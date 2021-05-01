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  4. Эредивизие
Утрехт
3:2
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
4' Гол
Ван де Стрек Сандер
33' Желтая карточка
Махер Адам
34' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
37' Желтая карточка
Вридт Квази
2:0
45' Гол в свои ворота
Ван Бик Свен
2:1
57' Гол
Хольмен Себастьян
3:1
68' Гол
Керк Гирано
3:2
82' Гол
Вридт Квази
90' Желтая карточка
Густафссон Симон
90'+7
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
13
Бергстрём
Эмиль
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Ван
Оверем
Йорис
26
Бауссайд
Отман
7
Керк
Гирано
11
Элия
Эльеро
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
43
Спиерингс
Уэсли
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
21
Ндайишимий
Майк
Утрехт
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 10 (1) 0.32
2. Керк Гирано 8 0.26
3. Махи Мимаун 7 0.23
4. Рамселар Барт 4 0.13
5. Далмау Адриан 4 0.13
6. Махер Адам 2 (1) 0.06
7. Ван дер Марел Марк 2 0.06
8. Тер Авест Хидде 2 0.06
9. Бауссайд Отман 2 0.06
10. Элия Эльеро 2 0.06
11. Ван Оверем Йорис 2 0.06
12. Густафссон Симон 2 (2) 0.06
13. Хоогма Джастин 1 0.03
14. Клейбер Шон 1 0.03
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0
18. Бенамар Бенаисса 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 9 0.29
2. Вридт Квази 7 0.23
3. Нуннели Че 6 0.19
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.13
5. Саглам Геркем 2 0.06
6. Хольмен Себастьян 2 0.06
7. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.06
8. Замора Джон 1 0.03
9. Кёлерт Матс 0 0
10. Хееркенс Фреек 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
12. Кён Деррик 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 5 0
2. Ван дер Марел Марк 5 0
3. Махер Адам 4 0
4. Густафссон Симон 4 0
5. Элия Эльеро 3 0
6. Керк Гирано 3 0
7. Далмау Адриан 1 1
8. Ван де Стрек Сандер 2 0
9. Ван Оверем Йорис 2 0
10. Рамселар Барт 2 0
11. Хоогма Джастин 2 0
12. Бауссайд Отман 2 0
13. Сент Джейго Томми 2 0
14. Махи Мимаун 1 0
15. Элсхлягель Эрик 1 0
16. Remco Balk 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 5 1
2. Хольмен Себастьян 5 0
3. Питерс Йорденс 3 1
4. Кён Деррик 3 1
5. Саглам Геркем 4 0
6. Овюсу Лерой 3 0
7. Павлидис Вангелис 3 0
8. Ндайишимий Майк 3 0
9. Вридт Квази 1 1
10. Нелом Микел 2 0
11. Хееркенс Фреек 2 0
12. Селахи Линдон 2 0
13. Спиерингс Уэсли 2 0
14. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
15. Кёлерт Матс 1 0
16. Саддики Дрейс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 14.29% (7) 8.16% (4) 14.29% (7) 22.45% (11) 20.41% (10) 20.41% (10)
 Виллем II 15.15% (5) 9.09% (3) 6.06% (2) 36.36% (12) 9.09% (3) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Твенте 1:2 Утрехт Аякс 1:1 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт
Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт Утрехт 1:3 Витесс Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II
Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Виллем II 0:6 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 0:1 Виллем II Эредивизие
Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Утрехт 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Утрехт Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 30 24 4 2 89 - 21 76
2. АЗ Алкмаар Заявка 31 19 7 5 69 - 41 64
3. ПСВ Заявка 30 19 7 4 65 - 30 64
4. Витесс Заявка 31 18 6 7 48 - 29 60
5. Фейеноорд Заявка 30 15 10 5 58 - 29 55
6. Утрехт Заявка 31 13 11 7 51 - 40 50
7. Гронинген Заявка 30 13 7 10 35 - 34 46
8. Хераклес Заявка 31 12 6 13 40 - 46 42
9. Фортуна Ситтард Заявка 31 12 4 15 46 - 52 40
10. Херенвен Заявка 30 9 10 11 39 - 42 37
11. Спарта Роттердам Заявка 30 10 7 13 42 - 46 37
12. Твенте Заявка 31 9 10 12 43 - 45 37
13. ПЕК Зволле Заявка 31 8 11 12 41 - 48 35
14. Ваалвейк Заявка 31 6 8 17 28 - 48 26
15. Виллем II Заявка 31 6 7 18 34 - 64 25
16. Эммен Заявка 30 5 9 16 33 - 59 24
17. ВВВ-Венло Заявка 31 6 4 21 39 - 81 22
18. АДО Ден Хааг Заявка 30 2 10 18 22 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2. Аякс Заявка 15 12 2 1 46 - 13 38
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 15 8 6 1 32 - 10 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 15 6 4 5 21 - 16 22
10. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 3 7 27 - 27 18
12. Фортуна Ситтард Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
13. Виллем II Заявка 15 5 2 8 20 - 30 17
14. Ваалвейк Заявка 16 4 4 8 19 - 24 16
15. Твенте Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
16. Эммен Заявка 15 3 4 8 23 - 36 13
17. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
18. АДО Ден Хааг Заявка 15 0 6 9 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 12 2 1 43 - 8 38
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 9 5 2 36 - 23 32
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Утрехт Заявка 15 7 5 3 25 - 16 26
5. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
6. Витесс Заявка 15 7 2 6 23 - 20 23
7. Фортуна Ситтард Заявка 15 7 2 6 22 - 22 23
8. Твенте Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
9. Гронинген Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 15 4 3 8 12 - 31 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. ПЕК Зволле Заявка 16 3 5 8 23 - 31 14
14. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
16. Ваалвейк Заявка 15 2 4 9 9 - 24 10
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
18. Виллем II Заявка 16 1 5 10 14 - 34 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 3:2 Виллем II онлайн

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