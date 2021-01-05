"Тоттенхэм" перехватил мяч на чужой половине поля, но быстро развить атаку не смог. Пришлось играть через оборону.

Дошел мяч до Моуры не правом фланге. Лукас классно заметил Сиссоко и отдал ему не менее классную передачу. Правда, у Сиссоко получилось только заработать угловой.

Сон подал на ближнюю штангу, но навес не получился, оборона легко выбила этот мяч.

"Брентфорд" заработал штрафной почти в центре поля. Йенсен забросил мяч на край штрафной площади, после чего последовала подача уже в центр, но до удара дело довести вновь не удалось.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

Каньос вдоль линии штрафной сделал пару шагов и пробил, но угодил в защитника.

"Брентфорд" резво начал вторую половину встречи, правда из ударов пока только попадание в защитника от Каньоса.

Мбеумо классно прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и отдал передачу на Тони Айвана. Тони в касание пробил по воротам и попал в Орье. Момент.

Опять Орье поучаствовал в опасном моменте, только теперь уже у других ворот. Серж метров с 7-и зарядил сильно выше ворот.

А "Тоттенхэм" получает право на довольно опасный штрафной удар. Кейн сильно бьет и попадает точно в стенку.

Первый тайм

— Все, перерыв.

45' Лукас Моура получил передачу у линии штрафной и попытался пробить метров с 20-и, но угодил в защитника.

45' 1 минуту добавил Майк Дин.

44' Вновь перестарался "Тоттенхэм" в прессинге. Штрафной будет разыгрывать "Брентфорд".

43' С недовольным лицом сидит Жозе Моуринью. Интересно, что же именно не устраивает его в игре команды.

41' Хозяева перехватили мяч на своей половине поля, Сон отдал передачу на Регилона, но затем испанец решил вернуть мяч корейцу, чего тот явно не ожидал. Захлебнулась атака.

40' Момент! "Тоттенхэм" подал угловой, после которого последовал удар Моуры, мяч медленно приземлялся в ворота после рикошета, но Райя все же соориентировался и выбил мяч.

39' У "Брентфорда" получилось навесить еще раз. Тони Айван пробить не смог, но зато Дасилва пробил уже после подбора, но мяч попал в защитника.

38' С правого фланга последовала подача в штрафную, а вот пробить гости забыли. Замешкался Каньос и в итоге пришлось отдать пас назад.

37' Вновь контролирует мяч на своей половине поля "Брентфорд", но пройти дальше никак не получается. Нужны какие-то нестандартные решения.

36' "Тоттенхэм" теперь попытался подать в штрафную, Давид Райя вышел из ворот и забрал мяч.

35' Удар наконец-то. После подачи в центр штрафной Тони Айван головой в падении пробил по воротам. Мяч "парашютиком" приземлился в руки Льориса.

34' Трижды до этого встречались команды в Кубке Английской Лиги. И все три раза "Тоттенхэм" одерживал победу. Посмотрим, удастся ли "пчелам" что-то сегодня.

33' Попытались гости пробиться к чужой штрафной, но хозяева их легко вытеснили обратно на свою половину.

32' Почти без ворот идет игра. "Тоттенхэм" вполне устраивает счет, и они не торопятся лезть вперед, а у "Брентфорда" не совсем получается в атаке.

31' Сон с Регилоном покатали мяч на левом фланге, но на подачу никто не решился, это сделал пришедший туда Сиссоко, но "Брентфорд" без особых сложностей снял этот верховой мяч.

29' Попытался Моура разогнать атаку красивым пасом пяткой на Орье, но крайний защитник не решился на забег по флангу.

28' Лукас Моура перестарался в прессинге и нарушил правила на чужой половине. Райя решил самостоятельно выбить мяч вперед.

27' Хёйбьерг отобрал мяч у Мбеумо и вернул владение "Тоттенхэму", который не очень-то торопится идти вперед.

26' Дасилва попытался обыграть соперника на правом фланге, но решил отдать передачу на рядом стоящего Далсгора, тот подал в штрафную, но мяч срезался и попал точно в руки голкипера.

25' Угловой заработал "Брентфорд". Наконец шанс для гостей, ведь стандарты - одно из главных оружий "пчел". Подача пошла точно на Пиннока на дальнюю штангу, но Льорис вышел и забрал мяч.

24' Дайер забрасывал мяч в штрафную на Кейна, но Соренсен спокойно сыграл корпусом и оттеснил нападающего.

23' После подачи со стандарта Итан Пиннок пробил головой, но совсем уж мимо.

22' Немало брака у "Брентфорда". Так хорошо команда играла в четвертьфинале против "Ньюкасла", но сегодня как-то не идет пока что.

21' Продолжилась игра. И продолжилась она довольно спокойным владением "Тоттенхэма", которое окончилось в центре поля.

20' Небольшая заминка на поле, Ндомбеле получил по ногам сзади в эпизоде с желтой карточкой Янельта, и была оказана ему медицинская помощь.

19' Еще один горчичник у гостей. Витали Янельт нарушил правила.

18' Сон мяч перехватил в центре поля и тут же вернулся в атаку, попытался прорваться на скорости мимо обороны "пчел". Так просто не получилось.

17' Мбеумо с правого края то ли навесить хотел, то ли за шиворот забросить мяч Льорису. Не получилось. Голкипер взял мяч в руки.

16' Такое ощущение, что специально "Тоттенхэм" дал первые пару минут "Брентфорду" повладеть мячом, а теперь уже стал играть по-серьезному. Настолько легко все стало получаться у хозяев.

15' Очень классную и быструю комбинацию соорудили Кейн и Лукас Моура, после чего Сон пробил с линии штрафной. Райя в красивом прыжке все же сумел спасти свою команду.

14' Желтую карточку Майк Дин показал Каньосу за фол в центре поля.

12' ГОЛ!!! 1:0!!! Первый же удар в створ стал голом! После филигранной подачи Регилона с левого фланга мяч опустился точно на голову Сиссоко, который уверенно направил игровой снаряд в дальний угол!

11' Сон собрал на себя двоих соперников, но обострить не решился или возможности не увидел, довольно плотно все в обороне у гостей.

10' В центре поля мяч задержался, переходя от одной команды к другой, и наконец "пчелы" забрали себе игровой снаряд, доведя его аж до голкипера.

9' Подал "Брентфорд" в штрафную со стандарта, но довольно спокойно подопечные Моуринью отоборонялись.

7' Наконец до Кейна дошел мяч, Харри попытался прокинуть мяч между ног соперника, но не прошло. Недооценил соперника английский форвард.

6' Чуть напористее гости по первым минутам, что довольно странно, учитвая разницу в классе. Это мы даже не берем тот факт, что "Тоттенхэм" сегодня хозяин поля, пусть и без зрителей проходит матч.

5' Дасилва попытался пробиться к чужой штрафной, но сразу три игрока соперника его накрыли.

4' Лукас Моура чуть не перехватил мяч у чужой штрафной, но гости все же сохранили мяч.

3' "Брентфорд" теперь в атаке. Неплохой навес получился у Мбеумо с правого фланга, но хозяева довольно спокойно прервали полет мяча.

2' Первый угловой в матче зарабатывает "Тоттенхэм". После подачи на ближнюю штангу "Брентфорд" мяч выбивает.