  1. Футбол
  2. Матчи
Бавария
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Лацио
0'
26' Желтая карточка
Раду Стефан
29'
35
Нюбель
Александр
5
Павар
Бенджамен
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
10
Сане
Лерой
18
Горетцка
Леон
6
Киммих
Йозуа
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
9
Левандовски
Роберт
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
18
Эскаланте
Гонсало
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
94
Мурики
Ведат
11
Корреа
Хоакин
Бавария
4-4-1-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

26'
 
Раду Стефан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 4 (1) 0.5
2. Коман Кингсли 3 0.38
3. Сане Лерой 3 0.38
4. Горетцка Леон 2 0.25
5. Киммих Йозуа 1 0.13
6. Мюллер Томас 1 (1) 0.13
7. Боатенг Жером 1 0.13
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.13
9. Зюле Никлас 1 0.13
10. Толиссо Корентен 1 0.13
11. Эрнандес Люка 1 0.13
12. Мусиала Джамал 1 0.13
13. Мартинес Хави 0 0
14. Коста Дуглас 0 0
15. Гнабри Серж 0 0
16. Павар Бенджамен 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 5 (3) 0.63
2. Корреа Хоакин 3 0.38
3. Кайседо Фелипе 1 0.13
4. Пароло Марко 1 0.13
5. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.13
6. Лукас Лейва 0 0
7. Альберто Луис 0 0
8. Ачерби Франческо 0 0
9. Марушич Адам 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Рока Марк 1 1
2. Боатенг Жером 1 0
3. Нойер Мануэль 1 0
4. Мюллер Томас 1 0
5. Алаба Давид 1 0
6. Сарр Буна 1 0
7. Гнабри Серж 1 0
8. Коман Кингсли 1 0
9. Киммих Йозуа 1 0
10. Сане Лерой 1 0
11. Эрнандес Люка 1 0
12. Павар Бенджамен 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Альберто Луис 2 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
3. Худт Уэсли 2 0
4. Марушич Адам 2 0
5. Рейна Пепе 1 0
6. Лукас Лейва 1 0
7. Кайседо Фелипе 1 0
8. Патрик 1 0
9. Ачерби Франческо 1 0
10. Стракоша Томас 1 0
11. Корреа Хоакин 1 0
12. Эскаланте Гонсало 1 0
13. Милинкович-Савич Сергей 1 0
14. Фарес Мохамед 1 0
15. Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 10% (2) 15% (3) 15% (3) 5% (1) 20% (4) 35% (7)
 Лацио 36.36% (4) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария
Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва
Лацио Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария
Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге

Последние игры между собой

Бавария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио 1:4 Бавария Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
2 Барселона
5 ПСЖ
4 Севилья
5 Боруссия Д
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
1/4 финала
?
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 29'
    Снова Лаццари в кадре, и снова неудачное действие - не сумел выиграть верховую борьбу у Эрнандеса. Нужно взять себя в руки 29 номеру "Лацио". 
  • 28'
    Мануэль Лаццари дошёл до штрафной площадки, вошёл в неё, а затем ошибся в передаче. Многовато брака в действиях Мануэля в последние минуты. 
  • Желтая карточка
    27'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче, её на свой счёт записывает Стефан Раду. 
  • 26'
    Долго Лаццари вводил мяч в игру из-за боковой линии, а когда вбросил, так допустил ошибку - сопернику достался игровой снаряд, однако ничего опасного создать не получилось. 
  • Опасный момент
    24'
    Снова в центре внимания Милинкович-Савич, на сей раз он простреливает в центр штрафной площадки с правого края, но до партнёра мяч не доходит, на опережение играет защитник "Баварии". 
  • 23'
    Милинкович-Савич дважды пытался выполнить передачу вперёд по правому флангу, но сначала помешал Горетцка, а затем и Левандовски, от которого мяч ушёл в аут. 
  • 22'
    Йозуа Киммих дошёл с мячом до штрафной площадки, решил не бить, а отдал проникающую передачу на ход партнёру - но проблема в том, что никто из партнёров рывок не совершил. Круглый отправился за пределы поля. 
  • 21'
    Техничная игра Сержа Гнабри на фланге позволяет сохранить мяч у своей команды. Два соперника окружили Гнабри, но Серж сыграл пяткой, попал в одного из них, после чего круглый ушёл за боковую линию. 
  • Офсайд
    20'
    Корреа увидел рывок Мурики и выполнил на него передачу, но тут же раздался свисток арбитра - положение "вне игры" зафиксировано. 
  • 18'
    Недопонимание возникло в действиях игроков "Лацио". Марушич хотел быстро начать атаку правым флангом, выполнив передачу на ход Лаццари, однако Мануэль не понял и рывок не совершил. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Штрафной удар заработали гости, решили его быстро разыграть при помощи кросса в штрафную площадь, но для хозяев это сюрпризом не стало, отбились они. 
  • 16'
    Милинкович-Савич ушёл от опеки Эрнандеса и пробил по воротам с центра штрафной площади, но получилось несильно, Нюбель справился. 
  • 15'
    Александр Нюбель вступает в игру, первый раз, но делает это не лучшим образом - хотел выбить мяч от своих ворот в центр поля, а получилось за боковую линию. 
  • Опасный момент
    14'
    Лерой Сане вошёл в штрафную площадку правым краем, затем подработал под левую и пробил в дальний угол - рядом со штангой прошёл мяч. 
  • 13'
    Затянулась позиционная атака "Лацио", сейчас право на аут получили римляне. Чтобы не стоять без дела, Ханс-Дитер Флик решил подать мяч футболисту соперника, чтобы тот выполнил вбрасывание из-за боковой линии. 
  • 12'
    Мануэль Лаццари дважды подавал с правого края, но оба раза находил лишь защитников "Баварии". 
  • 11'
    Томас Мюллер выполнил подачу в штрафную площадку с левого фланга, но партнёров не нашёл, так как вовремя вышел из ворот Пепе Рейна и забрал мяч. 
  • 10'
    Роберт Левандовски зацепился за мяч перед чужой штрафной площадкой, а вот пробить не смог, да и с передачей не сложилось - накрыли соперники. 
  • 9'
    Вот и первая хорошая атака от "Лацио". Ведат Мурики получил мяч и остановил его, а из пределов штрафной площадки пробил Корреа - мимо. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Давид Алаба нарушает правила на Ведате Мурики в верховой борьбе за мяч в центре поля. 
  • 7'
    Пока без опасных моментов. "Бавария" больше владеет мячом, действуя на первых минутах с позиции силы. 
  • 6'
    Гнабри догнал мяч на лицевой линии на левом фланге, а вот обыграть один в один Марушича не сумел, Адам завладел мячом и отправил его вперёд по флангу. 
  • 5'
    Левандовски показывает арбитру, что его держали за футболку во время борьбы за мяч около боковой линии, однако понимания не находит. 
  • Опасный момент
    4'
    Левандовски откликается на подачу с правого фланга на дальнем углу вратарской и скидывает в центр, но там лишь соперники. 
  • 3'
    Хозяева перешли с мячом центр поля, выполнили серию передач, а затем решили отойти назад, спешить им некуда, а вот итальянскому клубу очень помог бы быстрый гол. 
  • 2'
    Левандовски прессингует Марушича около штрафной площадки, но Адам действует надёжно, играя через Пепе Рейну. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток - поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 1.34 6.25 8.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.36 5.60 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 6.05 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 6.40 8.00
  1.36 5.97 7.56

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.50 1.08 4.30 1.22 3.06 1.38 2.27 1.63 1.87 2.08 1.52 2.51 1.35 3.19 1.20 4.50
6.40 1.12 5.00 1.16 3.00 1.40 2.39 1.58 1.83 1.99 1.49 2.65 1.36 3.20 1.16 5.00 1.15 5.60
7.30 1.05 6.55 1.08 3.50 1.28 2.88 1.42 2.12 1.80 1.69 2.17 1.46 2.64 1.24 3.72 1.17 4.25 1.06 6.80
15.00 1.01 7.20 1.07 6.30 1.10 3.45 1.31 2.80 1.44 2.10 1.78 2.07 1.81 1.87 1.99 1.68 2.28 1.45 2.75 1.25 4.00 1.18 4.40 1.08 7.20 1.06 7.70 1.01 12.50
7.99 1.10 3.65 1.32 2.75 1.49 2.82 1.47 2.40 1.63 2.09 1.82 1.88 2.03 1.66 2.33 1.54 2.63 1.45 2.90 1.19 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.04 1.24 2.34 1.60 1.67 2.21 1.34 3.24
4.10 1.21 2.80 1.41 1.75 2.01 1.21 4.10
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
3.50 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75
3.74 1.30 3.88 1.30 2.52 1.58 2.03 1.88 1.75 2.19 1.47 2.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.75 3.75 4.25 4.25
6.80 1.10 3.20 1.35 2.15 1.70 1.61 2.32 1.35 3.26 1.16 5.29 1.08 8.00 1.02 14.40
6.00 1.11 2.29 1.58 1.70 2.08 1.41 2.80
5.95 1.13 5.55 1.15 2.53 1.52 1.90 1.90 1.51 2.56 1.23 4.20
2.44 1.52 1.81 1.93 1.48 2.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.21
1.63 2.19
1.58 2.37
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
3.65 1.26
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.68 1.47
2.75 1.42
2.55 1.48
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Лацио

Исход игры
Бавария
97.6% (163)
Ничья
1.8% (3)
Лацио
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.85% (107)
Меньше
35.15% (58)
Обе команды забьют
Да
53.33% (88)
Нет
46.67% (77)
Популярный счёт
2:0 Бавария
32.9% (55)
3:1 Бавария
31.7% (53)
2:1 Бавария
16.8% (28)
3:0 Бавария
10.8% (18)
4:1 Бавария
1.8% (3)
3:2 Бавария
1.2% (2)
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