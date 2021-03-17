Снова в центре внимания Милинкович-Савич, на сей раз он простреливает в центр штрафной площадки с правого края, но до партнёра мяч не доходит, на опережение играет защитник "Баварии".

Долго Лаццари вводил мяч в игру из-за боковой линии, а когда вбросил, так допустил ошибку - сопернику достался игровой снаряд, однако ничего опасного создать не получилось.

Первая жёлтая карточка в нашем матче, её на свой счёт записывает Стефан Раду.

Мануэль Лаццари дошёл до штрафной площадки, вошёл в неё, а затем ошибся в передаче. Многовато брака в действиях Мануэля в последние минуты.

Снова Лаццари в кадре, и снова неудачное действие - не сумел выиграть верховую борьбу у Эрнандеса. Нужно взять себя в руки 29 номеру "Лацио".

23' Милинкович-Савич дважды пытался выполнить передачу вперёд по правому флангу, но сначала помешал Горетцка, а затем и Левандовски, от которого мяч ушёл в аут.

22' Йозуа Киммих дошёл с мячом до штрафной площадки, решил не бить, а отдал проникающую передачу на ход партнёру - но проблема в том, что никто из партнёров рывок не совершил. Круглый отправился за пределы поля.

21' Техничная игра Сержа Гнабри на фланге позволяет сохранить мяч у своей команды. Два соперника окружили Гнабри, но Серж сыграл пяткой, попал в одного из них, после чего круглый ушёл за боковую линию.

20' Корреа увидел рывок Мурики и выполнил на него передачу, но тут же раздался свисток арбитра - положение "вне игры" зафиксировано.

18' Недопонимание возникло в действиях игроков "Лацио". Марушич хотел быстро начать атаку правым флангом, выполнив передачу на ход Лаццари, однако Мануэль не понял и рывок не совершил.

17' Штрафной удар заработали гости, решили его быстро разыграть при помощи кросса в штрафную площадь, но для хозяев это сюрпризом не стало, отбились они.

16' Милинкович-Савич ушёл от опеки Эрнандеса и пробил по воротам с центра штрафной площади, но получилось несильно, Нюбель справился.

15' Александр Нюбель вступает в игру, первый раз, но делает это не лучшим образом - хотел выбить мяч от своих ворот в центр поля, а получилось за боковую линию.

14' Лерой Сане вошёл в штрафную площадку правым краем, затем подработал под левую и пробил в дальний угол - рядом со штангой прошёл мяч.

13' Затянулась позиционная атака "Лацио", сейчас право на аут получили римляне. Чтобы не стоять без дела, Ханс-Дитер Флик решил подать мяч футболисту соперника, чтобы тот выполнил вбрасывание из-за боковой линии.

12' Мануэль Лаццари дважды подавал с правого края, но оба раза находил лишь защитников "Баварии".

11' Томас Мюллер выполнил подачу в штрафную площадку с левого фланга, но партнёров не нашёл, так как вовремя вышел из ворот Пепе Рейна и забрал мяч.

10' Роберт Левандовски зацепился за мяч перед чужой штрафной площадкой, а вот пробить не смог, да и с передачей не сложилось - накрыли соперники.

9' Вот и первая хорошая атака от "Лацио". Ведат Мурики получил мяч и остановил его, а из пределов штрафной площадки пробил Корреа - мимо.

8' Давид Алаба нарушает правила на Ведате Мурики в верховой борьбе за мяч в центре поля.

7' Пока без опасных моментов. "Бавария" больше владеет мячом, действуя на первых минутах с позиции силы.

6' Гнабри догнал мяч на лицевой линии на левом фланге, а вот обыграть один в один Марушича не сумел, Адам завладел мячом и отправил его вперёд по флангу.

5' Левандовски показывает арбитру, что его держали за футболку во время борьбы за мяч около боковой линии, однако понимания не находит.

4' Левандовски откликается на подачу с правого фланга на дальнем углу вратарской и скидывает в центр, но там лишь соперники.

3' Хозяева перешли с мячом центр поля, выполнили серию передач, а затем решили отойти назад, спешить им некуда, а вот итальянскому клубу очень помог бы быстрый гол.

2' Левандовски прессингует Марушича около штрафной площадки, но Адам действует надёжно, играя через Пепе Рейну.