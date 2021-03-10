Реал Мадрид
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Стадион: Альфредо ди Стефано
Аталанта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.57
|2.
|Рамос Серхио
|1
|0.14
|3.
|Модрич Лука
|1
|0.14
|4.
|Каземиро Карлос
|1
|0.14
|5.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.14
|6.
|Родриго
|1
|0.14
|7.
|Менди Ферлан
|1
|0.14
|8.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.14
|9.
|Кроос Тони
|0
|0
|10.
|Марсело Виера
|0
|0
|11.
|Васкес Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|0.43
|2.
|Муриэль Луис
|2
|0.29
|3.
|Гомес Алехандро
|1
|0.14
|4.
|Иличич Йосип
|1
|0.14
|5.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.14
|6.
|Миранчук Алексей
|1
|0.14
|7.
|Госенс Робин
|1
|0.14
|8.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|9.
|Фройлер Ремо
|0
|0
|10.
|Пашалич Марио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Менди Ферлан
|2
|0
|3.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|4.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|5.
|Асенсио Марко
|1
|0
|6.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|1
|1
|2.
|Джимсити Берат
|2
|0
|3.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|4.
|Иличич Йосип
|1
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|6.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|7.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|8.
|Госенс Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|36.36% (4)
|Аталанта
|0
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
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— ?
Финал
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Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Аталанта
Исход игры
Реал Мадрид
75% (45)
Ничья
13.3% (8)
Аталанта
11.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.49% (41)
Меньше
30.51% (18)
Обе команды забьют
Да
76.27% (45)
Нет
23.73% (14)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
48.3% (29)
2:0 Реал Мадрид
13.3% (8)
1:2 Аталанта
10% (6)
1:0 Реал Мадрид
8.3% (5)
1:1 Ничья
6.7% (4)
2:2 Ничья
6.7% (4)
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