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  4. Эредивизие
Витесс
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
27' Гол
Броя Армандо
31'
22
Пасвер
Ремко
16
Alois
Oroz
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
18
Гайек
Томаш
42
Манхуф
Миллион
20
Брюнс
Томас
14
Таннан
Уссама
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
7
Икома
Луис
1
Маус
Ксавье
33
Rav
van
der
Berg
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
20
Ван
Ден
Белт
Томас
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
27
Тедич
Слободан
22
Клемент
Пелле
Витесс
5-3-2
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

21'
 
Бенсон Манюэль
Хюйбертс Дин
27'
Броя Армандо
(Брюнс Томас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 9 0.29
2. Икома Луис 8 0.26
3. Дарфалу Усама 8 (1) 0.26
4. Таннан Уссама 7 (3) 0.23
5. Базур Рихедли 4 0.13
6. Бёйтинк Томас 3 0.1
7. Беро Матуш 2 0.06
8. Расмуссен Якоб 2 0.06
9. Вруг Патрик 2 0.06
10. Виттек Максимилиан 1 0.03
11. Тронстад Сондре 1 0.03
12. Духи Данило 1 0.03
13. Даса Элазар 0 0
14. Брюнс Томас 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.19
2. Мисиджан Вирджил 4 0.13
3. Ван Полен Брам 4 0.13
4. Рейндерс Элиано 3 0.1
5. Леманс Клинт 3 0.1
6. Лам Томас 3 (2) 0.1
7. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.1
8. Клемент Пелле 2 0.06
9. Накаяма Юта 2 0.06
10. Тедич Слободан 2 0.06
11. Саймак Мустафа 2 0.06
12. Дрост Йеспер 1 0.03
13. Ферай Иммануэль 1 0.03
14. Бенсон Манюэль 0 0
15. Ван Вермескеркен Саи 0 0
16. Паал Кеннет 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 8 1
2. Базур Рихедли 6 2
3. Брюнс Томас 6 0
4. Беро Матуш 5 0
5. Виттек Максимилиан 5 0
6. Тронстад Сондре 5 0
7. Туре Идрисса 2 1
8. Расмуссен Якоб 3 0
9. Гайек Томаш 3 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Даса Элазар 2 0
12. Броя Армандо 2 0
13. Корнелисс Энцо 0 1
14. Дарфалу Усама 1 0
15. Икома Луис 1 0
16. Вруг Патрик 1 0
17. Уйсман Дан 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 4 2
2. Хюйбертс Дин 6 0
3. Ван Полен Брам 4 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Паал Кеннет 2 0
9. Рейндерс Элиано 2 0
10. Клемент Пелле 0 1
11. Дрост Йеспер 1 0
12. Мисиджан Вирджил 1 0
13. Леманс Клинт 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 15.22% (7) 6.52% (3) 28.26% (13) 19.57% (9) 15.22% (7) 15.22% (7)
 ПЕК Зволле 5.26% (2) 2.63% (1) 15.79% (6) 21.05% (8) 39.47% (15) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фейеноорд 0:0 Витесс Витесс 0:1 Раимо Витесс 2:0 АСЕК Кудугу Аякс 2:1 Витесс
Витесс 1:1 Расинг Бобо-Диулассо Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Витесс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 4:3 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 30 24 4 2 89 - 21 76
2. ПСВ Заявка 30 19 7 4 65 - 30 64
3. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 31 18 7 6 66 - 41 61
4. Витесс 1:0 Заявка 31 18 6 7 47 - 28 60
5. Фейеноорд Заявка 30 15 10 5 58 - 29 55
6. Утрехт Заявка 30 12 11 7 48 - 38 47
7. Гронинген Заявка 30 13 7 10 35 - 34 46
8. Хераклес Заявка 31 12 6 13 40 - 46 42
9. Фортуна Ситтард 3:0 Заявка 31 12 4 15 46 - 52 40
10. Херенвен Заявка 30 9 10 11 39 - 42 37
11. Спарта Роттердам Заявка 30 10 7 13 42 - 46 37
12. Твенте 0:3 Заявка 31 9 10 12 43 - 45 37
13. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 31 8 11 12 40 - 47 35
14. Ваалвейк 1:0 Заявка 31 7 8 16 28 - 45 29
15. Виллем II Заявка 30 6 7 17 32 - 61 25
16. Эммен Заявка 30 5 9 16 33 - 59 24
17. ВВВ-Венло Заявка 31 6 4 21 39 - 81 22
18. АДО Ден Хааг Заявка 30 2 10 18 22 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2. Аякс Заявка 15 12 2 1 46 - 13 38
3. Витесс 1:0 Заявка 16 11 4 1 24 - 8 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 15 8 6 1 32 - 10 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
8. Херенвен Заявка 15 6 4 5 21 - 16 22
9. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк 1:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 21 19
12. Спарта Роттердам Заявка 15 5 3 7 27 - 27 18
13. Фортуна Ситтард 3:0 Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
14. Виллем II Заявка 15 5 2 8 20 - 30 17
15. Твенте 0:3 Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
16. Эммен Заявка 15 3 4 8 23 - 36 13
17. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
18. АДО Ден Хааг Заявка 15 0 6 9 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 12 2 1 43 - 8 38
2. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 16 8 5 3 33 - 23 29
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Утрехт Заявка 15 7 5 3 25 - 16 26
5. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
6. Витесс 1:0 Заявка 15 7 2 6 23 - 20 23
7. Фортуна Ситтард 3:0 Заявка 15 7 2 6 22 - 22 23
8. Твенте 0:3 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
9. Гронинген Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 15 4 3 8 12 - 31 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
14. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
16. Ваалвейк 1:0 Заявка 15 2 4 9 9 - 24 10
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
ПЕК Зволле
1.57
4.70
6.80
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Где смотреть матч Витесс 1:0 ПЕК Зволле онлайн

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