ВВВ-Венло
0:1
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Гронинген
7' Желтая карточкаМатусива Азор
20' Вторая желтая карточкаМатусива Азор
0:1
87' ГолЭль-Ханкури Мохамед
89' Желтая карточкаДа Крус Алессио
90' Undefined phrase: football_event_Румер Якюро
14
Кум
Кристиан
15
Янссен
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
23 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Леаль МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
-
34 Слор КианНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|24 (8)
|0.86
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.14
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.07
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.07
|5.
|Torino Hunte
|2
|0.07
|6.
|Джон Джошуа
|1
|0.04
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.04
|8.
|Донис Христос
|1
|0.04
|9.
|Гельми Рой
|1
|0.04
|10.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|11.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|12.
|Пост Данни
|0
|0
|13.
|Кум Кристиан
|0
|0
|14.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|15.
|Румер Якюро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|9
|0.32
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|8
|0.29
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.11
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0.11
|5.
|Суслов Томаш
|2
|0.07
|6.
|Да Крус Алессио
|2
|0.07
|7.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.04
|8.
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|9.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|10.
|Итакура Ко
|1
|0.04
|11.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|12.
|Remco Balk
|1
|0.04
|13.
|Paulos Abraham
|1
|0.04
|14.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|7
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|2
|5.
|Якумакис Георгиос
|4
|0
|6.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Джон Джошуа
|1
|0
|12.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|14.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|15.
|Ариас Яфар
|1
|0
|16.
|Деккер Тристан
|1
|0
|17.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|7
|0
|2.
|Матусива Азор
|3
|1
|3.
|Да Крус Алессио
|4
|0
|4.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|5.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|6.
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|1
|7.
|Падт Серджио
|2
|0
|8.
|Те Вирик Мик
|2
|0
|9.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|10.
|Итакура Ко
|2
|0
|11.
|Шрек Сэм
|2
|0
|12.
|Remco Balk
|2
|0
|13.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|14.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|15.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|16.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|17.
|Суслов Томаш
|1
|0
|18.
|Joel van Kaam
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|36.84% (14)
|Гронинген
|2.94% (1)
|23.53% (8)
|5.88% (2)
|29.41% (10)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =1 -12ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло
Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард
Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
Гронинген: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 2:5 Гронинген Премьер-лига Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|26
|21
|3
|2
|83 - 19
|66
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|64 - 38
|58
|3.
|ПСВ
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|59 - 30
|55
|4.
|Витесс
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|46 - 28
|55
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|54 - 28
|48
|6.
|Гронинген
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|35 - 31
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|40 - 33
|40
|8.
|Твенте
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|42 - 39
|37
|9.
|Хераклес
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 40
|36
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|39 - 47
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|36 - 38
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 44
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|37 - 46
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 40
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|39 - 73
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 57
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|21 - 60
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|24 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|2.
|Витесс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|23 - 8
|33
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 18
|29
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 10
|26
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Херенвен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|8.
|Хераклес
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 37
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|40 - 7
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|7.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|9.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 27
|8
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 22
|8