Гонсалес Педро 1 0.14
10. Альба Жорди 0 0
11. Де Йонг Френки 0 0
12. Мингеса Оскар 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Гуэйе Идрисса 2 1
2. Кимпембе Преснел 1 1
3. Неймар 2 0
4. Верратти Марко 2 0
5. Паредес Леандро 2 0
6. Кюрзава Левен 1 0
7. Рафинья Алькантара 1 0
8. Эррера Андер 1 0
9. Данилу Перейра 1 0
10. Керер Тило 1 0
11. Кин Мойзе 1 0
12. Пембеле Тимоте 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Альба Жорди 1 0
4. Бускетс Серхио 1 0
5. Гризманн Антуан 1 0
6. Роберто Серхи 1 0
7. Юмтити Самуэль 1 0
8. Ленгле Клеман 1 0
9. Тринкан Франсишку 1 0
10. Фирпо Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3)
 Барселона 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако
Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче
Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Барселона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Барселона 1:4 ПСЖ Лига чемпионов Барселона 6:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 4:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:0 ПСЖ Лига чемпионов
ПСЖ 1:3 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 3:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 1:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 2:2 Барселона Лига чемпионов ПСЖ 2:2 Барселона Международные матчи (клубы)
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.23 3.98 3.15
Бонус: 10 000 ₽ 2.15 4.10 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.98 2.96
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 4.30 2.95
  2.16 4.32 2.99

Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.85 1.13 3.48 1.32 2.54 1.52 2.02 1.92 1.58 2.38 1.36 3.06 1.25 3.96 1.12 6.30
6.20 1.13 4.85 1.17 2.90 1.42 2.31 1.62 1.79 2.03 1.42 2.80 1.34 3.30 1.16 5.00 1.14 5.80
5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.81 2.11 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.55 1.02 9.30
14.50 1.01 5.90 1.11 4.90 1.15 2.90 1.44 2.35 1.63 2.02 1.85 1.81 2.15 1.45 2.70 1.33 3.50 1.16 5.30 1.12 5.60 1.04 9.80 1.03 9.90
6.75 1.13 2.99 1.42 2.69 1.51 2.37 1.63 2.03 1.86 1.81 2.08 1.62 2.40 1.30 3.69 1.12 7.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.30 1.31 2.06 1.76 1.54 2.48 1.26 3.84
3.85 1.23 2.75 1.42 1.71 2.06 1.20 4.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
2.85 1.49 1.68 2.10 1.27 3.80
3.47 1.34 2.77 1.49 2.01 1.88 1.69 2.26 1.48 2.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.05 1.16 2.79 1.44 1.94 1.86 1.49 2.68 1.28 3.68
5.80 1.11 2.26 1.59 1.68 2.11 1.40 2.85
5.80 1.14 4.45 1.21 2.22 1.66 1.66 2.22 1.39 3.00 1.15 5.40
2.35 1.55 1.75 2.11 1.44 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.41 2.81
1.39 2.85
1.41 2.90
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
3.15 1.33
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
2.31 1.57
2.33 1.60
Где смотреть матч ПСЖ - Барселона онлайн

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Прогнозы на матч ПСЖ - Барселона

Исход игры
ПСЖ
68.8% (33)
Ничья
18.8% (9)
Барселона
12.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
45.8% (22)
1:1 Ничья
14.6% (7)
1:2 Барселона
6.3% (3)
3:2 ПСЖ
6.3% (3)
2:0 ПСЖ
6.3% (3)
1:0 ПСЖ
4.2% (2)
1:5 Барселона
4.2% (2)
3:1 ПСЖ
4.2% (2)
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