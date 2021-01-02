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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Брентфорд

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэйл Гарет 1 0.33
2. Ламела Эрик 1 0.33
3. Кейн Гарри 1 0.33
4. Дэвис Бен 1 0.33
5. Сиссоко Мусса 0 0
6. Уинкс Гарри 0 0
7. Регилон Серхио 0 0
Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенрахма Саид 2 0.4
2. Дасилва Джошуа 2 0.4
3. Форсс Маркус 2 (1) 0.4
4. Норгор Кристиан 1 0.2
5. Пиннок Итан 1 0.2
6. Хансен Эмилиано 1 0.2
7. Каньос Серхи 0 0
8. Годдос Саман 0 0
9. Гуд Чарли 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Орье Серж 1 0
2. Танганга Джафет 1 0
Брентфорд
# Игрок      
1. Фосу Тарик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Брентфорд 0 0 44.44% (4) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Брентфорд 2:1 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг
Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд
1/8 финала
4 Эвертон
1 Вест Хэм
0 Брайтон
3 Манчестер Юнайтед
4 Ливерпуль
5 Арсенал
0 Бёрнли
3 Манчестер Сити
0 Астон Вилла
1 Сток Сити
6 Тоттенхэм
5 Челси
3 Брентфорд
0 Фулхэм
5 Ньюпорт
6 Ньюкасл
1/4 финала
0 Эвертон
2 Манчестер Юнайтед
1 Арсенал
4 Манчестер Сити
1 Сток Сити
3 Тоттенхэм
1 Брентфорд
0 Ньюкасл
1/2 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Манчестер Сити
0 Тоттенхэм
0 Брентфорд
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 15
    Тоттенхэм 93.3% (14)
    X 0% (0)
    Брентфорд 6.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брентфорд
    1.49
    4.80
    7.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.50 7.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.49 4.50 6.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.80 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.70 6.50
      1.48 4.52 7.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Брентфорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брентфорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Брентфорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.50 1.21 2.25 1.65 1.78 2.05 1.50 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
    12.50 1.00 11.25 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.32 1.67 1.72 2.12 1.45 2.67 1.23 3.80 1.15 4.65 1.04 8.00
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.20 3.60 1.29 2.30 1.67 2.04 1.83 1.79 2.08 1.50 2.60 1.25 3.95 1.18 4.50 1.07 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
    4.48 1.22 2.67 1.50 2.23 1.69 1.99 1.88 1.72 2.19 1.56 2.51 1.45 2.81 1.17 5.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.40 1.13 5.40
    3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.55 1.15 5.60
    2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.50
    2.87 1.45 2.25 1.68 1.75 2.16 1.52 2.62 1.35 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
    4.75 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.42 2.88 1.27 3.76
    3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.98
    1.79 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брентфорд

    Исход игры
    Тоттенхэм
    93.3% (14)
    Ничья
    0% (0)
    Брентфорд
    6.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (7)
    Меньше
    53.33% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (5)
    Нет
    66.67% (10)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    46.7% (7)
    2:1 Тоттенхэм
    26.7% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    13.3% (2)
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