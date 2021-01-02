Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Брентфорд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэйл Гарет
|1
|0.33
|2.
|Ламела Эрик
|1
|0.33
|3.
|Кейн Гарри
|1
|0.33
|4.
|Дэвис Бен
|1
|0.33
|5.
|Сиссоко Мусса
|0
|0
|6.
|Уинкс Гарри
|0
|0
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бенрахма Саид
|2
|0.4
|2.
|Дасилва Джошуа
|2
|0.4
|3.
|Форсс Маркус
|2 (1)
|0.4
|4.
|Норгор Кристиан
|1
|0.2
|5.
|Пиннок Итан
|1
|0.2
|6.
|Хансен Эмилиано
|1
|0.2
|7.
|Каньос Серхи
|0
|0
|8.
|Годдос Саман
|0
|0
|9.
|Гуд Чарли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Орье Серж
|1
|0
|2.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фосу Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Брентфорд
|0
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Брентфорд 2:1 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг
Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Брентфорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брентфорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Брентфорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брентфорд
Исход игры
Тоттенхэм
93.3% (14)
Ничья
0% (0)
Брентфорд
6.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (7)
Меньше
53.33% (8)
Обе команды забьют
Да
33.33% (5)
Нет
66.67% (10)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
46.7% (7)
2:1 Тоттенхэм
26.7% (4)
3:0 Тоттенхэм
13.3% (2)
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