Виллем II
0:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
АЗ Алкмаар
5' Красная карточкаКоопмейнерс Теун
37' Желтая карточкаЛьонч Поль
64' Undefined phrase: football_event_Гудмундссон Альберт
0:1
72' ГолГудмундссон Альберт
74' Желтая карточкаСаддики Дрейс
77' Желтая карточкаМидтше Фредрик
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Баккер МесВратарь
- Защитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
72'
74'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|8
|0.29
|2.
|Нуннели Че
|6
|0.21
|3.
|Вридт Квази
|6
|0.21
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.14
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.07
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.07
|7.
|Хольмен Себастьян
|1
|0.04
|8.
|Замора Джон
|1
|0.04
|9.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коопмейнерс Теун
|15 (7)
|0.54
|2.
|Боаду Мирон
|12
|0.43
|3.
|Карлссон Йеспер III
|9 (1)
|0.32
|4.
|Стенгс Келвин
|6
|0.21
|5.
|Гудмундссон Альберт
|5
|0.18
|6.
|Абухлал Закария
|4
|0.14
|7.
|Де Вит Дани
|3
|0.11
|8.
|Мидтше Фредрик
|2
|0.07
|9.
|Сугавара Юкинари
|2
|0.07
|10.
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|11.
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|12.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.04
|13.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|14.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|15.
|Летсерт Тимо
|0
|0
|16.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|5
|1
|2.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|3.
|Кён Деррик
|3
|1
|4.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|7.
|Нелом Микел
|2
|0
|8.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|9.
|Овюсу Лерой
|2
|0
|10.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|11.
|Селахи Линдон
|2
|0
|12.
|Спиерингс Уэсли
|2
|0
|13.
|Вридт Квази
|0
|1
|14.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|15.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|16.
|Саддики Дрейс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|2.
|Инди Мартинс
|3
|1
|3.
|Де Вит Дани
|4
|0
|4.
|Вайндал Оуэн
|4
|0
|5.
|Мидтше Фредрик
|2
|1
|6.
|Коопмейнерс Теун
|2
|1
|7.
|Бизот Марко
|1
|1
|8.
|Свенссон Юнас
|1
|1
|9.
|Стенгс Келвин
|1
|1
|10.
|Абухлал Закария
|1
|0
|11.
|Боаду Мирон
|1
|0
|12.
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|16.67% (5)
|10% (3)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|10% (3)
|23.33% (7)
|АЗ Алкмаар
|16.39% (10)
|11.48% (7)
|19.67% (12)
|9.84% (6)
|26.23% (16)
|16.39% (10)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II
Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +12 =2 -6АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Витесс 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд
ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АЗ Алкмаар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:0 Виллем II Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие Виллем II 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Виллем II Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|26
|21
|3
|2
|83 - 19
|66
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|64 - 38
|58
|3.
|ПСВ
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|59 - 30
|55
|4.
|Витесс
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|46 - 28
|55
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|54 - 28
|48
|6.
|Гронинген
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|35 - 31
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|40 - 33
|40
|8.
|Твенте
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|42 - 39
|37
|9.
|Хераклес
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 40
|36
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|39 - 47
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|36 - 38
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 44
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|37 - 46
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 40
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|39 - 73
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 57
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|21 - 60
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|24 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|2.
|Витесс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|23 - 8
|33
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 18
|29
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 10
|26
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Херенвен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|8.
|Хераклес
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 37
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|40 - 7
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|7.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|9.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 27
|8
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 22
|8