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Виллем II
0:1
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
5' Красная карточка
Коопмейнерс Теун
37' Желтая карточка
Льонч Поль
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Гудмундссон Альберт
0:1
72' Гол
Гудмундссон Альберт
74' Желтая карточка
Саддики Дрейс
77' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
90'+6
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
43
Спиерингс
Уэсли
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
21
Ндайишимий
Майк
20
Вридт
Квази
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
22
Летсерт
Тимо
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
28
Гудмундссон
Альберт
9
Боаду
Мирон
11
Карлссон
Йеспер
III
Виллем II
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

Ход матча

5'
 
Коопмейнерс Теун
37'
Льонч Поль
 
46'
Саддики Дрейс
Льонч Поль
 
64'
 
Гудмундссон Альберт
72'
0:1
Гудмундссон Альберт
74'
Саддики Дрейс
 
76'
Кёлерт Матс
Нуннели Че
 
76'
Селахи Линдон
Спиерингс Уэсли
 
77'
 
Мидтше Фредрик
82'
 
Рейндерс Тиджани
Карлссон Йеспер III
90'
 
Класи Йорди
Мидтше Фредрик
90'
 
Дёйн Йелле
Боаду Мирон
90'
 
Абухлал Закария
Гудмундссон Альберт

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 8 0.29
2. Нуннели Че 6 0.21
3. Вридт Квази 6 0.21
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.14
5. Саглам Геркем 2 0.07
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.07
7. Хольмен Себастьян 1 0.04
8. Замора Джон 1 0.04
9. Кёлерт Матс 0 0
10. Хееркенс Фреек 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коопмейнерс Теун 15 (7) 0.54
2. Боаду Мирон 12 0.43
3. Карлссон Йеспер III 9 (1) 0.32
4. Стенгс Келвин 6 0.21
5. Гудмундссон Альберт 5 0.18
6. Абухлал Закария 4 0.14
7. Де Вит Дани 3 0.11
8. Мидтше Фредрик 2 0.07
9. Сугавара Юкинари 2 0.07
10. Инди Мартинс 1 0.04
11. Эвьен Хэкон 1 0.04
12. Дрёйф Ферди 1 0.04
13. Вайндал Оуэн 0 0
14. Свенссон Юнас 0 0
15. Летсерт Тимо 0 0
16. Хацидиакос Пантелис 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 5 1
2. Питерс Йорденс 3 1
3. Кён Деррик 3 1
4. Хольмен Себастьян 4 0
5. Саглам Геркем 4 0
6. Ндайишимий Майк 3 0
7. Нелом Микел 2 0
8. Хееркенс Фреек 2 0
9. Овюсу Лерой 2 0
10. Павлидис Вангелис 2 0
11. Селахи Линдон 2 0
12. Спиерингс Уэсли 2 0
13. Вридт Квази 0 1
14. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
15. Кёлерт Матс 1 0
16. Саддики Дрейс 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Хацидиакос Пантелис 5 0
2. Инди Мартинс 3 1
3. Де Вит Дани 4 0
4. Вайндал Оуэн 4 0
5. Мидтше Фредрик 2 1
6. Коопмейнерс Теун 2 1
7. Бизот Марко 1 1
8. Свенссон Юнас 1 1
9. Стенгс Келвин 1 1
10. Абухлал Закария 1 0
11. Боаду Мирон 1 0
12. Сугавара Юкинари 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 16.67% (5) 10% (3) 6.67% (2) 33.33% (10) 10% (3) 23.33% (7)
 АЗ Алкмаар 16.39% (10) 11.48% (7) 19.67% (12) 9.84% (6) 26.23% (16) 16.39% (10)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II
Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +12 =2 -6
АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Витесс 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд
ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АЗ Алкмаар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Эредивизие АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Эредивизие Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Кубок
Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:0 Виллем II Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие Виллем II 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Виллем II Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 26 21 3 2 83 - 19 66
2. АЗ Алкмаар Заявка 28 17 7 4 64 - 38 58
3. ПСВ Заявка 27 16 7 4 59 - 30 55
4. Витесс Заявка 28 17 4 7 46 - 28 55
5. Фейеноорд Заявка 27 13 9 5 54 - 28 48
6. Гронинген Заявка 28 13 7 8 35 - 31 46
7. Утрехт Заявка 26 10 10 6 40 - 33 40
8. Твенте Заявка 28 9 10 9 42 - 39 37
9. Хераклес Заявка 27 10 6 11 31 - 40 36
10. Фортуна Ситтард Заявка 27 10 4 13 39 - 47 34
11. Херенвен Заявка 27 8 10 9 36 - 38 34
12. Спарта Роттердам Заявка 28 9 7 12 40 - 44 34
13. ПЕК Зволле Заявка 28 6 11 11 37 - 46 29
14. Ваалвейк Заявка 27 6 8 13 26 - 40 26
15. ВВВ-Венло Заявка 28 6 4 18 39 - 73 22
16. Виллем II Заявка 28 5 7 16 31 - 57 22
17. АДО Ден Хааг Заявка 27 2 9 16 21 - 60 15
18. Эммен Заявка 27 2 9 16 24 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
2. Витесс Заявка 14 10 3 1 23 - 8 33
3. ПСВ Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. АЗ Алкмаар Заявка 14 9 2 3 31 - 18 29
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 30 - 10 26
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Херенвен Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
8. Хераклес Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
9. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
10. ПЕК Зволле Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 3 8 17 - 37 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 10 2 1 40 - 7 32
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 14 6 5 3 24 - 19 23
5. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
6. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
7. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
8. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
9. Утрехт Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Спарта Роттердам Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
14. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 14 2 3 9 9 - 35 9
17. Виллем II Заявка 14 1 5 8 12 - 27 8
18. Эммен Заявка 14 1 5 8 7 - 22 8
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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