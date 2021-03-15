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Орхус
1:1
Конец матча

Стадион:
Раннерс
0'
1:0
5' Гол
Линкс Гифт
48' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
64' Желтая карточка
Писингер Симон
81' Желтая карточка
Копплин Бьорн
88' Желтая карточка
Мортенсен Патрик
1:0
90' Не забитый пенальти
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
1:1
90' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
90' Желтая карточка
Кехинде Тосин
90' Желтая карточка
Ольсен Патрик
90'+7
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
27
Грёнбек
Альберт
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
1
Карлгрен
Патрик
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
11
Марксен
Эрик
18
Клюснер
Тобиас
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
14
Лауэнборг
Фредерик
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
23
Милеуснич
Никола
45
Эгхо
Марвин
Орхус
4-1-4-1
Раннерс
3-4-1-2

Ход матча

5'
Линкс Гифт
(Нильсен Каспер)
1:0
46'
 
Lasse Berg Johnsen
Лауэнборг Фредерик
48'
Йулсгор Йеспер
 
56'
Видт Беньямин
Грёнбек Альберт
 
60'
 
Самбу Бассала
Милеуснич Никола
64'
 
Писингер Симон
69'
Евтович Милан
Торстейнссон Йон
 
74'
 
Бундгаард Оливер
Писингер Симон
81'
 
Копплин Бьорн
82'
 
Бундгаард Филип
Клюснер Тобиас
87'
Аммитцбёлль Александр
Линкс Гифт
 
88'
Мортенсен Патрик
 
90'
1:0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
90'
1:1
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
90'
 
Кехинде Тосин
90'
Ольсен Патрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 13 (3) 0.62
2. Торстейнссон Йон 5 0.24
3. Линкс Гифт 4 0.19
4. Грёнбек Альберт 3 0.14
5. Нильсен Каспер 2 0.1
6. Ольсен Патрик 2 0.1
7. Блуме Брор 2 0.1
8. Тингагер Фредерик 1 0.05
9. Дикс Кевин 1 0.05
10. Видт Беньямин 1 0.05
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Санне Бубакарр 0 0
14. Евтович Милан 0 0
15. Мунксгор Александер 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 9 0.43
2. Рёмер Андре 4 (4) 0.19
3. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 (1) 0.19
4. Греве Матиас 3 0.14
5. Эгхо Марвин 2 0.1
6. Якобсен Эмиль Рис 2 0.1
7. Кехинде Тосин 1 0.05
8. Клюснер Тобиас 1 0.05
9. Писингер Симон 1 0.05
10. Лауэнборг Фредерик 1 0.05
11. Самбу Бассала 1 0.05
12. Марксен Эрик 0 0
13. Лауридсен Йеспер 0 0
14. Каллесеэ Миккель 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 7 1
2. Йулсгор Йеспер 4 0
3. Ольсен Патрик 4 0
4. Мунксгор Александер 4 0
5. Нильсен Каспер 3 0
6. Видт Беньямин 3 0
7. Торстейнссон Йон 3 0
8. Санне Бубакарр 1 1
9. Хауснер Себастиан 1 1
10. Мортенсен Патрик 2 0
11. Дикс Кевин 2 0
12. Линкс Гифт 2 0
13. Грабара Камил 2 0
14. Хелениус Никлас 1 0
15. Блуме Брор 1 0
16. Эскелинен Виллиам 1 0
17. Mathias Zanka Jorgensen2 1 0
18. Грёнбек Альберт 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Рёмер Андре 7 0
2. Каллесеэ Миккель 6 0
3. Лауэнборг Фредерик 5 0
4. Греве Матиас 4 0
5. Камара Аль-Хаджи 4 0
6. Марксен Эрик 3 0
7. Копплин Бьорн 3 0
8. Писингер Симон 3 0
9. Эгхо Марвин 3 0
10. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0
11. Самбу Бассала 3 0
12. Кехинде Тосин 3 0
13. Нильсен Матиас II 1 1
14. Гравес Симон 2 0
15. Kasper Waarst Hoegh 2 0
16. Lasse Berg Johnsen 1 0
17. Бундгаард Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 15.15% (5) 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 12.12% (4) 24.24% (8)
 Раннерс 10.71% (3) 7.14% (2) 10.71% (3) 17.86% (5) 21.43% (6) 32.14% (9)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Б-93 2:1 Орхус Митьюлланд 0:1 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Копенгаген 3:3 Орхус
Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Раннерс 3:1 Вайле Раннерс 1:2 Люнгбю Брондбю 0:0 Раннерс Оденсе 2:1 Раннерс
Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс

Последние игры между собой

Орхус: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Раннерс: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Товарищеские матчи
Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:3 Орхус Суперлига Дании Раннерс 2:2 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 21 14 2 5 39 - 23 44
2. Митьюлланд Заявка 21 12 4 5 30 - 20 40
3. Орхус Заявка 21 10 7 4 34 - 21 37
4. Копенгаген Заявка 21 10 5 6 38 - 33 35
5. Раннерс Заявка 21 8 5 8 29 - 20 29
6. Сённерйюск Заявка 21 8 4 9 29 - 30 28
7. Ольборг Заявка 21 7 7 7 24 - 28 28
8. Нордшелланн Заявка 21 6 8 7 33 - 29 26
9. Оденсе Заявка 21 6 7 8 23 - 28 25
10. Вайле Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
11. Люнгбю Заявка 21 4 5 12 23 - 42 17
12. Хорсенс Заявка 21 2 6 13 14 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус Заявка 11 7 1 3 22 - 10 22
4. Копенгаген Заявка 11 5 3 3 21 - 17 18
5. Сённерйюск Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Оденсе Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
7. Нордшелланн Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
8. Ольборг Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Вайле Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 11 1 5 5 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 11 7 0 4 18 - 11 21
2. Раннерс Заявка 11 5 3 3 14 - 6 18
3. Митьюлланд Заявка 11 5 3 3 15 - 15 18
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
5. Орхус Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Ольборг Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
7. Сённерйюск Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
8. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9. Нордшелланн Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
10. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
11. Оденсе Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
12. Хорсенс Заявка 11 0 3 8 4 - 18 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.17 3.42 3.32
Бонус: 10 000 ₽ 2.16 3.20 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.42 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.55 32.00
  1.14 6.76 51.60

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 4.36 1.21 2.83 1.43 2.06 1.84 1.59 2.36 1.34 3.26 1.20 4.56 1.08 7.50 1.09 7.40
7.80 1.06 3.15 1.33 2.40 1.53 1.73 2.03 1.42 2.75 1.28 3.50 1.09 6.60
8.60 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.81 2.10 1.44 2.77 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.00 11.00
9.60 1.04 7.10 1.08 1.55 2.35 1.10 6.25 1.96 1.85 1.07 7.50 1.75 2.08 1.07 7.50 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 14.00 1.01 21.00 1.01 21.00 0.00 18.50
1.47 2.80 1.26 4.02 1.38 3.19 1.26 4.07 1.57 2.49 1.38 3.17 1.31 3.59 1.52 2.62 1.29 3.75 1.11 7.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.43 1.56 1.58 2.38 1.26 3.84 1.09 7.10
2.65 1.44 1.76 1.99 1.36 3.00 1.08 7.20
2.83 1.43 1.86 1.94 1.42 2.88 1.11 6.45 1.08 7.80
1.74 2.08 1.95 3.15 1.04 12.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00
2.77 1.46 2.27 1.66 1.76 2.11 1.48 2.71 1.17 5.17 1.50 2.65 1.20 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.04 1.38 1.88 1.92 1.43 2.83 1.19 4.68
3.65 1.25 2.55 1.48 1.62 2.20 1.16 4.80
3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
2.46 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.92
1.82 1.92
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.64 1.19
4.70 1.17
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.45 1.28
3.35 1.27
Где смотреть матч Орхус 1:1 Раннерс онлайн

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