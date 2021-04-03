  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ВВВ-Венло
0:1
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
7' Желтая карточка
Матусива Азор
20' Вторая желтая карточка
Матусива Азор
0:1
87' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
89' Желтая карточка
Да Крус Алессио
90' Undefined phrase: football_event_
Румер Якюро
90'+9
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
14
Кум
Кристиан
17
Деккер
Тристан
5
Шефер
Штеффен
8
Машаш
Зинедин
15
Янссен
Симон
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
1
Падт
Серджио
32
Те
Вирик
Мик
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
11
Эль-Ханкури
Мохамед
18
Эль-Мессауди
Ахмед
31
Суслов
Томаш
6
Матусива
Азор
15
Гудмундссон
Габриэль
9
Ларсен
Йорген
21
Да
Крус
Алессио
ВВВ-Венло
5-3-2
Гронинген
3-5-2

Ход матча

7'
 
Матусива Азор
20'
 
Матусива Азор
33'
Румер Якюро
Гельми Рой
 
59'
Ариас Яфар
Машаш Зинедин
 
79'
 
Данкерлёй Дамил
Суслов Томаш
86'
 
Ван Хинтум Барт
Ларсен Йорген
87'
0:1
Эль-Ханкури Мохамед
89'
 
Да Крус Алессио
89'
Джон Джошуа
Деккер Тристан
 
89'
 
Йоостен Патрик
Да Крус Алессио
90'
Румер Якюро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 24 (8) 0.86
2. Ариас Яфар 4 0.14
3. Ван Крой Вито 2 0.07
4. Линторст Эверт 2 0.07
5. Torino Hunte 2 0.07
6. Джон Джошуа 1 0.04
7. Хуппертс Гуус 1 0.04
8. Донис Христос 1 0.04
9. Гельми Рой 1 0.04
10. Машаш Зинедин 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Пост Данни 0 0
13. Кум Кристиан 0 0
14. Шефер Штеффен 0 0
15. Румер Якюро 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 9 0.32
2. Эль-Мессауди Ахмед 8 0.29
3. Йоостен Патрик 3 0.11
4. Эль-Ханкури Мохамед 3 0.11
5. Суслов Томаш 2 0.07
6. Да Крус Алессио 2 0.07
7. Ван Хинтум Барт 1 0.04
8. Даммерс Вессель 1 0.04
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
10. Итакура Ко 1 0.04
11. Ван Кам Даниэль 1 0.04
12. Remco Balk 1 0.04
13. Paulos Abraham 1 0.04
14. Гудмундссон Габриэль 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 7 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 2
5. Якумакис Георгиос 4 0
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Джон Джошуа 1 0
12. Киршбаум Торстен 1 0
13. Шмиц Лукаш 1 0
14. Хуппертс Гуус 1 0
15. Ариас Яфар 1 0
16. Деккер Тристан 1 0
17. Линторст Эверт 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 7 0
2. Матусива Азор 3 1
3. Да Крус Алессио 4 0
4. Данкерлёй Дамил 2 1
5. Ван Хинтум Барт 3 0
6. Эль-Ханкури Мохамед 1 1
7. Падт Серджио 2 0
8. Те Вирик Мик 2 0
9. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
10. Итакура Ко 2 0
11. Шрек Сэм 2 0
12. Remco Balk 2 0
13. Йоостен Патрик 1 0
14. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
15. Гудмундссон Габриэль 1 0
16. Ларсен Йорген 1 0
17. Суслов Томаш 1 0
18. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 13.16% (5) 18.42% (7) 36.84% (14)
 Гронинген 2.94% (1) 23.53% (8) 5.88% (2) 29.41% (10) 17.65% (6) 20.59% (7)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =1 -12
ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло
Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард
Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
Гронинген: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 2:5 Гронинген Премьер-лига Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 26 21 3 2 83 - 19 66
2. АЗ Алкмаар Заявка 28 17 7 4 64 - 38 58
3. ПСВ Заявка 27 16 7 4 59 - 30 55
4. Витесс Заявка 28 17 4 7 46 - 28 55
5. Фейеноорд Заявка 27 13 9 5 54 - 28 48
6. Гронинген Заявка 28 13 7 8 35 - 31 46
7. Утрехт Заявка 26 10 10 6 40 - 33 40
8. Твенте Заявка 28 9 10 9 42 - 39 37
9. Хераклес Заявка 27 10 6 11 31 - 40 36
10. Фортуна Ситтард Заявка 27 10 4 13 39 - 47 34
11. Херенвен Заявка 27 8 10 9 36 - 38 34
12. Спарта Роттердам Заявка 28 9 7 12 40 - 44 34
13. ПЕК Зволле Заявка 28 6 11 11 37 - 46 29
14. Ваалвейк Заявка 27 6 8 13 26 - 40 26
15. ВВВ-Венло Заявка 28 6 4 18 39 - 73 22
16. Виллем II Заявка 28 5 7 16 31 - 57 22
17. АДО Ден Хааг Заявка 27 2 9 16 21 - 60 15
18. Эммен Заявка 27 2 9 16 24 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
2. Витесс Заявка 14 10 3 1 23 - 8 33
3. ПСВ Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. АЗ Алкмаар Заявка 14 9 2 3 31 - 18 29
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 30 - 10 26
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Херенвен Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
8. Хераклес Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
9. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
10. ПЕК Зволле Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 3 8 17 - 37 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 10 2 1 40 - 7 32
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 14 6 5 3 24 - 19 23
5. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
6. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
7. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
8. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
9. Утрехт Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Спарта Роттердам Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
14. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 14 2 3 9 9 - 35 9
17. Виллем II Заявка 14 1 5 8 12 - 27 8
18. Эммен Заявка 14 1 5 8 7 - 22 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ВВВ-Венло 0:1 Гронинген онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 