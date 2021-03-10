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Ливерпуль
 
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Стадион:
РБ Лейпциг
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
19
Кабак
Озан
26
Робертсон
Эндрю
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
6
Тьяго
Алькантара
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
16
Клостерманн
Лукас
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
25
Ольмо
Дани
9
Поульсен
Юссуф
Ливерпуль
4-3-3
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 4 (1) 0.57
2. Жота Диогу 4 0.57
3. Мане Садио 2 0.29
4. Джонс Кёртис 1 0.14
5. Александер-Арнольд Трент 0 0
6. Гомес Джо 0 0
7. Уильямс Неко 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 3 0.43
2. Поульсен Юссуф 1 0.14
3. Нкунку Кристофер 1 0.14
4. Хайдара Амаду 1 0.14
5. Форсберг Эмиль 1 (1) 0.14
6. Сорлот Александр 1 0.14
7. Мукиэле Норди 1 0.14
8. Ольмо Дани 1 0.14
9. Клюйверт Джастин 1 0.14
10. Забитцер Марсель 0 0
11. Кампль Кевин 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 2 0
3. Хендерсон Джордан 2 0
4. Мане Садио 1 0
5. Цимикас Костас 1 0
6. Александер-Арнольд Трент 1 0
7. Келлехер Каомхин 1 0
8. Кабак Озан 1 0
9. Джонс Кёртис 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 3 0
2. Забитцер Марсель 2 0
3. Хенрихс Бенджамин 2 0
4. Нкунку Кристофер 2 0
5. Мукиэле Норди 2 0
6. Ольмо Дани 2 0
7. Клюйверт Джастин 2 0
8. Конате Ибраима 2 0
9. Форсберг Эмиль 1 0
10. Анхелиньо Хосе 1 0
11. Адамс Тайлер 1 0
12. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 63.64% (7) 0 9.09% (1)
 РБ Лейпциг 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон
РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
РБ Лейпциг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
4 Севилья
5 Боруссия Д
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг". Комментировать данную встречу буду я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2021, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Ливерпуль 74.2% (115)
X 14.2% (22)
РБ Лейпциг 11.6% (18)
Все прогнозы
2.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
РБ Лейпциг
2.60
3.84
2.85
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.52 3.78 2.83
Бонус: 10 000 ₽ 2.40 3.55 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.54 3.56 2.74
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.50 2.60

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.10 4.08 1.23 2.80 1.44 2.14 1.83 1.64 2.26 1.39 2.99 1.21 4.36 1.12 6.10
4.40 1.22 3.25 1.33 2.17 1.69 1.72 2.13 1.48 2.65 1.22 4.15 1.18 4.90 1.07 8.00 1.06 9.00
12.00 1.00 12.25 1.01 4.60 1.18 3.68 1.28 2.38 1.67 1.79 2.02 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.40 1.04 8.00
16.00 0.00 11.00 1.03 4.60 1.18 3.80 1.27 2.35 1.64 2.11 1.78 1.86 2.01 1.53 2.48 1.27 3.75 1.21 4.40 1.08 7.10 1.06 7.70 1.01 13.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.85 1.95 1.41 2.91 1.18 4.84
3.15 1.33 2.14 1.66 1.50 2.47 1.12 5.60
3.68 1.28 2.45 1.55 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.33 1.60 1.57 2.41 1.21 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.18 1.21 2.34 1.61 1.68 2.19 1.33 3.28
4.60 1.18 1.88 1.86 1.25 3.70
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.38
1.56 2.33
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.32 1.33
3.80 1.24
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.72 1.46
2.80 1.41
2.65 1.44
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Прогнозы на матч Ливерпуль - РБ Лейпциг

Исход игры
Ливерпуль
74% (114)
Ничья
14.3% (22)
РБ Лейпциг
11.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
66.44% (99)
Меньше
33.56% (50)
Обе команды забьют
Да
77.18% (115)
Нет
22.82% (34)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
46.8% (72)
1:1 Ничья
11% (17)
1:0 Ливерпуль
9.7% (15)
2:0 Ливерпуль
9.7% (15)
1:2 РБ Лейпциг
6.5% (10)
3:1 Ливерпуль
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 РБ Лейпциг
1.9% (3)
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