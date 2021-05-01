Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Элсхлягель Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Керк Гирано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Отличные скиллы показывает Керк Гирано , обводя своих соперников

93' Удар от ворот произведет Утрехт

93' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Густафссон Симон получил желтую карточку от судьи

92' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Льонч Поль из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Утрехт

86' Матч возобновлен

85' Далмау Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виллем II будет все-таки засчитан.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Г О О О О Л - Вридт Квази изменил счет на табло!

82' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' О, нет. Из многообещающей позиции Керк Гирано из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

79' Опасность! Густафссон Симон из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

78' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Виллем II пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Г О О О О Л - Керк Гирано изменил счет на табло!

68' Удар от ворот произведет Утрехт

67' Удар от ворот произведет Утрехт

65' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Тер Авест Хидде получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Отличные скиллы показывает Вридт Квази , обводя своих соперников

56' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Спиерингс Уэсли наказан за толчок Tommy St. Jago

54' Удар от ворот произведет Утрехт

54' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Утрехт

53' Кён Деррик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Tommy St. Jago наказан за толчок Нуннели Че

51' Рамселар Барт не смог попасть в створ ударом издали

48' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля