  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Твенте
1:2
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
4' Желтая карточка
Думич Дарио
1:0
20' Пенальти
Перейра Данило II
1:1
44' Пенальти
Таннан Уссама
88' Желтая карточка
Броя Армандо
88' Желтая карточка
Румерату Годфрид
1:2
90' Пенальти
Таннан Уссама
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
8
Илич
Лука
19
Зерруки
Рамиз
32
Бош
Йессе
25
Нарсинг
Лусиано
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
24
Хауэн
Йерун
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
7
Икома
Луис
Твенте
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

4'
Думич Дарио
 
20'
Перейра Данило II
1:0
44'
1:1
Таннан Уссама
46'
Румерату Годфрид
Нарсинг Лусиано
 
71'
Ван Леувен Тейс
Мениг Квинси
 
79'
Абасс Исса
Илич Лука
 
85'
 
Вруг Патрик
Икома Луис
88'
 
Броя Армандо
88'
Румерату Годфрид
 
90'
Старинг Каспер
Зерруки Рамиз
 
90'
1:2
Таннан Уссама

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 27 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 14 (5) 0.5
2. Мениг Квинси 8 0.29
3. Черны Вацлав 6 0.21
4. Ван Леувен Тейс 3 0.11
5. Илич Лука 2 0.07
6. Бош Йессе 2 0.07
7. Остерволде Джейден 1 0.04
8. Брама Вут 1 0.04
9. Эбюэхи Тайронн 1 0.04
10. Плегесуэло Хулио 1 0.04
11. Думич Дарио 1 0.04
12. Еремеефф Александер 1 0.04
13. Нарсинг Лусиано 0 0
14. Смал Гийс 0 0
15. Зерруки Рамиз 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 9 0.32
2. Икома Луис 8 0.29
3. Дарфалу Усама 8 (1) 0.29
4. Таннан Уссама 7 (3) 0.25
5. Базур Рихедли 4 0.14
6. Беро Матуш 2 0.07
7. Расмуссен Якоб 2 0.07
8. Вруг Патрик 2 0.07
9. Виттек Максимилиан 1 0.04
10. Тронстад Сондре 1 0.04
11. Духи Данило 1 0.04
12. Бёйтинк Томас 1 0.04
13. Даса Элазар 0 0
14. Брюнс Томас 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 4 1
2. Зерруки Рамиз 4 0
3. Бош Йессе 4 0
4. Плегесуэло Хулио 3 0
5. Пири Кик 3 0
6. Перейра Данило II 3 0
7. Румерату Годфрид 3 0
8. Илич Лука 1 1
9. Думич Дарио 2 0
10. Мениг Квинси 2 0
11. Черны Вацлав 2 0
12. Эбюэхи Тайронн 1 0
13. Лампру Лазарос 1 0
14. Дроммел Йоэл 1 0
15. Абасс Исса 1 0
16. Маркело Натангело 1 0
17. Ван Леувен Тейс 1 0
18. Daan Rots 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 7 1
2. Базур Рихедли 5 2
3. Брюнс Томас 6 0
4. Беро Матуш 5 0
5. Виттек Максимилиан 4 0
6. Туре Идрисса 2 1
7. Расмуссен Якоб 3 0
8. Тронстад Сондре 3 0
9. Гайек Томаш 2 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Даса Элазар 2 0
12. Броя Армандо 2 0
13. Корнелисс Энцо 0 1
14. Дарфалу Усама 1 0
15. Икома Луис 1 0
16. Вруг Патрик 1 0
17. Уйсман Дан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 21.95% (9) 19.51% (8) 12.2% (5) 14.63% (6) 14.63% (6) 17.07% (7)
 Витесс 15.22% (7) 6.52% (3) 28.26% (13) 19.57% (9) 15.22% (7) 15.22% (7)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте
Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте
Витесс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо
Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Витесс 0:2 Твенте Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Твенте Эредивизие
Твенте 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Эредивизие Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок Витесс 0:3 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 26 21 3 2 83 - 19 66
2. АЗ Алкмаар Заявка 28 17 7 4 64 - 38 58
3. ПСВ Заявка 27 16 7 4 59 - 30 55
4. Витесс Заявка 28 17 4 7 46 - 28 55
5. Фейеноорд Заявка 27 13 9 5 54 - 28 48
6. Гронинген Заявка 28 13 7 8 35 - 31 46
7. Утрехт Заявка 26 10 10 6 40 - 33 40
8. Твенте Заявка 28 9 10 9 42 - 39 37
9. Хераклес Заявка 27 10 6 11 31 - 40 36
10. Фортуна Ситтард Заявка 27 10 4 13 39 - 47 34
11. Херенвен Заявка 27 8 10 9 36 - 38 34
12. Спарта Роттердам Заявка 28 9 7 12 40 - 44 34
13. ПЕК Зволле Заявка 28 6 11 11 37 - 46 29
14. Ваалвейк Заявка 27 6 8 13 26 - 40 26
15. ВВВ-Венло Заявка 28 6 4 18 39 - 73 22
16. Виллем II Заявка 28 5 7 16 31 - 57 22
17. АДО Ден Хааг Заявка 27 2 9 16 21 - 60 15
18. Эммен Заявка 27 2 9 16 24 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
2. Витесс Заявка 14 10 3 1 23 - 8 33
3. ПСВ Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. АЗ Алкмаар Заявка 14 9 2 3 31 - 18 29
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 30 - 10 26
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Херенвен Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
8. Хераклес Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
9. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
10. ПЕК Зволле Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 3 8 17 - 37 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 10 2 1 40 - 7 32
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 14 6 5 3 24 - 19 23
5. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
6. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
7. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
8. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
9. Утрехт Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Спарта Роттердам Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
14. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 14 2 3 9 9 - 35 9
17. Виллем II Заявка 14 1 5 8 12 - 27 8
18. Эммен Заявка 14 1 5 8 7 - 22 8
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