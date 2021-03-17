Бавария
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Аллианц Арена
Лацио
26' Желтая карточкаРаду Стефан
27
Алаба
Давид
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|0.5
|2.
|Коман Кингсли
|3
|0.38
|3.
|Сане Лерой
|3
|0.38
|4.
|Горетцка Леон
|2
|0.25
|5.
|Киммих Йозуа
|1
|0.13
|6.
|Мюллер Томас
|1 (1)
|0.13
|7.
|Боатенг Жером
|1
|0.13
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.13
|9.
|Зюле Никлас
|1
|0.13
|10.
|Толиссо Корентен
|1
|0.13
|11.
|Эрнандес Люка
|1
|0.13
|12.
|Мусиала Джамал
|1
|0.13
|13.
|Мартинес Хави
|0
|0
|14.
|Коста Дуглас
|0
|0
|15.
|Гнабри Серж
|0
|0
|16.
|Павар Бенджамен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|5 (3)
|0.63
|2.
|Корреа Хоакин
|3
|0.38
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.13
|4.
|Пароло Марко
|1
|0.13
|5.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.13
|6.
|Лукас Лейва
|0
|0
|7.
|Альберто Луис
|0
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|9.
|Марушич Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рока Марк
|1
|1
|2.
|Боатенг Жером
|1
|0
|3.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|4.
|Мюллер Томас
|1
|0
|5.
|Алаба Давид
|1
|0
|6.
|Сарр Буна
|1
|0
|7.
|Гнабри Серж
|1
|0
|8.
|Коман Кингсли
|1
|0
|9.
|Киммих Йозуа
|1
|0
|10.
|Сане Лерой
|1
|0
|11.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|12.
|Павар Бенджамен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альберто Луис
|2
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|3.
|Худт Уэсли
|2
|0
|4.
|Марушич Адам
|2
|0
|5.
|Рейна Пепе
|1
|0
|6.
|Лукас Лейва
|1
|0
|7.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|8.
|Патрик
|1
|0
|9.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|10.
|Стракоша Томас
|1
|0
|11.
|Корреа Хоакин
|1
|0
|12.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|14.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|15.
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
|35% (7)
|Лацио
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария
Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва
Лацио Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария
Последние игры между собой
Бавария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Лацио
Исход игры
Бавария
97.6% (163)
Ничья
1.8% (3)
Лацио
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.85% (107)
Меньше
35.15% (58)
Обе команды забьют
Да
53.33% (88)
Нет
46.67% (77)
Популярный счёт
2:0 Бавария
32.9% (55)
3:1 Бавария
31.7% (53)
2:1 Бавария
16.8% (28)
3:0 Бавария
10.8% (18)
4:1 Бавария
1.8% (3)
3:2 Бавария
1.2% (2)
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