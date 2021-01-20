18' Желтая карточкаЧовило Мирослав
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
18'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|3
|0.21
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.14
|3.
|Герндт Александр
|2
|0.14
|4.
|Дапрела Фабио
|2
|0.14
|5.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.14
|6.
|Ловрич Санди
|1
|0.07
|7.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.07
|8.
|Ошс Марцис
|1
|0.07
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Човило Мирослав
|0
|0
|11.
|Одгор Йенс
|0
|0
|12.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|0.43
|2.
|Сибачо Жордан
|4 (1)
|0.29
|3.
|Элиа Мешак
|3
|0.21
|4.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.21
|5.
|Фасснахт Кристиан
|2
|0.14
|6.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.07
|8.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|9.
|Нгамале Муми
|0
|0
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|12.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|13.
|Эбишер Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лаванши Нума
|5
|0
|2.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|3.
|Герндт Александр
|4
|0
|4.
|Ловрич Санди
|4
|0
|5.
|Герреро Адрия
|3
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|7.
|Марич Мият
|2
|0
|8.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|9.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|10.
|Мацек Роман
|2
|0
|11.
|Лунгой Кристофер
|0
|1
|12.
|Човило Мирослав
|1
|0
|13.
|Боттани Маттиа
|1
|0
|14.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|15.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|16.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|2.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|3.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|4.
|Эбишер Мишель
|3
|0
|5.
|Али Мохамед
|3
|0
|6.
|Лефор Жордан
|2
|0
|7.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|10.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|11.
|Хефти Сильван
|1
|0
|12.
|Бюрги Николас
|1
|0
|13.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|14.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|Янг Бойз
|5% (1)
|35% (7)
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
|10% (2)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +9 =9 -2Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано
Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Лугано: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 10
|29
|2.
|Базель
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Лугано
|0:0 Заявка
|14
|4
|9
|1
|14 - 11
|21
|5.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|8.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|9.
|Сьон
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Цюрих
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|6.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|0:0 Заявка
|7
|1
|6
|0
|8 - 7
|9
|6.
|Цюрих
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Сьон
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров