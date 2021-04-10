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  2. Матчи
  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Твенте
0' 4'
1
Маус
Ксавье
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
11
Дрост
Йеспер
4
Накаяма
Юта
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
27
Тедич
Слободан
25
Ферай
Иммануэль
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
32
Бош
Йессе
20
Румерату
Годфрид
37
Ван
Леувен
Тейс
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
ПЕК Зволле
4-3-3
Твенте
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.21
2. Мисиджан Вирджил 3 0.1
3. Рейндерс Элиано 3 0.1
4. Леманс Клинт 3 0.1
5. Лам Томас 3 (2) 0.1
6. Ван Полен Брам 3 0.1
7. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.1
8. Накаяма Юта 2 0.07
9. Бёйтинк Томас 2 0.07
10. Тедич Слободан 2 0.07
11. Саймак Мустафа 2 0.07
12. Дрост Йеспер 1 0.03
13. Ферай Иммануэль 1 0.03
14. Клемент Пелле 1 0.03
15. Бенсон Манюэль 0 0
16. Ван Вермескеркен Саи 0 0
17. Паал Кеннет 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 14 (5) 0.48
2. Мениг Квинси 8 0.28
3. Черны Вацлав 6 0.21
4. Ван Леувен Тейс 3 0.1
5. Илич Лука 2 0.07
6. Бош Йессе 2 0.07
7. Остерволде Джейден 1 0.03
8. Брама Вут 1 0.03
9. Эбюэхи Тайронн 1 0.03
10. Плегесуэло Хулио 1 0.03
11. Думич Дарио 1 0.03
12. Еремеефф Александер 1 0.03
13. Нарсинг Лусиано 0 0
14. Смал Гийс 0 0
15. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 4 2
2. Хюйбертс Дин 6 0
3. Ван Полен Брам 3 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Рейндерс Элиано 2 0
9. Клемент Пелле 0 1
10. Дрост Йеспер 1 0
11. Мисиджан Вирджил 1 0
12. Паал Кеннет 1 0
13. Леманс Клинт 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 4 1
2. Зерруки Рамиз 4 0
3. Бош Йессе 4 0
4. Плегесуэло Хулио 3 0
5. Пири Кик 3 0
6. Перейра Данило II 3 0
7. Румерату Годфрид 3 0
8. Илич Лука 1 1
9. Думич Дарио 2 0
10. Мениг Квинси 2 0
11. Черны Вацлав 2 0
12. Эбюэхи Тайронн 1 0
13. Лампру Лазарос 1 0
14. Дроммел Йоэл 1 0
15. Абасс Исса 1 0
16. Маркело Натангело 1 0
17. Ван Леувен Тейс 1 0
18. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 5.71% (2) 0 14.29% (5) 22.86% (8) 40% (14) 17.14% (6)
 Твенте 21.95% (9) 19.51% (8) 12.2% (5) 14.63% (6) 14.63% (6) 17.07% (7)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле
Твенте Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II
Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Твенте 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Твенте Эредивизие
ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПЕК Зволле Кубок Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Твенте Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:3 Твенте Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 27 22 3 2 85 - 20 69
2. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 29 18 7 4 65 - 38 61
3. ПСВ Заявка 28 17 7 4 62 - 30 58
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 28 14 9 5 56 - 28 51
6. Гронинген Заявка 28 13 7 8 35 - 31 46
7. Утрехт Заявка 27 11 10 6 44 - 34 43
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 28 9 10 9 42 - 39 37
10. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 29 10 5 14 39 - 49 35
11. Херенвен Заявка 28 8 10 10 37 - 40 34
12. Спарта Роттердам 0:1 Заявка 29 9 7 13 40 - 45 34
13. ПЕК Зволле Заявка 28 6 11 11 37 - 46 29
14. Ваалвейк Заявка 28 6 8 14 27 - 43 26
15. ВВВ-Венло Заявка 28 6 4 18 39 - 73 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен 0:0 Заявка 29 3 10 16 27 - 57 19
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 15 10 2 3 32 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
10. ПЕК Зволле Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 15 4 3 8 20 - 27 15
13. Спарта Роттердам 0:1 Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
14. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 3 8 17 - 37 12
17. Эммен 0:0 Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 2 1 42 - 8 35
2. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 14 6 5 3 24 - 19 23
5. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
6. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
7. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам 0:1 Заявка 15 5 4 6 15 - 18 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
14. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
15. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
17. Эммен 0:0 Заявка 15 1 6 8 7 - 22 9
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    4'
    Назначен штрафной. Пострадал Смал Гийс, его свалил Ван Полен Брам.
  • Травма, повреждение
    3'
    Мисиджан Вирджил возвращается на поле.
  • 3'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мисиджан Вирджил получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Мисиджан Вирджил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 1'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Твенте начинает с центра поля
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Твенте
3.10
3.50
2.44
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Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:0 Твенте онлайн

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