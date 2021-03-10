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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Боруссия М

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 4 0.57
2. Гюндоган Илкай 2 0.29
3. Жезус Габриэль 2 0.29
4. Агуэро Серхио 2 (1) 0.29
5. Стерлинг Рахим 1 0.14
6. Канселу Жоау 1 0.14
7. Силва Бернарду 1 0.14
8. Фоден Фил 1 0.14
9. Де Брёйне Кевин 0 0
10. Аке Натан 0 0
11. Нмеча Феликс 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 5 0.71
2. Тюрам Маркус 2 0.29
3. Штиндль Ларс 2 (1) 0.29
4. Бенсебаини Рами 2 (1) 0.29
5. Вендт Оскар 1 0.14
6. Хофманн Йонас 1 0.14
7. Эльведи Нико 1 0.14
8. Эмболо Брель 1 0.14
9. Лайнер Штефан 0 0
10. Лазаро Валентино 0 0
11. Нойхаус Флориан 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Гюндоган Илкай 1 0
3. Уокер Кайл 1 0
4. Стерлинг Рахим 1 0
5. Родри Эрнандес 1 0
6. Канселу Жоау 1 0
7. Лапорт Эмерик 1 0
8. Силва Бернарду 1 0
9. Диаш Рубен 1 0
10. Гарсия Эрик 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 2 0
2. Лайнер Штефан 2 0
3. Ланг Михаэль 1 0
4. Крамер Кристоф 1 0
5. Плеа Алассан 1 0
6. Лазаро Валентино 1 0
7. Бенсебаини Рами 1 0
8. Закария Денис 1 0
9. Нойхаус Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5)
 Боруссия М 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Боруссия М Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Лига чемпионов Боруссия М 1:1 Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити 4:0 Боруссия М Лига чемпионов Манчестер Сити 4:2 Боруссия М Лига чемпионов
Боруссия М 1:2 Манчестер Сити Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
2 Барселона
5 ПСЖ
4 Севилья
5 Боруссия Д
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Манчестер Сити 96.7% (58)
    X 3.3% (2)
    Боруссия М 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Боруссия М
    1.28
    7.10
    15.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.26 6.60 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 7.10 15.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    4.88 1.19 3.04 1.40 2.23 1.66 1.78 2.20 1.46 2.71 1.28 3.70 1.17 5.00 1.07 8.20
    4.70 1.13 3.80 1.19 2.41 1.54 1.90 1.84 1.62 2.44 1.29 3.60 1.21 4.20 1.08 6.65 1.06 7.10 1.00 11.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.26 1.34 1.93 1.87 1.46 2.72 1.22 4.60
    4.20 1.23 2.77 1.44 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 5.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.24 1.22 2.50 1.55 1.77 2.05 1.39 3.00
    5.10 1.17 3.52 1.30 1.94 1.86 1.49 2.62 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.64
    Букмекер Да Нет
    4.84 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Боруссия М

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.7% (58)
    Ничья
    3.3% (2)
    Боруссия М
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (40)
    Меньше
    31.03% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (40)
    Нет
    31.03% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    30% (18)
    3:1 Манчестер Сити
    30% (18)
    2:0 Манчестер Сити
    28.3% (17)
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