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  3. Швейцария
Лугано
0:0
Перерыв

Стадион:
Янг Бойз
0'
18' Желтая карточка
Човило Мирослав
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
3
Герреро
Адрия
20
Кустодио
Оливье
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
28
Лустенбергер
Фабиан
10
Сулеймани
Миралем
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
Лугано
3-4-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

18'
Човило Мирослав
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 3 0.21
2. Лаванши Нума 2 0.14
3. Герндт Александр 2 0.14
4. Дапрела Фабио 2 0.14
5. Гвидотти Стефано 2 0.14
6. Ловрич Санди 1 0.07
7. Марич Мият 1 (1) 0.07
8. Ошс Марцис 1 0.07
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Човило Мирослав 0 0
11. Одгор Йенс 0 0
12. Герреро Адрия 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 6 (1) 0.43
2. Сибачо Жордан 4 (1) 0.29
3. Элиа Мешак 3 0.21
4. Мамбимби Феликс 3 0.21
5. Фасснахт Кристиан 2 0.14
6. Гарсия Улиссес 1 0.07
7. Лефор Жордан 1 0.07
8. Зесигер Седрик 0 0
9. Нгамале Муми 0 0
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Фон Балльмоос Давид 0 0
12. Сьерро Венсан 0 0
13. Эбишер Мишель 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Лаванши Нума 5 0
2. Кустодио Оливье 5 0
3. Герндт Александр 4 0
4. Ловрич Санди 4 0
5. Герреро Адрия 3 0
6. Саббатини Хонатан 1 1
7. Марич Мият 2 0
8. Дапрела Фабио 2 0
9. Кечкеш Акош 2 0
10. Мацек Роман 2 0
11. Лунгой Кристофер 0 1
12. Човило Мирослав 1 0
13. Боттани Маттиа 1 0
14. Осигве Себастьян 1 0
15. Гвидотти Стефано 1 0
16. Монцьяло Кевин 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 3 1
2. Сьерро Венсан 2 1
3. Гарсия Улиссес 3 0
4. Эбишер Мишель 3 0
5. Али Мохамед 3 0
6. Лефор Жордан 2 0
7. Нсаме Жан-Пьер 2 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Сулеймани Миралем 1 0
10. Мартинс Кристофер 1 0
11. Хефти Сильван 1 0
12. Бюрги Николас 1 0
13. Сибачо Жордан 1 0
14. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)
 Янг Бойз 5% (1) 35% (7) 10% (2) 10% (2) 30% (6) 10% (2)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано
Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Лугано: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 Заявка 14 8 5 1 20 - 10 29
2. Базель Заявка 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 14 5 6 3 12 - 11 21
4. Лугано 0:0 Заявка 14 4 9 1 14 - 11 21
5. Цюрих Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт Заявка 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон Заявка 14 2 7 5 14 - 20 13
10. Вадуц 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 0:0 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Цюрих Заявка 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Сьон Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
7. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
2. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано 0:0 Заявка 7 1 6 0 8 - 7 9
6. Цюрих Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
10. Сьон Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Човило Мирослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Янг Бойз
5.50
3.86
1.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 3.75 1.70
Бонус: 10 000 ₽ 5.00 3.80 1.64
Бонус: 5 000 ₽ 5.45 3.86 1.64
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 2.75 1.92
  5.00 2.91 1.97

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.45 1.28 2.70 1.43 1.86 1.87 1.48 2.55 1.33 3.15 1.11 5.80 1.05 8.40
9.30 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.52 2.53 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 9.90
4.50 1.18 3.25 1.31 1.90 1.85 1.42 2.75 2.17 1.69 1.27 3.55 1.73 2.11 1.09 6.50 1.07 7.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 9.70 1.01 11.00 1.01 16.50
3.22 1.36 2.20 1.71 1.81 2.05 1.57 2.47 1.32 3.43 1.48 2.70 1.88 1.98 1.67 2.26 1.46 2.77 1.50 2.64 1.36 3.22 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.75 1.09 6.60
2.95 1.40 2.00 1.81 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.90
1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
1.21 4.54 1.10 7.19 1.18 4.92 1.57 2.47 1.40 3.00 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.08 1.19 4.40
3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.60
2.55 1.44 1.68 2.11 1.25 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.65 1.25
Где смотреть матч Лугано 0:0 Янг Бойз онлайн

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