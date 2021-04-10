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  3. Голландия
Хераклес
4:0
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
6' Гол
Бакыш Синан
2:0
38' Гол
Бакыш Синан
3:0
46' Гол
Проппер Робин
4:0
77' Гол
Влут Рай
80' Желтая карточка
Овюсу Лерой
90'+2
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Влут
Рай
15
Схоофс
Лукас
20
Лундинг
Каспер
9
Бакыш
Синан
37
Бюргзорг
Делано
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
10
Павлидис
Вангелис
8
Льонч
Поль
11
Кёлерт
Матс
20
Вридт
Квази
21
Ндайишимий
Майк
Хераклес
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

6'
Бакыш Синан
(Влут Рай)
1:0
38'
Бакыш Синан
(Лундинг Каспер)
2:0
46'
 
Нуннели Че
Ндайишимий Майк
46'
Проппер Робин
(Влут Рай)
3:0
58'
 
Саглам Геркем
Кён Деррик
58'
 
Селахи Линдон
Льонч Поль
58'
 
Ван ден Аверт Йоп
Хольмен Себастьян
69'
 
Зюйдервейк Рик
Саддики Дрейс
71'
Бейлевелд Тён
Лундинг Каспер
 
71'
Сиерра Элиас
Бакыш Синан
 
77'
Влут Рай
(Схоофс Лукас)
4:0
79'
Кутуджу Ахмед
Бюргзорг Делано
 
79'
Киомурцоглу Орестис
Де ла Торре Лука
 
80'
 
Овюсу Лерой
86'
Ибрахимоглу Мелих
Схоофс Лукас
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 14 (2) 0.48
2. Бакыш Синан 6 0.21
3. Бюргзорг Делано 5 0.17
4. Ван дер Ватер Силвестр 3 0.1
5. Схоофс Лукас 2 0.07
6. Проппер Робин 1 0.03
7. Аззауи Исмаил 1 0.03
8. Де ла Торре Лука 1 0.03
9. Кнустер Матс 1 0.03
10. Сзоке Адриан 1 0.03
11. Лундинг Каспер 0 0
12. Кваглиата Джакомо 0 0
13. Ренте Марко 0 0
14. Бейлевелд Тён 0 0
15. Кутуджу Ахмед 0 0
16. Фадига Ноа 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 8 0.28
2. Нуннели Че 6 0.21
3. Вридт Квази 6 0.21
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.14
5. Саглам Геркем 2 0.07
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.07
7. Хольмен Себастьян 1 0.03
8. Замора Джон 1 0.03
9. Кёлерт Матс 0 0
10. Хееркенс Фреек 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 5 1
2. Кваглиата Джакомо 6 0
3. Проппер Робин 4 0
4. Влут Рай 4 0
5. Бейлевелд Тён 4 0
6. Киомурцоглу Орестис 3 0
7. Сзоке Адриан 1 1
8. Брейкерс Тим 2 0
9. Схоофс Лукас 2 0
10. Кнустер Матс 2 0
11. Ренте Марко 2 0
12. Хардевельд Джефф 1 0
13. Аззауи Исмаил 1 0
14. Лундинг Каспер 1 0
15. Кутуджу Ахмед 1 0
16. Бюргзорг Делано 1 0
17. Фадига Ноа 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 5 1
2. Питерс Йорденс 3 1
3. Кён Деррик 3 1
4. Хольмен Себастьян 4 0
5. Саглам Геркем 4 0
6. Овюсу Лерой 3 0
7. Ндайишимий Майк 3 0
8. Нелом Микел 2 0
9. Хееркенс Фреек 2 0
10. Павлидис Вангелис 2 0
11. Селахи Линдон 2 0
12. Спиерингс Уэсли 2 0
13. Вридт Квази 0 1
14. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
15. Кёлерт Матс 1 0
16. Саддики Дрейс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 14.29% (5) 5.71% (2) 20% (7) 11.43% (4) 22.86% (8) 25.71% (9)
 Виллем II 16.67% (5) 10% (3) 6.67% (2) 33.33% (10) 10% (3) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
Хераклес 2:2 Твенте Ваалвейк 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Аякс Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Хераклес 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II
Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Виллем II: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Виллем II 4:0 Хераклес Эредивизие Виллем II 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:4 Виллем II Эредивизие
Виллем II 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 27 22 3 2 85 - 20 69
2. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 29 18 7 4 65 - 38 61
3. ПСВ Заявка 28 17 7 4 62 - 30 58
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 28 14 9 5 56 - 28 51
6. Гронинген Заявка 28 13 7 8 35 - 31 46
7. Утрехт Заявка 27 11 10 6 44 - 34 43
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 28 9 10 9 42 - 39 37
10. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 29 10 5 14 39 - 49 35
11. Херенвен Заявка 28 8 10 10 37 - 40 34
12. Спарта Роттердам 0:1 Заявка 29 9 7 13 40 - 45 34
13. ПЕК Зволле Заявка 28 6 11 11 37 - 46 29
14. Ваалвейк Заявка 28 6 8 14 27 - 43 26
15. ВВВ-Венло Заявка 28 6 4 18 39 - 73 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен 0:0 Заявка 29 3 10 16 27 - 57 19
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 15 10 2 3 32 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
10. ПЕК Зволле Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 15 4 3 8 20 - 27 15
13. Спарта Роттердам 0:1 Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
14. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 3 8 17 - 37 12
17. Эммен 0:0 Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 2 1 42 - 8 35
2. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 14 6 5 3 24 - 19 23
5. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
6. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
7. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам 0:1 Заявка 15 5 4 6 15 - 18 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
14. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
15. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
17. Эммен 0:0 Заявка 15 1 6 8 7 - 22 9
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
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