Витесс
0:0
Конец матча
Стадион: Гелредом
АДО Ден Хааг
20' Желтая карточкаБесуйхен Висенте
23' Желтая карточкаТаннан Уссама
35' Желтая карточкаВейинович Марко
38' Желтая карточкаТронстад Сондре
57' Желтая карточкаФилипп Давид
60' Желтая карточкаПинас Шакилль
65' Желтая карточкаЦайверлон Джанни
90' Желтая карточкаКемпер Бой
22
Пасвер
Ремко
16
Alois
Oroz
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
14
Де
Бур
Кес
23
Jose
Pascual
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
16 Alois OrozЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Jose PascualПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Филипп ДавидНападающий
-
12 Cain Seedorf
-
-
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
23'
35'
38'
57'
60'
65'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
15 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|9
|0.31
|2.
|Икома Луис
|8
|0.28
|3.
|Дарфалу Усама
|8 (1)
|0.28
|4.
|Таннан Уссама
|7 (3)
|0.24
|5.
|Базур Рихедли
|4
|0.14
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.07
|7.
|Расмуссен Якоб
|2
|0.07
|8.
|Вруг Патрик
|2
|0.07
|9.
|Виттек Максимилиан
|1
|0.03
|10.
|Тронстад Сондре
|1
|0.03
|11.
|Духи Данило
|1
|0.03
|12.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.03
|13.
|Даса Элазар
|0
|0
|14.
|Брюнс Томас
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|5
|0.17
|2.
|Бурар Сами
|3
|0.1
|3.
|Пинас Шакилль
|3 (3)
|0.1
|4.
|Арвайлер Йонас
|2
|0.07
|5.
|Филипп Давид
|2
|0.07
|6.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|7.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.03
|8.
|Гомельт Томислав
|1
|0.03
|9.
|Кемпер Бой
|1
|0.03
|10.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|11.
|Госсенс Джон
|0
|0
|12.
|Де Бур Кес
|0
|0
|13.
|Файе Лассана
|0
|0
|14.
|Jose Pascual
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Базур Рихедли
|5
|2
|3.
|Брюнс Томас
|6
|0
|4.
|Беро Матуш
|5
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|6.
|Тронстад Сондре
|4
|0
|7.
|Туре Идрисса
|2
|1
|8.
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Даса Элазар
|2
|0
|12.
|Броя Армандо
|2
|0
|13.
|Корнелисс Энцо
|0
|1
|14.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|15.
|Икома Луис
|1
|0
|16.
|Вруг Патрик
|1
|0
|17.
|Уйсман Дан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пинас Шакилль
|5
|0
|2.
|Кемпер Бой
|3
|1
|3.
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Вейинович Марко
|4
|0
|5.
|Бесуйхен Висенте
|4
|0
|6.
|Кастильо Хуан II
|3
|0
|7.
|Бурар Сами
|3
|0
|8.
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|9.
|Де Бур Кес
|3
|0
|10.
|Филипп Давид
|2
|0
|11.
|Гомельт Томислав
|0
|1
|12.
|Цайверлон Джанни
|1
|0
|13.
|Госсенс Джон
|1
|0
|14.
|Карелис Никос
|1
|0
|15.
|Моррисон Равел
|1
|0
|16.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|17.
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|18.
|Кишна Рикардо
|1
|0
|19.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|20.
|Чатич Амар
|1
|0
|21.
|Файе Лассана
|1
|0
|22.
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|23.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|24.
|Jose Pascual
|1
|0
|25.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|26.
|Амофа Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|15.22% (7)
|6.52% (3)
|28.26% (13)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
|АДО Ден Хааг
|20% (4)
|10% (2)
|5% (1)
|10% (2)
|30% (6)
|25% (5)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс
Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +1 =8 -11АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Аякс 5:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен
Последние игры между собой
Витесс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Витесс 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Лига Европы АДО Ден Хааг 2:5 Витесс Лига Европы АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|85 - 20
|69
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|64 - 38
|58
|3.
|ПСВ
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|62 - 30
|58
|4.
|Витесс
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|46 - 28
|56
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|56 - 28
|51
|6.
|Гронинген
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|35 - 31
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|44 - 34
|43
|8.
|Твенте
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|42 - 39
|37
|9.
|Хераклес
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 43
|36
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|39 - 49
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|37 - 40
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 44
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|37 - 46
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|27 - 43
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|39 - 73
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 57
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|28
|3
|9
|16
|27 - 57
|18
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|22 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 9
|35
|2.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 8
|34
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 18
|29
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Херенвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 14
|22
|8.
|Хераклес
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 37
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 35
|10
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|42 - 8
|35
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|8.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 28
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 27
|8
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 22
|8