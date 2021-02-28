ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|6 (1)
|0.86
|2.
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|0.71
|3.
|Кин Мойзе
|3
|0.43
|4.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.14
|6.
|Верратти Марко
|0
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|0
|0
|8.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|9.
|Паредес Леандро
|0
|0
|10.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|4 (4)
|0.57
|2.
|Дембеле Усман
|3 (1)
|0.43
|3.
|Брайтвайт Мартин
|3 (1)
|0.43
|4.
|Гризманн Антуан
|2
|0.29
|5.
|Фати Ансу
|1
|0.14
|6.
|Пике Херард
|1
|0.14
|7.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.14
|8.
|Дест Серджино
|1
|0.14
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0.14
|10.
|Альба Жорди
|0
|0
|11.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|12.
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуэйе Идрисса
|2
|1
|2.
|Кимпембе Преснел
|1
|1
|3.
|Неймар
|2
|0
|4.
|Верратти Марко
|2
|0
|5.
|Паредес Леандро
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|7.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|8.
|Эррера Андер
|1
|0
|9.
|Данилу Перейра
|1
|0
|10.
|Керер Тило
|1
|0
|11.
|Кин Мойзе
|1
|0
|12.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Альба Жорди
|1
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|5.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|6.
|Роберто Серхи
|1
|0
|7.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|8.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|9.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|10.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|Барселона
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче
Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Барселона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
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1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ - Барселона
Исход игры
ПСЖ
68.8% (33)
Ничья
18.8% (9)
Барселона
12.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
45.8% (22)
1:1 Ничья
14.6% (7)
1:2 Барселона
6.3% (3)
3:2 ПСЖ
6.3% (3)
2:0 ПСЖ
6.3% (3)
1:0 ПСЖ
4.2% (2)
1:5 Барселона
4.2% (2)
3:1 ПСЖ
4.2% (2)
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