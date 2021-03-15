Орхус
1:1
Конец матча
Стадион: Ceres Park
Раннерс
1:0
5' ГолЛинкс Гифт
48' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
64' Желтая карточкаПисингер Симон
81' Желтая карточкаКопплин Бьорн
88' Желтая карточкаМортенсен Патрик
1:0
90' Не забитый пенальтиХаммерсхёй-Мистрати Вито
1:1
90' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
90' Желтая карточкаКехинде Тосин
90' Желтая карточкаОльсен Патрик
11
Линкс
Гифт
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Анбо МагнусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
1:0
48'
64'
81'
88'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|13 (3)
|0.62
|2.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.24
|3.
|Линкс Гифт
|4
|0.19
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.14
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.1
|6.
|Ольсен Патрик
|2
|0.1
|7.
|Блуме Брор
|2
|0.1
|8.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.05
|9.
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|10.
|Видт Беньямин
|1
|0.05
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Санне Бубакарр
|0
|0
|14.
|Евтович Милан
|0
|0
|15.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|9
|0.43
|2.
|Рёмер Андре
|4 (4)
|0.19
|3.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4 (1)
|0.19
|4.
|Греве Матиас
|3
|0.14
|5.
|Эгхо Марвин
|2
|0.1
|6.
|Якобсен Эмиль Рис
|2
|0.1
|7.
|Кехинде Тосин
|1
|0.05
|8.
|Клюснер Тобиас
|1
|0.05
|9.
|Писингер Симон
|1
|0.05
|10.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.05
|11.
|Самбу Бассала
|1
|0.05
|12.
|Марксен Эрик
|0
|0
|13.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|14.
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|7
|1
|2.
|Йулсгор Йеспер
|4
|0
|3.
|Ольсен Патрик
|4
|0
|4.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|5.
|Нильсен Каспер
|3
|0
|6.
|Видт Беньямин
|3
|0
|7.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|8.
|Санне Бубакарр
|1
|1
|9.
|Хауснер Себастиан
|1
|1
|10.
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|11.
|Дикс Кевин
|2
|0
|12.
|Линкс Гифт
|2
|0
|13.
|Грабара Камил
|2
|0
|14.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|15.
|Блуме Брор
|1
|0
|16.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|17.
|Mathias Zanka Jorgensen2
|1
|0
|18.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|7
|0
|2.
|Каллесеэ Миккель
|6
|0
|3.
|Лауэнборг Фредерик
|5
|0
|4.
|Греве Матиас
|4
|0
|5.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0
|6.
|Марксен Эрик
|3
|0
|7.
|Копплин Бьорн
|3
|0
|8.
|Писингер Симон
|3
|0
|9.
|Эгхо Марвин
|3
|0
|10.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0
|11.
|Самбу Бассала
|3
|0
|12.
|Кехинде Тосин
|3
|0
|13.
|Нильсен Матиас II
|1
|1
|14.
|Гравес Симон
|2
|0
|15.
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0
|16.
|Lasse Berg Johnsen
|1
|0
|17.
|Бундгаард Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|Раннерс
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =4 -6Б-93 2:1 Орхус Митьюлланд 0:1 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Копенгаген 3:3 Орхус
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Раннерс 3:1 Вайле Раннерс 1:2 Люнгбю Брондбю 0:0 Раннерс Оденсе 2:1 Раннерс
Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс
Последние игры между собой
Орхус: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Раннерс: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:3 Орхус Суперлига Дании Раннерс 2:2 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|39 - 23
|44
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|30 - 20
|40
|3.
|Орхус
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|34 - 21
|37
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|38 - 33
|35
|5.
|Раннерс
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 20
|29
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|29 - 30
|28
|7.
|Ольборг
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 28
|28
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|33 - 29
|26
|9.
|Оденсе
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 28
|25
|10.
|Вайле
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 32
|24
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|23 - 42
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|14 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|22
|3.
|Орхус
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Оденсе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|7.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Вайле
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|10.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 11
|21
|2.
|Раннерс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|6.
|Ольборг
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Нордшелланн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|11.
|Оденсе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров