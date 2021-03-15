Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Раннерс

95' Нильсен Каспер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

94' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Гравес Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Ольсен Патрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

92' Кехинде Тосин получил желтую карточку от судьи

92' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Г О О О О Л - Хаммерсхёй-Мистрати Вито первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

90' После проверки VAR судья не изменил решения - Раннерс пробьет пенальти!

88' Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Мортенсен Патрик получил желтую карточку от судьи

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

87' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Копплин Бьорн получил желтую карточку от судьи

81' Блуме Брор из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Удар от ворот произведет Раннерс

80' Блуме Брор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Писингер Симон уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен

74' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Евтович Милан из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

72' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Раннерс

70' Как он промахнулся? Евтович Милан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

70' Плохо сыграл Эгхо Марвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Удар от ворот произведет Орхус

68' Как он промахнулся? Кехинде Тосин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Хауснер Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Плохо сыграл Грабара Камил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Удар от ворот произведет Орхус

66' Кехинде Тосин не смог попасть в створ ударом издали

66' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

65' Удар от ворот произведет Раннерс

65' Торстейнссон Йон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

64' Писингер Симон получил желтую карточку от судьи

63' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Орхус

61' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Милеуснич Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Милеуснич Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

57' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Альберт Гроенбек получил травму и заменен. Видт Беньямин выходит на поле.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Альберт Гроенбек получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Альберт Гроенбек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

51' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Орхус

49' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Йулсгор Йеспер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

48' Альберт Гроенбек из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...

47' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Писингер Симон из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота