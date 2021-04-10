Второй тайм начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

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Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Павлидис Вангелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Хераклес

43' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Отличные скиллы показывает Ндайишимий Майк , обводя своих соперников

41' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Г О О О О Л - Бакыш Синан изменил счет на табло!

38' Хераклес имеет хороший шанс забить.

36' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

34' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лундинг Каспер из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

32' Отличные скиллы показывает Лундинг Каспер , обводя своих соперников

28' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ндайишимий Майк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Хераклес

22' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ндайишимий Майк из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Хераклес

12' Хольмен Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лундинг Каспер из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Кён Деррик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Хераклес

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре