Манчестер Сити
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Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Боруссия М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|4
|0.57
|2.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.29
|3.
|Жезус Габриэль
|2
|0.29
|4.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.29
|5.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.14
|6.
|Канселу Жоау
|1
|0.14
|7.
|Силва Бернарду
|1
|0.14
|8.
|Фоден Фил
|1
|0.14
|9.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|10.
|Аке Натан
|0
|0
|11.
|Нмеча Феликс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|5
|0.71
|2.
|Тюрам Маркус
|2
|0.29
|3.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.29
|4.
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.29
|5.
|Вендт Оскар
|1
|0.14
|6.
|Хофманн Йонас
|1
|0.14
|7.
|Эльведи Нико
|1
|0.14
|8.
|Эмболо Брель
|1
|0.14
|9.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|11.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|3.
|Уокер Кайл
|1
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|5.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|6.
|Канселу Жоау
|1
|0
|7.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|8.
|Силва Бернарду
|1
|0
|9.
|Диаш Рубен
|1
|0
|10.
|Гарсия Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|2
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|3.
|Ланг Михаэль
|1
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|5.
|Плеа Алассан
|1
|0
|6.
|Лазаро Валентино
|1
|0
|7.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|8.
|Закария Денис
|1
|0
|9.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|Боруссия М
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Боруссия М Последние 20 матчей: +6 =5 -9Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|1.26
|6.60
|13.00
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.28
|7.10
|15.50
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Боруссия М
Исход игры
Манчестер Сити
96.7% (58)
Ничья
3.3% (2)
Боруссия М
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (40)
Меньше
31.03% (18)
Обе команды забьют
Да
68.97% (40)
Нет
31.03% (18)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
30% (18)
3:1 Манчестер Сити
30% (18)
2:0 Манчестер Сити
28.3% (17)
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