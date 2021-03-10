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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.57
2. Рамос Серхио 1 0.14
3. Модрич Лука 1 0.14
4. Каземиро Карлос 1 0.14
5. Винисиус Жуниор 1 0.14
6. Родриго 1 0.14
7. Менди Ферлан 1 0.14
8. Азар Эден 1 (1) 0.14
9. Кроос Тони 0 0
10. Марсело Виера 0 0
11. Васкес Лукас 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 0.43
2. Муриэль Луис 2 0.29
3. Гомес Алехандро 1 0.14
4. Иличич Йосип 1 0.14
5. Ромеро Кристиан 1 0.14
6. Миранчук Алексей 1 0.14
7. Госенс Робин 1 0.14
8. Хатебур Ханс 0 0
9. Фройлер Ремо 0 0
10. Пашалич Марио 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Менди Ферлан 2 0
3. Куртуа Тибо 1 0
4. Варан Рафаэль 1 0
5. Асенсио Марко 1 0
6. Вальверде Федерико 1 0
7. Милитао Эдер 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 1 1
2. Джимсити Берат 2 0
3. Ромеро Кристиан 2 0
4. Иличич Йосип 1 0
5. Де Рон Мартен 1 0
6. Малиновский Руслан 1 0
7. Хатебур Ханс 1 0
8. Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 36.36% (4)
 Аталанта 0 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
2 Барселона
5 ПСЖ
4 Севилья
5 Боруссия Д
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Реал Мадрид 75% (45)
    X 13.3% (8)
    Аталанта 11.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Аталанта
    2.13
    3.90
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.13 3.86 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.86 3.48
    Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.90 3.40
      2.07 3.77 3.36

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.02 5.80 1.13 3.70 1.28 2.50 1.53 1.97 1.97 1.53 2.51 1.33 3.30 1.18 4.94 1.09 7.30
    11.25 1.00 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.66 2.22 1.43 2.74 1.18 4.30 1.13 4.90 1.03 8.40
    14.50 1.01 9.90 1.03 4.20 1.23 3.30 1.33 2.17 1.74 1.92 1.95 1.68 2.23 1.45 2.75 1.22 4.30 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 14.50
    4.28 1.22 2.57 1.52 2.16 1.71 1.92 1.92 1.65 2.26 1.51 2.60 1.41 2.92 1.15 5.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.77 1.45 1.74 2.09 1.36 3.15 1.15 5.45
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
    2.05 1.77 1.51 2.55 1.18 5.40
    3.18 1.36 2.62 1.50 2.06 1.79 1.64 2.28 1.46 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.74 1.27 2.19 1.68 1.60 2.34 1.29 3.60
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05
    3.15 1.33 1.87 1.87 1.42 2.90 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.15
    1.63 2.25
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.04 1.38
    2.80 1.40
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Аталанта

    Исход игры
    Реал Мадрид
    75% (45)
    Ничья
    13.3% (8)
    Аталанта
    11.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.49% (41)
    Меньше
    30.51% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (45)
    Нет
    23.73% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    48.3% (29)
    2:0 Реал Мадрид
    13.3% (8)
    1:2 Аталанта
    10% (6)
    1:0 Реал Мадрид
    8.3% (5)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
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