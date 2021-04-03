Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Хольмен Себастьян наказан за толчок Jelle Duin

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

90' Тактическая замена. Боаду Мирон уходит с поля и его заменяет Jelle Duin

90' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Свенссон Юнас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Павлидис Вангелис не смог попасть в створ ударом издали

86' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Ндайишимий Майк пробил со штрафного прямо в стенку

77' Мидтше Фредрик получил желтую карточку от судьи

75' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Матч возобновлен

74' Мидтше Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

69' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Мурич Ариянет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

67' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда АЗ Алкмаар , отменен из-за того, что мяч вышел за поле.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

64' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' ШАНС! Боаду Мирон вышел один на один с голкипером...

59' Мидтше Фредрик разрезает оборону соперника отличным пасом

53' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Спиерингс Уэсли не смог попасть в створ ударом издали

51' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Боаду Мирон получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Боаду Мирон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля