Утрехт
3:2
Конец матча
Стадион: Галгенваард
Виллем II
1:0
4' ГолВан де Стрек Сандер
33' Желтая карточкаМахер Адам
34' Желтая карточкаХольмен Себастьян
37' Желтая карточкаВридт Квази
2:0
45' Гол в свои воротаВан Бик Свен
2:1
57' ГолХольмен Себастьян
3:1
68' ГолКерк Гирано
3:2
82' ГолВридт Квази
90' Желтая карточкаГустафссон Симон
11
Элия
Эльеро
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
33'
37'
45'
2:0
57'
68'
82'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|10 (1)
|0.32
|2.
|Керк Гирано
|8
|0.26
|3.
|Махи Мимаун
|7
|0.23
|4.
|Рамселар Барт
|4
|0.13
|5.
|Далмау Адриан
|4
|0.13
|6.
|Махер Адам
|2 (1)
|0.06
|7.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0.06
|8.
|Тер Авест Хидде
|2
|0.06
|9.
|Бауссайд Отман
|2
|0.06
|10.
|Элия Эльеро
|2
|0.06
|11.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0.06
|12.
|Густафссон Симон
|2 (2)
|0.06
|13.
|Хоогма Джастин
|1
|0.03
|14.
|Клейбер Шон
|1
|0.03
|15.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|16.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|17.
|Силла Мусса
|0
|0
|18.
|Бенамар Бенаисса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|9
|0.29
|2.
|Вридт Квази
|7
|0.23
|3.
|Нуннели Че
|6
|0.19
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.13
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.06
|6.
|Хольмен Себастьян
|2
|0.06
|7.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.06
|8.
|Замора Джон
|1
|0.03
|9.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|12.
|Кён Деррик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|5
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|3.
|Махер Адам
|4
|0
|4.
|Густафссон Симон
|4
|0
|5.
|Элия Эльеро
|3
|0
|6.
|Керк Гирано
|3
|0
|7.
|Далмау Адриан
|1
|1
|8.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|9.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|10.
|Рамселар Барт
|2
|0
|11.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|12.
|Бауссайд Отман
|2
|0
|13.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
|14.
|Махи Мимаун
|1
|0
|15.
|Элсхлягель Эрик
|1
|0
|16.
|Remco Balk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|5
|1
|2.
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|3.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|4.
|Кён Деррик
|3
|1
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|3
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|9.
|Вридт Квази
|1
|1
|10.
|Нелом Микел
|2
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|12.
|Селахи Линдон
|2
|0
|13.
|Спиерингс Уэсли
|2
|0
|14.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|15.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|16.
|Саддики Дрейс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|14.29% (7)
|8.16% (4)
|14.29% (7)
|22.45% (11)
|20.41% (10)
|20.41% (10)
|Виллем II
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|6.06% (2)
|36.36% (12)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =5 -5Твенте 1:2 Утрехт Аякс 1:1 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт
Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт Утрехт 1:3 Витесс Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II
Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Утрехт 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Утрехт Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|89 - 21
|76
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|69 - 41
|64
|3.
|ПСВ
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|65 - 30
|64
|4.
|Витесс
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|48 - 29
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|58 - 29
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|51 - 40
|50
|7.
|Гронинген
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|35 - 34
|46
|8.
|Хераклес
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|40 - 46
|42
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|31
|12
|4
|15
|46 - 52
|40
|10.
|Херенвен
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 42
|37
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 46
|37
|12.
|Твенте
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|43 - 45
|37
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|41 - 48
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|28 - 48
|26
|15.
|Виллем II
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|34 - 64
|25
|16.
|Эммен
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|33 - 59
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|39 - 81
|22
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|2
|10
|18
|22 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|46 - 13
|38
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 10
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|27 - 27
|18
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|13.
|Виллем II
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 30
|17
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|15.
|Твенте
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|16.
|Эммен
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 36
|13
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 39
|12
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|13 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|43 - 8
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 21
|26
|4.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 16
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|6.
|Витесс
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 20
|23
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|8.
|Твенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 31
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 26
|15
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 31
|14
|14.
|Эммен
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 23
|11
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 24
|10
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 34
|8