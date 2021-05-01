Витесс
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Гелредом
ПЕК Зволле
1:0
27' ГолБроя Армандо
22
Пасвер
Ремко
16
Alois
Oroz
18
Гайек
Томаш
20
Брюнс
Томас
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
16 Alois OrozЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
-
19 Noah Ohio
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
11 Дрост ЙесперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
-
Главный тренер: Leeroy Echteld
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|9
|0.29
|2.
|Икома Луис
|8
|0.26
|3.
|Дарфалу Усама
|8 (1)
|0.26
|4.
|Таннан Уссама
|7 (3)
|0.23
|5.
|Базур Рихедли
|4
|0.13
|6.
|Бёйтинк Томас
|3
|0.1
|7.
|Беро Матуш
|2
|0.06
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0.06
|9.
|Вруг Патрик
|2
|0.06
|10.
|Виттек Максимилиан
|1
|0.03
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0.03
|12.
|Духи Данило
|1
|0.03
|13.
|Даса Элазар
|0
|0
|14.
|Брюнс Томас
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.19
|2.
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.13
|3.
|Ван Полен Брам
|4
|0.13
|4.
|Рейндерс Элиано
|3
|0.1
|5.
|Леманс Клинт
|3
|0.1
|6.
|Лам Томас
|3 (2)
|0.1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.1
|8.
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|9.
|Накаяма Юта
|2
|0.06
|10.
|Тедич Слободан
|2
|0.06
|11.
|Саймак Мустафа
|2
|0.06
|12.
|Дрост Йеспер
|1
|0.03
|13.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.03
|14.
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|15.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|16.
|Паал Кеннет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Базур Рихедли
|6
|2
|3.
|Брюнс Томас
|6
|0
|4.
|Беро Матуш
|5
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|5
|0
|6.
|Тронстад Сондре
|5
|0
|7.
|Туре Идрисса
|2
|1
|8.
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|9.
|Гайек Томаш
|3
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Даса Элазар
|2
|0
|12.
|Броя Армандо
|2
|0
|13.
|Корнелисс Энцо
|0
|1
|14.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|15.
|Икома Луис
|1
|0
|16.
|Вруг Патрик
|1
|0
|17.
|Уйсман Дан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|4
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|6
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|4
|1
|4.
|Керстен Сэм
|4
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Паал Кеннет
|2
|0
|9.
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|10.
|Клемент Пелле
|0
|1
|11.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|12.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|13.
|Леманс Клинт
|1
|0
|14.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|15.
|Ферай Иммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|15.22% (7)
|6.52% (3)
|28.26% (13)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
|ПЕК Зволле
|5.26% (2)
|2.63% (1)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|39.47% (15)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фейеноорд 0:0 Витесс Витесс 0:1 Раимо Витесс 2:0 АСЕК Кудугу Аякс 2:1 Витесс
Витесс 1:1 Расинг Бобо-Диулассо Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =5 -9Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Витесс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|89 - 21
|76
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|65 - 30
|64
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|31
|18
|7
|6
|66 - 41
|61
|4.
|Витесс
|1:0 Заявка
|31
|18
|6
|7
|47 - 28
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|58 - 29
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|48 - 38
|47
|7.
|Гронинген
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|35 - 34
|46
|8.
|Хераклес
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|40 - 46
|42
|9.
|Фортуна Ситтард
|3:0 Заявка
|31
|12
|4
|15
|46 - 52
|40
|10.
|Херенвен
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 42
|37
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 46
|37
|12.
|Твенте
|0:3 Заявка
|31
|9
|10
|12
|43 - 45
|37
|13.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|31
|8
|11
|12
|40 - 47
|35
|14.
|Ваалвейк
|1:0 Заявка
|31
|7
|8
|16
|28 - 45
|29
|15.
|Виллем II
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|32 - 61
|25
|16.
|Эммен
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|33 - 59
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|39 - 81
|22
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|2
|10
|18
|22 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|46 - 13
|38
|3.
|Витесс
|1:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 8
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 10
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|8.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|9.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|11.
|Ваалвейк
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 21
|19
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|27 - 27
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|3:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|14.
|Виллем II
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 30
|17
|15.
|Твенте
|0:3 Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|16.
|Эммен
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 36
|13
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 39
|12
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|13 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|43 - 8
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 23
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 21
|26
|4.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 16
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|6.
|Витесс
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 20
|23
|7.
|Фортуна Ситтард
|3:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|8.
|Твенте
|0:3 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 31
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 26
|15
|13.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|14.
|Эммен
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 23
|11
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|16.
|Ваалвейк
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 24
|10
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8