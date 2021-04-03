Твенте
1:2
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
Витесс
4' Желтая карточкаДумич Дарио
1:0
20' ПенальтиПерейра Данило II
1:1
44' ПенальтиТаннан Уссама
88' Желтая карточкаБроя Армандо
88' Желтая карточкаРумерату Годфрид
1:2
90' ПенальтиТаннан Уссама
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan Rots
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
4'
20'
44'
1:1
79'
88'
88'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
27 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|14 (5)
|0.5
|2.
|Мениг Квинси
|8
|0.29
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.21
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.11
|5.
|Илич Лука
|2
|0.07
|6.
|Бош Йессе
|2
|0.07
|7.
|Остерволде Джейден
|1
|0.04
|8.
|Брама Вут
|1
|0.04
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.04
|10.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.04
|11.
|Думич Дарио
|1
|0.04
|12.
|Еремеефф Александер
|1
|0.04
|13.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|14.
|Смал Гийс
|0
|0
|15.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|9
|0.32
|2.
|Икома Луис
|8
|0.29
|3.
|Дарфалу Усама
|8 (1)
|0.29
|4.
|Таннан Уссама
|7 (3)
|0.25
|5.
|Базур Рихедли
|4
|0.14
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.07
|7.
|Расмуссен Якоб
|2
|0.07
|8.
|Вруг Патрик
|2
|0.07
|9.
|Виттек Максимилиан
|1
|0.04
|10.
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|11.
|Духи Данило
|1
|0.04
|12.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.04
|13.
|Даса Элазар
|0
|0
|14.
|Брюнс Томас
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|4
|1
|2.
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|3.
|Бош Йессе
|4
|0
|4.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|5.
|Пири Кик
|3
|0
|6.
|Перейра Данило II
|3
|0
|7.
|Румерату Годфрид
|3
|0
|8.
|Илич Лука
|1
|1
|9.
|Думич Дарио
|2
|0
|10.
|Мениг Квинси
|2
|0
|11.
|Черны Вацлав
|2
|0
|12.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|13.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|14.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|15.
|Абасс Исса
|1
|0
|16.
|Маркело Натангело
|1
|0
|17.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|18.
|Daan Rots
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|7
|1
|2.
|Базур Рихедли
|5
|2
|3.
|Брюнс Томас
|6
|0
|4.
|Беро Матуш
|5
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|6.
|Туре Идрисса
|2
|1
|7.
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|8.
|Тронстад Сондре
|3
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Даса Элазар
|2
|0
|12.
|Броя Армандо
|2
|0
|13.
|Корнелисс Энцо
|0
|1
|14.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|15.
|Икома Луис
|1
|0
|16.
|Вруг Патрик
|1
|0
|17.
|Уйсман Дан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|Витесс
|15.22% (7)
|6.52% (3)
|28.26% (13)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +5 =8 -7Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте
Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте
Витесс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо
Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Эредивизие Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок Витесс 0:3 Твенте Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|26
|21
|3
|2
|83 - 19
|66
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|64 - 38
|58
|3.
|ПСВ
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|59 - 30
|55
|4.
|Витесс
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|46 - 28
|55
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|54 - 28
|48
|6.
|Гронинген
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|35 - 31
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|40 - 33
|40
|8.
|Твенте
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|42 - 39
|37
|9.
|Хераклес
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 40
|36
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|39 - 47
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|36 - 38
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 44
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|37 - 46
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 40
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|39 - 73
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 57
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|21 - 60
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|24 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|2.
|Витесс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|23 - 8
|33
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 18
|29
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 10
|26
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Херенвен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|8.
|Хераклес
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 37
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|40 - 7
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|7.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|9.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 27
|8
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 22
|8