Второй тайм начался

Как он промахнулся? Armando Broja имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Armando Broja получил желтую карточку от судьи

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

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Первый тайм

49' Тронстад Сондре из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Должен был быть гол! Armando Broja имел отличный шанс, но Дроммел Йоэл не дал голу состоятся!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О Л - Таннан Уссама из команды Витесс забивает с точки!

44' После проверки VAR судья не изменил решения - Витесс пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Тронстад Сондре бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

42' Armando Broja из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

42' Отличные скиллы показывает Armando Broja, обводя своих соперников

42' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Головой пробил Тронстад Сондре , но голкипер отбил его в поле!

37' Беро Матуш из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом

36' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Илич Лука из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Таннан Уссама из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Витесс имеет хороший шанс забить.

33' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Твенте

33' Таннан Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Даса Элазар из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Пири Кик наказан за толчок Armando Broja

30' Удар от ворот произведет Твенте

30' Таннан Уссама из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Твенте

29' Тронстад Сондре из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Твенте

27' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

26' Armando Broja из команды Витесс делает пас партнеру.

26' Виттек Максимилиан разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Витесс

24' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Нарсинг Лусиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Удар от ворот произведет Твенте

13' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

12' Икома Луис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Витесс имеет хороший шанс забить.

11' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Эбюэхи Тайронн из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Беро Матуш нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

7' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

6' Armando Broja наказан за толчок Пири Кик

5' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Думич Дарио получил желтую карточку от судьи

3' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля