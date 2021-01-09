12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|8
|0.44
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.39
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.28
|4.
|Дисаси Аксель
|3
|0.17
|5.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.11
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.11
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.06
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.06
|9.
|Головин Александр
|1
|0.06
|10.
|Марипан Гильермо
|1
|0.06
|11.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.06
|12.
|Геббельс Виллем
|1
|0.06
|13.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|14.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|15.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|17.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.28
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.17
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.17
|4.
|Томас Ромен
|3
|0.17
|5.
|Лаж Матиас
|3
|0.17
|6.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.11
|7.
|Дьони Луа
|2 (1)
|0.11
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.06
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.06
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.06
|11.
|Буфаль Софьян
|1
|0.06
|12.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|13.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|2.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|4.
|Агилар Рубен
|5
|0
|5.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|6.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|7.
|Диоп Софьян
|3
|0
|8.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|10.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|11.
|Фолланд Кевин
|2
|0
|12.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|13.
|Матсима Крислен
|2
|0
|14.
|Матазо Элио
|0
|1
|15.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|17.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|6.
|Павлович Матео
|2
|0
|7.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|8.
|Манко Венсан
|2
|0
|9.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|13.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|14.
|Кабо Джимми
|1
|0
|15.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|16.
|Сантамария Батист
|1
|0
|17.
|Бернардони Поль
|1
|0
|18.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|19.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|20.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|Анже
|20% (5)
|28% (7)
|8% (2)
|20% (5)
|0
|24% (6)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс
Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург
Последние игры между собой
Монако: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Анже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|37 - 16
|40
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 11
|37
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|32 - 14
|37
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 19
|33
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 27
|31
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 31
|27
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 17
|25
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|18 - 20
|24
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|24 - 28
|19
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|27 - 32
|18
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 30
|17
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 36
|13
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 5
|20
|4.
|Брест
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 13
|19
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 22
|5
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 18
|10
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако 0:0 Анже
Исход игры
Монако
91.5% (129)
Ничья
6.4% (9)
Анже
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
64.75% (90)
Нет
35.25% (49)
Популярный счёт
2:1 Монако
47.5% (67)
2:0 Монако
17% (24)
1:0 Монако
14.9% (21)
3:1 Монако
6.4% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:2 Монако
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Монако
1.4% (2)
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