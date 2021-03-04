Ливерпуль
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Стадион: Имени Ференца Пушкаша
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|4 (1)
|0.57
|2.
|Жота Диогу
|4
|0.57
|3.
|Мане Садио
|2
|0.29
|4.
|Джонс Кёртис
|1
|0.14
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|6.
|Гомес Джо
|0
|0
|7.
|Уильямс Неко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|3
|0.43
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0.14
|3.
|Нкунку Кристофер
|1
|0.14
|4.
|Хайдара Амаду
|1
|0.14
|5.
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.14
|6.
|Сорлот Александр
|1
|0.14
|7.
|Мукиэле Норди
|1
|0.14
|8.
|Ольмо Дани
|1
|0.14
|9.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.14
|10.
|Забитцер Марсель
|0
|0
|11.
|Кампль Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|3.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|4.
|Мане Садио
|1
|0
|5.
|Цимикас Костас
|1
|0
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|7.
|Келлехер Каомхин
|1
|0
|8.
|Кабак Озан
|1
|0
|9.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|3
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|3.
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|4.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|5.
|Мукиэле Норди
|2
|0
|6.
|Ольмо Дани
|2
|0
|7.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|8.
|Конате Ибраима
|2
|0
|9.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|63.64% (7)
|0
|9.09% (1)
|РБ Лейпциг
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон
РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
РБ Лейпциг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - РБ Лейпциг
Исход игры
Ливерпуль
81.3% (39)
Ничья
10.4% (5)
РБ Лейпциг
8.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
56.3% (27)
2:0 Ливерпуль
14.6% (7)
1:0 Ливерпуль
6.3% (3)
2:3 РБ Лейпциг
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
3:1 Ливерпуль
4.2% (2)
2:2 Ничья
4.2% (2)
1:2 РБ Лейпциг
4.2% (2)
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