Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Иммануэль Ферай мяч отрикошетил от ворот

45' Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Перейра Данило II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Иммануэль Ферай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Твенте имеет хороший шанс забить.

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Твенте

35' Г О О О О Л - Мисиджан Вирджил забивает!

35' Иммануэль Ферай нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

34' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Твенте

32' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хюйбертс Дин наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

29' Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Твенте имеет хороший шанс забить.

27' Иммануэль Ферай наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

27' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Удар от ворот произведет Твенте

26' Иммануэль Ферай нанес удар, но промахнулся очень сильно.

25' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ван Леувен Тейс наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

23' Твенте имеет хороший шанс забить.

21' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Дрост Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Матч возобновлен

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Накаяма Юта навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Удар от ворот произведет Твенте

13' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Иммануэль Ферай наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

11' Удар от ворот произведет Твенте

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Мениг Квинси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле в офсайде

8' Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мениг Квинси нанес удар в каркас ворот!

3' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Мисиджан Вирджил получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Мисиджан Вирджил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.