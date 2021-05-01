Первый тайм

30' Гайек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

27' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Armando Broja изменил счет на табло!

26' Духи Данило из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Armando Broja мяч отрикошетил от ворот

22' Матч возобновлен

21' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

15' Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Витесс

11' Хюйбертс Дин не смог попасть в створ ударом издали

10' Корнелисс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре