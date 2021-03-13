АЗ Алкмаар
4:1
Конец матча
Стадион: АФАС
Твенте
1:0
4' ГолБоаду Мирон
2:0
22' Гол в свои воротаДумич Дарио
3:0
35' Гол в свои воротаДроммел Йоэл
36' Желтая карточкаДумич Дарио
3:1
40' Гол в свои воротаГудмундссон Альберт
43' Желтая карточкаИнди Мартинс
57' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
4:1
78' ГолКоопмейнерс Теун
90' Undefined phrase: football_event_Стенгс Келвин
22
Летсерт
Тимо
15
Инди
Мартинс
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Реус БоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
-
39 Daan Rots
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
22'
2:0
35'
3:0
36'
40'
43'
57'
78'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коопмейнерс Теун
|14 (7)
|0.54
|2.
|Боаду Мирон
|12
|0.46
|3.
|Карлссон Йеспер III
|8 (1)
|0.31
|4.
|Стенгс Келвин
|6
|0.23
|5.
|Гудмундссон Альберт
|4
|0.15
|6.
|Абухлал Закария
|4
|0.15
|7.
|Де Вит Дани
|3
|0.12
|8.
|Мидтше Фредрик
|2
|0.08
|9.
|Сугавара Юкинари
|2
|0.08
|10.
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|11.
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|12.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.04
|13.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|14.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|15.
|Летсерт Тимо
|0
|0
|16.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|13 (4)
|0.5
|2.
|Мениг Квинси
|8
|0.31
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.23
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.12
|5.
|Илич Лука
|2
|0.08
|6.
|Бош Йессе
|2
|0.08
|7.
|Остерволде Джейден
|1
|0.04
|8.
|Брама Вут
|1
|0.04
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.04
|10.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.04
|11.
|Думич Дарио
|1
|0.04
|12.
|Еремеефф Александер
|1
|0.04
|13.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|14.
|Смал Гийс
|0
|0
|15.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|2.
|Инди Мартинс
|3
|1
|3.
|Де Вит Дани
|4
|0
|4.
|Вайндал Оуэн
|4
|0
|5.
|Бизот Марко
|1
|1
|6.
|Свенссон Юнас
|1
|1
|7.
|Мидтше Фредрик
|1
|1
|8.
|Стенгс Келвин
|1
|1
|9.
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|10.
|Абухлал Закария
|1
|0
|11.
|Боаду Мирон
|1
|0
|12.
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|4
|1
|2.
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|3.
|Бош Йессе
|4
|0
|4.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|5.
|Пири Кик
|3
|0
|6.
|Перейра Данило II
|3
|0
|7.
|Илич Лука
|1
|1
|8.
|Мениг Квинси
|2
|0
|9.
|Черны Вацлав
|2
|0
|10.
|Румерату Годфрид
|2
|0
|11.
|Думич Дарио
|1
|0
|12.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|13.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|14.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|15.
|Абасс Исса
|1
|0
|16.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|17.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|15.52% (9)
|12.07% (7)
|20.69% (12)
|10.34% (6)
|24.14% (14)
|17.24% (10)
|Твенте
|22.5% (9)
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|15% (6)
|15% (6)
|17.5% (7)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =3 -6Витесс 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен
Эммен 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
Твенте Последние 20 матчей: +6 =7 -7Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте
ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|58 - 27
|54
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|26
|15
|7
|4
|61 - 38
|52
|4.
|Витесс
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 26
|48
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|6.
|Гронинген
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|33 - 28
|43
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 30
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|41 - 37
|36
|9.
|Хераклес
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 39
|35
|10.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|36 - 45
|31
|12.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 41
|28
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|14.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|26
|5
|9
|12
|23 - 37
|24
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|37 - 67
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|31 - 56
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|21 - 55
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|23 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|2.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|3.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 18
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 33
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|20 - 25
|10
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 19
|22
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|6.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|7.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|9.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|10.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|6 - 21
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров