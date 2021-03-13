  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
АЗ Алкмаар
3:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Твенте
0'
1:0
4' Гол
Боаду Мирон
2:0
22' Гол в свои ворота
Думич Дарио
3:0
35' Гол
Коопмейнерс Теун
36' Желтая карточка
Думич Дарио
3:1
40' Гол
 41'
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
22
Летсерт
Тимо
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
28
Гудмундссон
Альберт
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
9
Боаду
Мирон
11
Карлссон
Йеспер
III
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
19
Зерруки
Рамиз
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
25
Нарсинг
Лусиано
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
АЗ Алкмаар
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

4'
Боаду Мирон
(Стенгс Келвин)
1:0
22'
Думич Дарио
2:0
35'
Коопмейнерс Теун
3:0
36'
 
Думич Дарио
40'
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коопмейнерс Теун 13 (7) 0.5
2. Боаду Мирон 12 0.46
3. Карлссон Йеспер III 8 (1) 0.31
4. Стенгс Келвин 6 0.23
5. Гудмундссон Альберт 4 0.15
6. Абухлал Закария 4 0.15
7. Де Вит Дани 3 0.12
8. Мидтше Фредрик 2 0.08
9. Сугавара Юкинари 2 0.08
10. Инди Мартинс 1 0.04
11. Эвьен Хэкон 1 0.04
12. Дрёйф Ферди 1 0.04
13. Вайндал Оуэн 0 0
14. Свенссон Юнас 0 0
15. Летсерт Тимо 0 0
16. Хацидиакос Пантелис 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 13 (4) 0.5
2. Мениг Квинси 8 0.31
3. Черны Вацлав 6 0.23
4. Ван Леувен Тейс 3 0.12
5. Илич Лука 2 0.08
6. Бош Йессе 2 0.08
7. Остерволде Джейден 1 0.04
8. Брама Вут 1 0.04
9. Эбюэхи Тайронн 1 0.04
10. Плегесуэло Хулио 1 0.04
11. Думич Дарио 1 0.04
12. Еремеефф Александер 1 0.04
13. Нарсинг Лусиано 0 0
14. Смал Гийс 0 0
15. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Хацидиакос Пантелис 5 0
2. Де Вит Дани 4 0
3. Вайндал Оуэн 4 0
4. Инди Мартинс 2 1
5. Бизот Марко 1 1
6. Свенссон Юнас 1 1
7. Мидтше Фредрик 1 1
8. Стенгс Келвин 1 1
9. Коопмейнерс Теун 2 0
10. Абухлал Закария 1 0
11. Боаду Мирон 1 0
12. Сугавара Юкинари 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 4 1
2. Бош Йессе 4 0
3. Плегесуэло Хулио 3 0
4. Пири Кик 3 0
5. Перейра Данило II 3 0
6. Зерруки Рамиз 3 0
7. Илич Лука 1 1
8. Мениг Квинси 2 0
9. Черны Вацлав 2 0
10. Румерату Годфрид 2 0
11. Эбюэхи Тайронн 1 0
12. Лампру Лазарос 1 0
13. Дроммел Йоэл 1 0
14. Абасс Исса 1 0
15. Ван Леувен Тейс 1 0
16. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 14.29% (8) 12.5% (7) 21.43% (12) 10.71% (6) 25% (14) 16.07% (9)
 Твенте 22.5% (9) 17.5% (7) 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 17.5% (7)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Витесс 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен
Эммен 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
Твенте Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте
ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Твенте Кубок
Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ Заявка 25 16 6 3 58 - 27 54
3. АЗ Алкмаар 3:1 Заявка 26 15 7 4 60 - 38 52
4. Витесс Заявка 25 15 3 7 41 - 26 48
5. Фейеноорд Заявка 25 13 7 5 52 - 26 46
6. Гронинген 0:1 Заявка 26 12 6 8 32 - 28 42
7. Утрехт Заявка 24 9 10 5 38 - 30 37
8. Твенте 1:3 Заявка 26 9 9 8 41 - 36 36
9. Хераклес 2:1 Заявка 26 10 5 11 30 - 39 35
10. Херенвен Заявка 26 8 9 9 36 - 38 33
11. Фортуна Ситтард Заявка 25 9 4 12 36 - 45 31
12. Спарта Роттердам Заявка 25 7 6 12 34 - 41 27
13. ПЕК Зволле Заявка 25 5 11 9 33 - 40 26
14. Ваалвейк Заявка 25 5 8 12 23 - 37 23
15. ВВВ-Венло Заявка 25 6 4 15 37 - 67 22
16. Виллем II Заявка 26 5 6 15 31 - 56 21
17. Эммен 1:0 Заявка 26 3 7 16 23 - 54 16
18. АДО Ден Хааг 1:2 Заявка 26 2 9 15 21 - 55 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 13 10 2 1 23 - 8 32
2. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
3. ПСВ Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
4. АЗ Алкмаар 3:1 Заявка 13 8 2 3 28 - 18 26
5. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
6. Гронинген 0:1 Заявка 14 7 4 3 15 - 9 25
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
9. Хераклес 2:1 Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 13 4 2 7 20 - 26 14
12. Виллем II Заявка 13 4 2 7 19 - 29 14
13. Твенте 1:3 Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
14. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
15. ВВВ-Венло Заявка 12 3 3 6 16 - 33 12
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен 1:0 Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг 1:2 Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар 3:1 Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
3. ПСВ Заявка 13 6 5 2 30 - 19 23
4. Твенте 1:3 Заявка 13 6 4 3 24 - 18 22
5. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
6. Спарта Роттердам Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
7. Гронинген 0:1 Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
8. Фортуна Ситтард Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
9. Утрехт Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
10. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
11. Хераклес 2:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
15. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
16. Эммен 1:0 Заявка 13 2 3 8 6 - 20 9
17. АДО Ден Хааг 1:2 Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
18. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Твенте
1.62
4.45
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.62 4.44 4.88
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.45 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.30 5.00
  1.62 4.55 5.11

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
6.60 1.11 5.00 1.17 3.09 1.37 2.29 1.62 1.83 2.07 1.49 2.61 1.30 3.78 1.19 4.72 1.09 7.40
12.75 1.00 11.50 1.01 5.00 1.13 4.25 1.19 2.52 1.50 2.01 1.80 1.67 2.33 1.35 3.20 1.24 3.88 1.09 6.15 1.05 7.30
11.50 1.01 4.90 1.16 4.00 1.22 2.40 1.55 2.15 1.70 1.96 1.86 1.73 2.11 1.57 2.35 1.31 3.45 1.22 3.95 1.09 6.80 1.08 7.10 1.01 11.50
5.80 1.16 2.69 1.51 2.38 1.63 2.08 1.83 1.80 2.09 1.64 2.36 1.51 2.69 1.26 4.12 1.10 8.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.12 1.36 1.95 1.85 1.48 2.65 1.20 4.60
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85
2.40 1.53 1.61 2.25 1.22 3.95
3.32 1.36 2.63 1.53 1.94 1.94 1.65 2.34 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.64 1.19 2.56 1.51 1.77 2.01 1.38 3.00
5.35 1.16 3.76 1.27 2.06 1.76 1.53 2.62 1.32 3.38
3.45 1.28 2.10 1.69 1.52 2.33 1.30 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.01
1.55 2.37
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.83 1.43
2.65 1.44
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 3:1 Твенте онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 