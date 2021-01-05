Тоттенхэм
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Брентфорд
1:0
12' ГолСиссоко Мусса
14' Желтая карточкаКаньос Серхи
19' Желтая карточкаЯнельт Витали
51' Желтая карточкаМбеумо Брайан
53' Желтая карточкаРегилон Серхио
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Уайт ХарвиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дэниэльс ЛюкВратарь
- Защитник
-
24 Фосу ТарикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Форсс МаркусНападающий
-
20 Годдос СаманНападающий
-
38 Max Haygarth
-
36 Стивенс Финн
-
Главный тренер: Франк Томас
Ход матча
12'
1:0
14'
19'
51'
53'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиссоко Мусса
|1
|0.25
|2.
|Бэйл Гарет
|1
|0.25
|3.
|Ламела Эрик
|1
|0.25
|4.
|Кейн Гарри
|1
|0.25
|5.
|Дэвис Бен
|1
|0.25
|6.
|Регилон Серхио
|0
|0
|7.
|Уинкс Гарри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бенрахма Саид
|2
|0.33
|2.
|Дасилва Джошуа
|2
|0.33
|3.
|Форсс Маркус
|2 (1)
|0.33
|4.
|Норгор Кристиан
|1
|0.17
|5.
|Пиннок Итан
|1
|0.17
|6.
|Хансен Эмилиано
|1
|0.17
|7.
|Каньос Серхи
|0
|0
|8.
|Годдос Саман
|0
|0
|9.
|Гуд Чарли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Орье Серж
|1
|0
|2.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каньос Серхи
|1
|0
|2.
|Фосу Тарик
|1
|0
|3.
|Янельт Витали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Брентфорд
|0
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Брентфорд 2:1 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг
Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Брентфорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брентфорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Брентфорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Брентфорд
Исход игры
Тоттенхэм
98.6% (140)
Ничья
1.4% (2)
Брентфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (70)
Меньше
50% (70)
Обе команды забьют
Да
36.43% (51)
Нет
63.57% (89)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
41.5% (59)
3:1 Тоттенхэм
16.9% (24)
2:1 Тоттенхэм
14.1% (20)
3:0 Тоттенхэм
11.3% (16)
1:0 Тоттенхэм
7% (10)
4:1 Тоттенхэм
3.5% (5)
4:0 Тоттенхэм
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!