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  2. Матчи
  3. Франция
Монако
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Анже
0' 8'
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
11
Желсон
Мартиньш
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
11
Кабо
Джимми
9
Дьони
Луа
Монако
4-4-2
Анже
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 8 0.44
2. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.39
3. Диоп Софьян 5 0.28
4. Дисаси Аксель 3 0.17
5. Желсон Мартиньш 2 0.11
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.11
7. Агилар Рубен 1 0.06
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.06
9. Головин Александр 1 0.06
10. Марипан Гильермо 1 0.06
11. Пеллегри Пьетро 1 0.06
12. Геббельс Виллем 1 0.06
13. Чуамени Орельен 0 0
14. Сидибе Джибриль 0 0
15. Оньекуру Генри 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Фофана Юссуф 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.28
2. Траоре Исмаэль 3 0.17
3. Фюльжини Анжело 3 0.17
4. Томас Ромен 3 0.17
5. Лаж Матиас 3 0.17
6. Капелле Пьеррик 2 0.11
7. Дьони Луа 2 (1) 0.11
8. Мангани Томас 1 (1) 0.06
9. Кабо Джимми 1 0.06
10. Тиуб Сада 1 0.06
11. Буфаль Софьян 1 0.06
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Чуамени Орельен 4 1
3. Фофана Юссуф 4 1
4. Агилар Рубен 5 0
5. Желсон Мартиньш 3 0
6. Геббельс Виллем 3 0
7. Диоп Софьян 3 0
8. Фабрегас Сеск 2 0
9. Сидибе Джибриль 2 0
10. Бен-Йеддер Виссам 2 0
11. Фолланд Кевин 2 0
12. Пеллегри Пьетро 2 0
13. Матсима Крислен 2 0
14. Матазо Элио 0 1
15. Марипан Гильермо 1 0
16. Балло-Туре Фоде 1 0
17. Бьянкон Жулиан 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Фюльжини Анжело 3 0
6. Павлович Матео 2 0
7. Траоре Исмаэль 2 0
8. Манко Венсан 2 0
9. Амаду Ибрагим 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Бамба Абдулайе 1 0
13. Капелле Пьеррик 1 0
14. Кабо Джимми 1 0
15. Буфаль Софьян 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 15.15% (5) 18.18% (6) 9.09% (3) 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6)
 Анже 20% (5) 28% (7) 8% (2) 20% (5) 0 24% (6)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс
Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако
Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург
Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо

Последние игры между собой

Монако: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Анже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Монако 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Монако Лига 1 Анже 2:2 Монако Лига 1 Монако 0:1 Анже Лига 1
Анже 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Монако 2:2 Анже Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 4:3 Монако Кубок Монако 1:3 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 9'
    Желсон справа навесил в центр штрафной площади, откуда Фолланд ногой пробил с двенадцати метров выше ворот.
  • 8'
    Сидибе справа со штрафного навесил к воротам. Защитники "Анже" выбили мяч.
  • Опасный момент
    7'
    Бен-Йедер справа из пределов штрафной площади пробил под перекладину. Бернардони в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 5'
    Диоп с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 3'
    Бен-Йедер пас налево на ход Желсону сделал немного сильно. Бернардони забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Монако" играет в красно-белой форме, "Анже" - в тёмно-бирюзовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луи II"!
  • Первый тайм
  • 9'
    Удар от ворот произведет [team]
  • 9'
    Фолланд Кевин из команды Монако не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 9'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает отличный кросс...
  • 9'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Сидибе Джибриль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
  • 7'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Желсон Мартинш
  • 6'
    Бен-Йеддер Виссам нанес удар, мяч был парирован, но Бернардони Поль не удержал его в руках.
  • 6'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает пас партнеру.
  • 6'
    Сидибе Джибриль из команды Монако делает пас партнеру.
  • 6'
    Монако пытается что-то создать.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 5'
    Диоп Софьян не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Монако имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Мангани Томас ошибается в защите.
  • 5'
    Контроль мяча: Монако: 47%, Анже: 53%.
  • 4'
    Монако контролирует мяч.
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 4'
    Чуамени Орельен из команды Монако делает пас партнеру.
  • 3'
    Монако пытается что-то создать.
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Монако контролирует мяч.
  • 2'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Монако пытается что-то создать.
  • 1'
    Монако контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.80 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.88 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.75 5.90
  1.71 3.84 5.26

Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 8.60 1.04 3.62 1.27 2.91 1.41 2.02 1.88 1.54 2.48 1.36 3.04 1.17 4.80 1.11 5.50 1.02 9.40
10.50 1.03 8.40 1.06 3.80 1.28 2.95 1.40 2.00 1.87 1.79 2.10 1.60 2.41 1.39 3.00 1.17 5.00 1.11 5.50 1.03 9.40 1.02 10.50 1.01 18.00
4.01 1.27 3.06 1.41 2.37 1.64 2.02 1.88 1.80 2.10 1.58 2.50 1.50 2.76 1.39 3.18 1.14 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.00 1.81 1.47 2.68 1.16 5.50 1.11 6.65
2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.50
3.15 1.38 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.37 1.45 2.88 1.36 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
2.85 1.40 1.74 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.94
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.27
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Прогнозы на матч Монако 0:0 Анже

Исход игры
Монако
91.5% (129)
Ничья
6.4% (9)
Анже
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
64.75% (90)
Нет
35.25% (49)
Популярный счёт
2:1 Монако
47.5% (67)
2:0 Монако
17% (24)
1:0 Монако
14.9% (21)
3:1 Монако
6.4% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:2 Монако
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Монако
1.4% (2)
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