Хераклес
4:0
Конец матча
Стадион: Erve Asito
Виллем II
1:0
6' ГолБакыш Синан
2:0
38' ГолБакыш Синан
3:0
46' ГолПроппер Робин
4:0
77' ГолВлут Рай
80' Желтая карточкаОвюсу Лерой
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
10
Влут
Рай
15
Схоофс
Лукас
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Сиерра ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсНападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
38'
2:0
46'
3:0
77'
4:0
80'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|14 (2)
|0.48
|2.
|Бакыш Синан
|6
|0.21
|3.
|Бюргзорг Делано
|5
|0.17
|4.
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.1
|5.
|Схоофс Лукас
|2
|0.07
|6.
|Проппер Робин
|1
|0.03
|7.
|Аззауи Исмаил
|1
|0.03
|8.
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|9.
|Кнустер Матс
|1
|0.03
|10.
|Сзоке Адриан
|1
|0.03
|11.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|12.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|13.
|Ренте Марко
|0
|0
|14.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|15.
|Кутуджу Ахмед
|0
|0
|16.
|Фадига Ноа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|8
|0.28
|2.
|Нуннели Че
|6
|0.21
|3.
|Вридт Квази
|6
|0.21
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.14
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.07
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.07
|7.
|Хольмен Себастьян
|1
|0.03
|8.
|Замора Джон
|1
|0.03
|9.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|5
|1
|2.
|Кваглиата Джакомо
|6
|0
|3.
|Проппер Робин
|4
|0
|4.
|Влут Рай
|4
|0
|5.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|6.
|Киомурцоглу Орестис
|3
|0
|7.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|8.
|Брейкерс Тим
|2
|0
|9.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|10.
|Кнустер Матс
|2
|0
|11.
|Ренте Марко
|2
|0
|12.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|13.
|Аззауи Исмаил
|1
|0
|14.
|Лундинг Каспер
|1
|0
|15.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|16.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|17.
|Фадига Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|5
|1
|2.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|3.
|Кён Деррик
|3
|1
|4.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|3
|0
|7.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|8.
|Нелом Микел
|2
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|10.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|11.
|Селахи Линдон
|2
|0
|12.
|Спиерингс Уэсли
|2
|0
|13.
|Вридт Квази
|0
|1
|14.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|15.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|16.
|Саддики Дрейс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|14.29% (5)
|5.71% (2)
|20% (7)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|25.71% (9)
|Виллем II
|16.67% (5)
|10% (3)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|10% (3)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
Хераклес 2:2 Твенте Ваалвейк 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Аякс Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Хераклес 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II
Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Виллем II: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Виллем II 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|85 - 20
|69
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|29
|18
|7
|4
|65 - 38
|61
|3.
|ПСВ
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|62 - 30
|58
|4.
|Витесс
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|46 - 28
|56
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|56 - 28
|51
|6.
|Гронинген
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|35 - 31
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|44 - 34
|43
|8.
|Хераклес
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|35 - 43
|39
|9.
|Твенте
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|42 - 39
|37
|10.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|39 - 49
|35
|11.
|Херенвен
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|37 - 40
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|0:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 45
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|37 - 46
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|27 - 43
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|39 - 73
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 61
|22
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|29
|3
|10
|16
|27 - 57
|19
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|22 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 9
|35
|2.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 8
|34
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 15
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 14
|22
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 27
|15
|13.
|Спарта Роттердам
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|14.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 37
|12
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 35
|10
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|42 - 8
|35
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|8.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 28
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|7 - 22
|9
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8