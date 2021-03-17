Взял инициативу на себя Джеймс и пробил метров с двадцати пяти, но мяч полетел выше перекладины.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Суарес и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника полетела сфера на угловой.

Сместился с правого фланга в центр штрафной Суарес и упал на газон, но судья проигнорировал этот эпизод.

По флангу отдавал Триппьер на ход Льоренте, но его опередил Алонсо и вынес мяч за боковую линию.

Отдавал по флангу Карраско на ход Триппьеру, который мог убегать в контратаку, но выпустил мяч за пределы поля.

19' Пробивал с лету Вернер из пределов штрафной после паса от Джеймса, но мяч полетел рядом со штангой.

18' Ворвался в штрафную соперника Фелиш, обыграл Зума, но вот пробить ему в подкате не позволил Канте.

17' С углового навесил на линию вратарской Хаверц, но здесь мяч головой вынес подальше от своих ворот Савич.

16' С левого фланга навесил Хаверц на ближнюю штангу, но здесь выбил мяч подальше от ворот Льоренте.

15' В центре поля получил по ногам Канте от Сауля. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

14' С левого фланга смог ворваться в штрафную и отдал поперек в направлении Вернера, но Савич перехватил мяч.

13' Снова Джеймс прострелил в центр штрафной на Вернера, но тому пробить по воротам не позволил Хименес.

12' Прорывался по флангу Джеймс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Лоди полетел за боковую линию.

11' Ворвался Алонсо в штрафную соперника после паса от Хаверца и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

10' Теперь уже отдавал Канте по флангу на Джеймса, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

9' В разрез отдавал Коке в штрафную, куда врывался Карраско, но его опередил Рюдигер и перехватил мяч.

8' Мягко забросил Вернер в штрафную на Хаверца, но вышел из ворот Облак и забрал мяч в свои руки.

7' По флангу забросил Зиеш на ход Джеймсу. но тот нарушил правила в силовой борьбе против Лоди.

6' Дальним забросом искал Хименес на чужой половине поля Суареса, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

5' Догнал сферу у лицевой линии Джеймс и прострелил вдоль ворот, но Хименес вынес снаряд за боковую линию.

4' Подхватил мяч перед чужой штрафной Лоди и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

3' Тонко в разрез отдавал Суарес на ход Фелишу, который упал в борьбе с защитником, но не стал назначать пенальти арбитр.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.