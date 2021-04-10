ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: МАК3ПАРК
Твенте
15
Керстен
Сэм
11
Дрост
Йеспер
30
Хюйбертс
Дин
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bert Konterman
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.21
|2.
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.1
|3.
|Рейндерс Элиано
|3
|0.1
|4.
|Леманс Клинт
|3
|0.1
|5.
|Лам Томас
|3 (2)
|0.1
|6.
|Ван Полен Брам
|3
|0.1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.1
|8.
|Накаяма Юта
|2
|0.07
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0.07
|10.
|Тедич Слободан
|2
|0.07
|11.
|Саймак Мустафа
|2
|0.07
|12.
|Дрост Йеспер
|1
|0.03
|13.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.03
|14.
|Клемент Пелле
|1
|0.03
|15.
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|16.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|17.
|Паал Кеннет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|14 (5)
|0.48
|2.
|Мениг Квинси
|8
|0.28
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.21
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.1
|5.
|Илич Лука
|2
|0.07
|6.
|Бош Йессе
|2
|0.07
|7.
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|8.
|Брама Вут
|1
|0.03
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.03
|10.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.03
|11.
|Думич Дарио
|1
|0.03
|12.
|Еремеефф Александер
|1
|0.03
|13.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|14.
|Смал Гийс
|0
|0
|15.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|4
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|6
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|1
|4.
|Керстен Сэм
|4
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|9.
|Клемент Пелле
|0
|1
|10.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|11.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|12.
|Паал Кеннет
|1
|0
|13.
|Леманс Клинт
|1
|0
|14.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|15.
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|4
|1
|2.
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|3.
|Бош Йессе
|4
|0
|4.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|5.
|Пири Кик
|3
|0
|6.
|Перейра Данило II
|3
|0
|7.
|Румерату Годфрид
|3
|0
|8.
|Илич Лука
|1
|1
|9.
|Думич Дарио
|2
|0
|10.
|Мениг Квинси
|2
|0
|11.
|Черны Вацлав
|2
|0
|12.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|13.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|14.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|15.
|Абасс Исса
|1
|0
|16.
|Маркело Натангело
|1
|0
|17.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|18.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|5.71% (2)
|0
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|40% (14)
|17.14% (6)
|Твенте
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =6 -9Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле
Твенте Последние 20 матчей: +4 =8 -8Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II
Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПЕК Зволле Кубок Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Твенте Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:3 Твенте Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|85 - 20
|69
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|29
|18
|7
|4
|65 - 38
|61
|3.
|ПСВ
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|62 - 30
|58
|4.
|Витесс
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|46 - 28
|56
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|56 - 28
|51
|6.
|Гронинген
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|35 - 31
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|44 - 34
|43
|8.
|Хераклес
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|35 - 43
|39
|9.
|Твенте
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|42 - 39
|37
|10.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|39 - 49
|35
|11.
|Херенвен
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|37 - 40
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|0:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 45
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|37 - 46
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|27 - 43
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|39 - 73
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 61
|22
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|29
|3
|10
|16
|27 - 57
|19
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|22 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 9
|35
|2.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 8
|34
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 15
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 14
|22
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 27
|15
|13.
|Спарта Роттердам
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|14.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 37
|12
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 35
|10
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|42 - 8
|35
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|8.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 28
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|7 - 22
|9
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8