Давид Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Armando Broja нанес удар, мяч был парирован, но Фрайсль Мартин не удержал его в руках.

47' Команда Витесс играла лучше в этом тайме.

46' Витесс имеет хороший шанс забить.

46' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Armando Broja из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

41' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Виттек Максимилиан из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Таннан Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вейинович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи

38' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Базур Рихедли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Вейинович Марко получил желтую карточку от судьи

35' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Виттек Максимилиан из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

32' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Витесс имеет хороший шанс забить.

31' Таннан Уссама пробил со штрафного прямо в стенку

29' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Отличный пас сделал Беро Матуш из команды Витесс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Таннан Уссама получил желтую карточку от судьи

23' Цайверлон Джанни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бесуйхен Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Витесс имеет хороший шанс забить.

20' Бесуйхен Висенте получает желтую карточку за неспортивное поведение

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Беро Матуш из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

18' Пинас Шакилль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Опасность! Виттек Максимилиан из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

16' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Де Бур Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Бесуйхен Висенте получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Бесуйхен Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Dominik Oroz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Armando Broja из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

8' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Таннан Уссама

8' Витесс имеет хороший шанс забить.

7' Armando Broja из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Цайверлон Джанни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Отличный пас сделал Базур Рихедли из команды Витесс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

3' Вейинович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Dominik Oroz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть