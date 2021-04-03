Второй тайм

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гронинген вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

98' Удар от ворот произведет Гронинген

98' Какой промах! Якумакис Георгиос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

96' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда ВВВ-Венло , отменен из-за офсайда.

94' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

94' ШАНС! Румер Якюро вышел один на один с голкипером...

93' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Кум Кристиан разрезает оборону соперника отличным пасом

93' Ариас Яфар из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

92' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Гронинген

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Рефери не любит споров - именно за это Да Крус Алессио сейчас получил желтую

87' Гронинген имеет хороший шанс забить.

87' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Гронинген

79' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Данкерлёй Дамил

79' Ларсен Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Падт Серджио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ариас Яфар из команды ВВВ-Венло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

72' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Гронинген

68' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Гронинген

66' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

66' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ВВВ-Венло пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Удар от ворот произведет Гронинген

62' Удар от ворот произведет Гронинген

62' Отличные скиллы показывает Румер Якюро , обводя своих соперников

61' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Гронинген

59' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Те Вирик Мик получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Гронинген

55' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Да Крус Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Гронинген

47' Деккер Тристан не смог попасть в створ ударом издали

47' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота