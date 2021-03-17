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  2. Матчи
Челси
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Атлетико М
0' 25'
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
12
Лоди
Ренан
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
Челси
3-4-2-1
Атлетико М
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 6 (1) 0.75
2. Вернер Тимо 3 (3) 0.38
3. Хадсон-Одои Каллум 2 0.25
4. Абрахам Тэмми 1 0.13
5. Зиеш Хаким 1 0.13
6. Пулишич Кристиан 1 0.13
7. Жоржиньо II 1 (1) 0.13
8. Хаверц Кай 0 0
9. Ковачич Матео 0 0
10. Канте Н'Голо 0 0
11. Маунт Мэйсон 0 0
12. Джеймс Рис II 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 3 0.38
2. Карраско Янник 1 0.13
3. Льоренте Маркос 1 0.13
4. Хименес Хосе 1 0.13
5. Эрмосо Марио 1 0.13
6. Корреа Анхель 0 0
7. Эррера Эктор 0 0
8. Лемар Тома 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 3 0
2. Маунт Мэйсон 3 0
3. Ковачич Матео 2 0
4. Зиеш Хаким 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Канте Н'Голо 1 0
7. Чилуэлл Бен 1 0
8. Пулишич Кристиан 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Льоренте Маркос 2 0
3. Лоди Ренан 2 0
4. Суарес Луис 1 0
5. Коке Хорхе 1 0
6. Эррера Эктор 1 0
7. Ньигес Сауль 1 0
8. Лемар Тома 1 0
9. Эрмосо Марио 1 0
10. Торрейра Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Атлетико М 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Челси: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико М 0:1 Челси Лига чемпионов Челси 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:2 Челси Лига чемпионов Челси 1:3 Атлетико М Лига чемпионов
Атлетико М 0:0 Челси Лига чемпионов Челси 1:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Атлетико М 2:2 Челси Лига чемпионов Челси 4:0 Атлетико М Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
2 Барселона
5 ПСЖ
4 Севилья
5 Боруссия Д
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
1/4 финала
?
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 25'
    Отдавал по флангу Карраско на ход Триппьеру, который мог убегать в контратаку, но выпустил мяч за пределы поля.
  • 24'
    По флангу отдавал Триппьер на ход Льоренте, но его опередил Алонсо и вынес мяч за боковую линию.
  • 23'
    Сместился с правого фланга в центр штрафной Суарес и упал на газон, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • Угловой
    22'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Суарес и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника полетела сфера на угловой.
  • 20'
    Взял инициативу на себя Джеймс и пробил метров с двадцати пяти, но мяч полетел выше перекладины.
  • 19'
    Пробивал с лету Вернер из пределов штрафной после паса от Джеймса, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 18'
    Ворвался в штрафную соперника Фелиш, обыграл Зума, но вот пробить ему в подкате не позволил Канте.
  • 17'
    С углового навесил на линию вратарской Хаверц, но здесь мяч головой вынес подальше от своих ворот Савич.
  • 16'
    С левого фланга навесил Хаверц на ближнюю штангу, но здесь выбил мяч подальше от ворот Льоренте.
  • 15'
    В центре поля получил по ногам Канте от Сауля. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 14'
    С левого фланга смог ворваться в штрафную и отдал поперек в направлении Вернера, но Савич перехватил мяч.
  • 13'
    Снова Джеймс прострелил в центр штрафной на Вернера, но тому пробить по воротам не позволил Хименес.
  • 12'
    Прорывался по флангу Джеймс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Лоди полетел за боковую линию.
  • 11'
    Ворвался Алонсо в штрафную соперника после паса от Хаверца и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 10'
    Теперь уже отдавал Канте по флангу на Джеймса, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 9'
    В разрез отдавал Коке в штрафную, куда врывался Карраско, но его опередил Рюдигер и перехватил мяч.
  • 8'
    Мягко забросил Вернер в штрафную на Хаверца, но вышел из ворот Облак и забрал мяч в свои руки.
  • 7'
    По флангу забросил Зиеш на ход Джеймсу. но тот нарушил правила в силовой борьбе против Лоди.
  • 6'
    Дальним забросом искал Хименес на чужой половине поля Суареса, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 5'
    Догнал сферу у лицевой линии Джеймс и прострелил вдоль ворот, но Хименес вынес снаряд за боковую линию.
  • 4'
    Подхватил мяч перед чужой штрафной Лоди и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
  • 3'
    Тонко в разрез отдавал Суарес на ход Фелишу, который упал в борьбе с защитником, но не стал назначать пенальти арбитр.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
  • 1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 2.40 3.10 3.38
Бонус: 10 000 ₽ 2.26 3.25 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.14 3.44
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.15 3.25
  2.35 3.14 3.58

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 3.24 1.34 2.24 1.72 1.66 2.23 1.37 3.08 1.20 4.56 1.11 6.60 1.05 10.00 1.01 15.00
7.60 1.09 6.30 1.11 2.80 1.44 2.09 1.75 1.60 2.35 1.30 3.45 1.22 4.40 1.08 7.50 1.07 9.00
6.30 1.08 5.15 1.13 2.52 1.50 1.90 1.90 1.58 2.71 1.24 4.05 1.16 4.90 1.03 9.10 1.02 9.70
7.10 1.08 5.50 1.15 2.60 1.50 2.26 1.68 1.96 1.90 1.70 2.23 1.51 2.55 1.23 4.10 1.17 5.10 1.04 8.90 1.03 9.60 1.01 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
7.62 1.11 2.68 1.52 2.33 1.67 1.98 1.93 1.70 2.26 1.55 2.61 1.45 2.90 1.20 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.99 1.82 1.39 3.00 1.18 4.94 1.05 9.50
2.42 1.52 1.60 2.25 1.30 3.35 1.05 8.20
2.38 1.58 1.57 2.40 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
1.52 2.55 1.27 3.85 1.06 9.50
2.42 1.62 1.99 1.92 1.55 2.61 1.37 3.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.53 1.52 1.64 2.26 1.31 3.44 1.12 6.20
3.30 1.30 2.22 1.61 1.52 2.43 1.12 5.60
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.80
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.62
2.00 1.75
2.14 1.73
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
5.20 1.13
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
3.90 1.23
4.00 1.21
Где смотреть матч Челси 0:0 Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Челси 0:0 Атлетико М

Исход игры
Челси
53.7% (94)
Ничья
29.1% (51)
Атлетико М
17.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
47.13% (82)
Меньше
52.87% (92)
Обе команды забьют
Да
71.84% (125)
Нет
28.16% (49)
Популярный счёт
2:1 Челси
30.3% (53)
1:1 Ничья
24.6% (43)
1:0 Челси
18.9% (33)
1:2 Атлетико М
13.7% (24)
0:0 Ничья
3.4% (6)
2:0 Челси
2.9% (5)
0:1 Атлетико М
2.3% (4)
3:1 Челси
1.1% (2)
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