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  3. Голландия
ПЕК Зволле
1:0
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
1:0
35' Гол
Мисиджан Вирджил
90'+5
1
Маус
Ксавье
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
11
Дрост
Йеспер
4
Накаяма
Юта
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
27
Тедич
Слободан
25
Ферай
Иммануэль
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
32
Бош
Йессе
20
Румерату
Годфрид
37
Ван
Леувен
Тейс
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
ПЕК Зволле
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

35'
Мисиджан Вирджил
1:0
55'
Клемент Пелле
Ван Полен Брам
 
65'
 
Нарсинг Лусиано
Бош Йессе
65'
 
Илич Лука
Ван Леувен Тейс
71'
Рейндерс Элиано
Дрост Йеспер
 
71'
Ван Дёйнен Майк
Мисиджан Вирджил
 
79'
Ван Ден Белт Томас
Хюйбертс Дин
 
87'
 
Остерволде Джейден
Думич Дарио
87'
 
Daan Rots
Румерату Годфрид

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 10
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.21
2. Мисиджан Вирджил 4 0.14
3. Рейндерс Элиано 3 0.1
4. Леманс Клинт 3 0.1
5. Лам Томас 3 (2) 0.1
6. Ван Полен Брам 3 0.1
7. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.1
8. Накаяма Юта 2 0.07
9. Бёйтинк Томас 2 0.07
10. Тедич Слободан 2 0.07
11. Саймак Мустафа 2 0.07
12. Дрост Йеспер 1 0.03
13. Ферай Иммануэль 1 0.03
14. Клемент Пелле 1 0.03
15. Бенсон Манюэль 0 0
16. Ван Вермескеркен Саи 0 0
17. Паал Кеннет 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 14 (5) 0.48
2. Мениг Квинси 8 0.28
3. Черны Вацлав 6 0.21
4. Ван Леувен Тейс 3 0.1
5. Илич Лука 2 0.07
6. Бош Йессе 2 0.07
7. Остерволде Джейден 1 0.03
8. Брама Вут 1 0.03
9. Эбюэхи Тайронн 1 0.03
10. Плегесуэло Хулио 1 0.03
11. Думич Дарио 1 0.03
12. Еремеефф Александер 1 0.03
13. Нарсинг Лусиано 0 0
14. Смал Гийс 0 0
15. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 4 2
2. Хюйбертс Дин 6 0
3. Ван Полен Брам 3 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Рейндерс Элиано 2 0
9. Клемент Пелле 0 1
10. Дрост Йеспер 1 0
11. Мисиджан Вирджил 1 0
12. Паал Кеннет 1 0
13. Леманс Клинт 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 4 1
2. Зерруки Рамиз 4 0
3. Бош Йессе 4 0
4. Плегесуэло Хулио 3 0
5. Пири Кик 3 0
6. Перейра Данило II 3 0
7. Румерату Годфрид 3 0
8. Илич Лука 1 1
9. Думич Дарио 2 0
10. Мениг Квинси 2 0
11. Черны Вацлав 2 0
12. Эбюэхи Тайронн 1 0
13. Лампру Лазарос 1 0
14. Дроммел Йоэл 1 0
15. Абасс Исса 1 0
16. Маркело Натангело 1 0
17. Ван Леувен Тейс 1 0
18. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 5.56% (2) 0 16.67% (6) 22.22% (8) 38.89% (14) 16.67% (6)
 Твенте 21.95% (9) 19.51% (8) 12.2% (5) 14.63% (6) 14.63% (6) 17.07% (7)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле
Твенте Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II
Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Твенте 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Твенте Эредивизие
ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПЕК Зволле Кубок Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Твенте Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:3 Твенте Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 27 22 3 2 85 - 20 69
2. АЗ Алкмаар Заявка 29 18 7 4 66 - 38 61
3. ПСВ Заявка 28 17 7 4 62 - 30 58
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 28 14 9 5 56 - 28 51
6. Гронинген Заявка 28 13 7 8 35 - 31 46
7. Утрехт Заявка 27 11 10 6 44 - 34 43
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 29 9 10 10 42 - 40 37
10. Херенвен Заявка 28 8 10 10 37 - 40 34
11. Фортуна Ситтард Заявка 29 10 4 15 40 - 52 34
12. Спарта Роттердам Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13. ПЕК Зволле Заявка 29 7 11 11 38 - 46 32
14. Ваалвейк Заявка 28 6 8 14 27 - 43 26
15. ВВВ-Венло Заявка 28 6 4 18 39 - 73 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен Заявка 29 4 9 16 30 - 58 21
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 3 8 17 - 37 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 2 1 42 - 8 35
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
5. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
6. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
7. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
14. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
16. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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