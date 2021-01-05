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  3. Англия
Тоттенхэм
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Брентфорд
0'
1:0
12' Гол
Сиссоко Мусса
14' Желтая карточка
Каньос Серхи
19' Желтая карточка
Янельт Витали
51' Желтая карточка
Мбеумо Брайан
53' Желтая карточка
Регилон Серхио
58'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
27
Лукас
Моура
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Райя
Давид
22
Далсгор
Хенрик
5
Пиннок
Итан
29
Соренсен
Мадс
3
Генри
Рико
14
Дасилва
Джошуа
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
7
Каньос
Серхи
Тоттенхэм
4-2-3-1
Брентфорд
4-3-3

Ход матча

12'
Сиссоко Мусса
(Регилон Серхио)
1:0
14'
 
Каньос Серхи
19'
 
Янельт Витали
51'
 
Мбеумо Брайан
53'
Регилон Серхио
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиссоко Мусса 1 0.25
2. Бэйл Гарет 1 0.25
3. Ламела Эрик 1 0.25
4. Кейн Гарри 1 0.25
5. Дэвис Бен 1 0.25
6. Регилон Серхио 0 0
7. Уинкс Гарри 0 0
Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенрахма Саид 2 0.33
2. Дасилва Джошуа 2 0.33
3. Форсс Маркус 2 (1) 0.33
4. Норгор Кристиан 1 0.17
5. Пиннок Итан 1 0.17
6. Хансен Эмилиано 1 0.17
7. Каньос Серхи 0 0
8. Годдос Саман 0 0
9. Гуд Чарли 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Орье Серж 1 0
2. Танганга Джафет 1 0
Брентфорд
# Игрок      
1. Каньос Серхи 1 0
2. Фосу Тарик 1 0
3. Янельт Витали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Брентфорд 0 0 44.44% (4) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Брентфорд 2:1 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг
Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд
1/8 финала
4 Эвертон
1 Вест Хэм
0 Брайтон
3 Манчестер Юнайтед
4 Ливерпуль
5 Арсенал
0 Бёрнли
3 Манчестер Сити
0 Астон Вилла
1 Сток Сити
6 Тоттенхэм
5 Челси
3 Брентфорд
0 Фулхэм
5 Ньюпорт
6 Ньюкасл
1/4 финала
0 Эвертон
2 Манчестер Юнайтед
1 Арсенал
4 Манчестер Сити
1 Сток Сити
3 Тоттенхэм
1 Брентфорд
0 Ньюкасл
1/2 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Манчестер Сити
0 Тоттенхэм
0 Брентфорд
Финал
?
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  • Второй тайм
  • 58'
    "Брентфорд" заработал штрафной почти в центре поля. Йенсен забросил мяч на край штрафной площади, после чего последовала подача уже в центр, но до удара дело довести вновь не удалось.
  • Угловой
    57'
    Сон подал на ближнюю штангу, но навес не получился, оборона легко выбила этот мяч.
  • 56'
    Дошел мяч до Моуры не правом фланге. Лукас классно заметил Сиссоко и отдал ему не менее классную передачу. Правда, у Сиссоко получилось только заработать угловой.
  • 55'
    "Тоттенхэм" перехватил мяч на чужой половине поля, но быстро развить атаку не смог. Пришлось играть через оборону.
  • Желтая карточка
    53'
    Первая желтая для хозяев. Регилон получает "горчичник".
  • 52'
    А "Тоттенхэм" получает право на довольно опасный штрафной удар. Кейн сильно бьет и попадает точно в стенку.
  • Желтая карточка
    51'
    Желтую карточку показывает Майк Дин. Далсгор ее получает.
  • 50'
    Опять Орье поучаствовал в опасном моменте, только теперь уже у других ворот. Серж метров с 7-и зарядил сильно выше ворот. 
  • Опасный момент
    49'
    Мбеумо классно прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и отдал передачу на Тони Айвана. Тони в касание пробил по воротам и попал в Орье. Момент.
  • 48'
    "Брентфорд" резво начал вторую половину встречи, правда из ударов пока только попадание в защитника от Каньоса.
  • 47'
    Каньос вдоль линии штрафной сделал пару шагов и пробил, но угодил в защитника.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все, перерыв.
  • 45'
    Лукас Моура получил передачу у линии штрафной и попытался пробить метров с 20-и, но угодил в защитника. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Майк Дин. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Вновь перестарался "Тоттенхэм" в прессинге. Штрафной будет разыгрывать "Брентфорд". 
  • 43'
    С недовольным лицом сидит Жозе Моуринью. Интересно, что же именно не устраивает его в игре команды.
  • 41'
    Хозяева перехватили мяч на своей половине поля, Сон отдал передачу на Регилона, но затем испанец решил вернуть мяч корейцу, чего тот явно не ожидал. Захлебнулась атака.
  • Опасный момент
    40'
    Момент! "Тоттенхэм" подал угловой, после которого последовал удар Моуры, мяч медленно приземлялся в ворота после рикошета, но Райя все же соориентировался и выбил мяч. 
  • 39'
    У "Брентфорда" получилось навесить еще раз. Тони Айван пробить не смог, но зато Дасилва пробил уже после подбора, но мяч попал в защитника.
  • 38'
    С правого фланга последовала подача в штрафную, а вот пробить гости забыли. Замешкался Каньос и в итоге пришлось отдать пас назад.
  • 37'
    Вновь контролирует мяч на своей половине поля "Брентфорд", но пройти дальше никак не получается. Нужны какие-то нестандартные решения.
  • 36'
    "Тоттенхэм" теперь попытался подать в штрафную, Давид Райя вышел из ворот и забрал мяч. 
  • 35'
    Удар наконец-то. После подачи в центр штрафной Тони Айван головой в падении пробил по воротам. Мяч "парашютиком" приземлился в руки Льориса.
  • 34'
    Трижды до этого встречались команды в Кубке Английской Лиги. И все три раза "Тоттенхэм" одерживал победу. Посмотрим, удастся ли "пчелам" что-то сегодня.
  • 33'
    Попытались гости пробиться к чужой штрафной, но хозяева их легко вытеснили обратно на свою половину.
  • 32'
    Почти без ворот идет игра. "Тоттенхэм" вполне устраивает счет, и они не торопятся лезть вперед, а у "Брентфорда" не совсем получается в атаке. 
  • 31'
    Сон с Регилоном покатали мяч на левом фланге, но на подачу никто не решился, это сделал пришедший туда Сиссоко, но "Брентфорд" без особых сложностей снял этот верховой мяч.
  • 29'
    Попытался Моура разогнать атаку красивым пасом пяткой на Орье, но крайний защитник не решился на забег по флангу.
  • Фол, нарушение
    28'
    Лукас Моура перестарался в прессинге и нарушил правила на чужой половине. Райя решил самостоятельно выбить мяч вперед.
  • 27'
    Хёйбьерг отобрал мяч у Мбеумо и вернул владение "Тоттенхэму", который не очень-то торопится идти вперед.
  • 26'
    Дасилва попытался обыграть соперника на правом фланге, но решил отдать передачу на рядом стоящего Далсгора, тот подал в штрафную, но мяч срезался и попал точно в руки голкипера. 
  • Угловой
    25'
    Угловой заработал "Брентфорд". Наконец шанс для гостей, ведь стандарты - одно из главных оружий "пчел". Подача пошла точно на Пиннока на дальнюю штангу, но Льорис вышел и забрал мяч. 
  • 24'
    Дайер забрасывал мяч в штрафную на Кейна, но Соренсен спокойно сыграл корпусом и оттеснил нападающего.
  • 23'
    После подачи со стандарта Итан Пиннок пробил головой, но совсем уж мимо.
  • 22'
    Немало брака у "Брентфорда". Так хорошо команда играла в четвертьфинале против "Ньюкасла", но сегодня как-то не идет пока что.
  • 21'
    Продолжилась игра. И продолжилась она довольно спокойным владением "Тоттенхэма", которое окончилось в центре поля. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Небольшая заминка на поле, Ндомбеле получил по ногам сзади в эпизоде с желтой карточкой Янельта, и была оказана ему медицинская помощь.
  • Желтая карточка
    19'
    Еще один горчичник у гостей. Витали Янельт нарушил правила. 
  • 18'
    Сон мяч перехватил в центре поля и тут же вернулся в атаку, попытался прорваться на скорости мимо обороны "пчел". Так просто не получилось. 
  • 17'
    Мбеумо с правого края то ли навесить хотел, то ли за шиворот забросить мяч Льорису. Не получилось. Голкипер взял мяч в руки.  
  • 16'
    Такое ощущение, что специально "Тоттенхэм" дал первые пару минут "Брентфорду" повладеть мячом, а теперь уже стал играть по-серьезному. Настолько легко все стало получаться у хозяев. 
  • Опасный момент
    15'
    Очень классную и быструю комбинацию соорудили Кейн и Лукас Моура, после чего Сон пробил с линии штрафной. Райя в красивом прыжке все же сумел спасти свою команду. 
  • Желтая карточка
    14'
    Желтую карточку Майк Дин показал Каньосу за фол в центре поля.
  • Описание гола
    12'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Первый же удар в створ стал голом! После филигранной подачи Регилона с левого фланга мяч опустился точно на голову Сиссоко, который уверенно направил игровой снаряд в дальний угол! 
  • 11'
    Сон собрал на себя двоих соперников, но обострить не решился или возможности не увидел, довольно плотно все в обороне у гостей. 
  • 10'
    В центре поля мяч задержался, переходя от одной команды к другой, и наконец "пчелы" забрали себе игровой снаряд, доведя его аж до голкипера.
  • 9'
    Подал "Брентфорд" в штрафную со стандарта, но довольно спокойно подопечные Моуринью отоборонялись. 
  • 7'
    Наконец до Кейна дошел мяч, Харри попытался прокинуть мяч между ног соперника, но не прошло. Недооценил соперника английский форвард. 
  • 6'
    Чуть напористее гости по первым минутам, что довольно странно, учитвая разницу в классе. Это мы даже не берем тот факт, что "Тоттенхэм" сегодня хозяин поля, пусть и без зрителей проходит матч. 
  • 5'
    Дасилва попытался пробиться к чужой штрафной, но сразу три игрока соперника его накрыли. 
  • 4'
    Лукас Моура чуть не перехватил мяч у чужой штрафной, но гости все же сохранили мяч.
  • 3'
    "Брентфорд" теперь в атаке. Неплохой навес получился у Мбеумо с правого фланга, но хозяева довольно спокойно прервали полет мяча. 
  • Угловой
    2'
    Первый угловой в матче зарабатывает "Тоттенхэм". После подачи на ближнюю штангу "Брентфорд" мяч выбивает. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Тоттенхэм" - "Брентфорд". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 142
Тоттенхэм 98.6% (140)
X 1.4% (2)
Брентфорд 0% (0)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брентфорд
1.53
6.30
6.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.50 27.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.53 4.20 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.40 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.30 29.00
  1.18 6.20 23.33

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Брентфорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брентфорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Брентфорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.80 1.27 2.95 1.41 1.98 1.83 1.56 2.44 1.38 3.05 1.14 5.80 1.05 10.00
10.75 1.01 10.00 1.02 3.78 1.25 3.10 1.37 2.10 1.82 1.58 2.38 1.37 2.99 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.30
8.09 1.04 6.89 1.07 3.70 1.27 2.08 1.72 1.50 2.55 1.84 2.04 1.16 5.10 1.11 6.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.04 9.40 1.03 10.00 1.01 16.50 0.00 17.00
4.03 1.26 3.12 1.39 2.48 1.57 1.88 2.00 1.61 2.41 1.42 3.00 1.44 2.91 1.77 2.11 1.59 2.44 1.14 6.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.99 1.77 1.44 2.65 1.10 6.20
3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.20 1.12 6.35
2.52 1.52 1.62 2.27 1.30 3.50 1.10 6.80 1.06 8.80
3.33 1.36 2.76 1.49 2.18 1.75 1.71 2.22 1.31 3.49 1.17 5.28 1.37 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.01 1.20 4.20
4.25 1.22 2.88 1.42 1.77 2.05 1.33 3.32 1.21 4.40
3.90 1.25 2.65 1.47 1.68 2.18 1.25 3.52 1.17 4.48

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.84
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.70 1.27
Где смотреть матч Тоттенхэм 1:0 Брентфорд онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Брентфорд

Исход игры
Тоттенхэм
98.6% (140)
Ничья
1.4% (2)
Брентфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (70)
Меньше
50% (70)
Обе команды забьют
Да
36.43% (51)
Нет
63.57% (89)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
41.5% (59)
3:1 Тоттенхэм
16.9% (24)
2:1 Тоттенхэм
14.1% (20)
3:0 Тоттенхэм
11.3% (16)
1:0 Тоттенхэм
7% (10)
4:1 Тоттенхэм
3.5% (5)
4:0 Тоттенхэм
2.1% (3)
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